Фильмы в жанре фэнтези

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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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4:
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8-
8-битное Рождество
BA
Barbie: Марипоса и Принцесса-фея
Battle Chasers
BL
Blade of the 47 Ronin
Blood-C: Последний Темный
CI
Cirque du Soleil: Сказочный мир
DC
DC девчонки-супергерои: Межгалактические игры
EV
Everything Will Be OK
Evil Dead Rise
HA
Halsey: If I Can't Have Love I Want Power
JE
Jessica Forever
MA
Materia
P-
P-51: Истребитель драконов
SИ
SИSTEMA. Шоу братьев Запашных
TH
The Blue Rose
The Invisibles
The Munsters
TO
Tomb Raider: Лара Крофт
А
А вот и гости!
АВ
Аватар 3
Аватар 4
Аватар 5
АГ
Агент Красный Веном
АД
Адела еще не ужинала
Адормидера
АЙ
Айван, единственный и неповторимый
АК
Академия вампиров
Академия магии
Академия пана Кляксы
Аквамарин
Акмаль, дракон и принцесса
АЛ
Аладдин
Аладдин 2
Аленький цветочек
Алиса
Алиса в Зазеркалье
Алиса в Зазеркалье
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
АМ
Американский выскочка
Ампир V
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Анастасия
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Ангел-2
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Андрей и злой чародей
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Аннигиляция
Антология города-призрака
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АР
Аргонавты
Ариэтти из страны лилипутов
Артемис Фаул
АС
Астерикс на Олимпийских Играх
АТ
Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир
Атлантида
АЯ
Ая и ведьма
БА
Бабай
Баксы
Бандиты во времени
Барбарелла
Барбарелла
Барби и дракон
Барби: Марипоса
Барби: Супер Принцесса
Барби: Тайна феи
Барон Мюхгаузен
Басни Лафонтена
Бахубали: Рождение легенды
Башня безмолвия. Тёмные силы
Башня семи горбунов
БЕ
Безнадега
Белая змея
Белая роза бессмертия
Белоснежка и охотник 2
Белоснежка. Сказка для взрослых
Белоснежка: Страшная сказка
Белоснежка: месть гномов
Белфегор – призрак Лувра
Белый цирк
Беляночка и Розочка
Беовульф
Беовульф
Берсерк. Золотой век: Фильм I: Бехерит Властителя
Берсерк. Золотой век: Фильм III. Сошествие
Берсерк: Золотой век. Фильм II. Битва за Долдрей
Бессмертная гвардия
Бессмертная гвардия 2
Бессмертные
БИ
Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона
Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши
Библиотекарь: В поисках копья судьбы
Битва Титанов
Битва за Скайарк
Битлджус 2
БЛ
Бладрейн 3
Блэйд
Блэйд 2
БО
Бог - он бразилец
Бог грома
Богатырь
Боги Египта
Боги арены
Бойся своих желаний
Болезнь роста
Большие надежды
Большой баг
Большой и добрый великан
Большой и дружелюбный великан
Большой переполох в маленьком Китае
БР
Братья Лю
БУ
Бугимен
Буквоежка
Бунраку
Буря
БЫ
Быть Джоном Малковичем
БЭ
Бэйбэрикээн
Бэйбэрикээн-2
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
БЮ
Бюро магических услуг
БҮ
Бүгүн-былыр
В
В бреду
В поисках Санта-Лапуса
В поисках единорога
В стране фей
В ясный день увидишь вечность
В.
В.Р. Мистерия организма
ВА
ВАЛЛ-И
Вайолет Эвергарден. Фильм
Валерия и неделя чудес
Вальгалла: Рагнарёк
Варкрафт
Василий Буслаев
ВЕ
Ведьма
Ведьма из Блэр 2: Книга теней
Ведьма. История Лус
Ведьмина служба доставки
Ведьмы
Ведьмы
Везучая
Великаны
Венди
Венеция. Карнавал. Любовь
Вербо
Весенняя сказка
Весьегонская волчица
Ветер в ивах
Ветер вдоль берега
Вечер накануне Ивана Купала
Вечерние посетители
Вечность между нами
Вечный холод
ВИ
Видеодром
Видеопризраки
Виз
Византия
Вий
Вий 3D
Вильсонов
Винкс: Тайна затерянного королевства
Виноградник
Винсент
Висельник
ВК
Вкус ночи
Вкус чая
ВЛ
Владыка времени
Властелин Колец: Братство Кольца
Властелин Колец: Возвращение Короля
Властелин Колец: Две крепости
Властелин драконов
Властелин колец
Властелины Вселенной
Властелины стихий 2
ВН
Внезапно снова семнадцать
ВО
Во время грозы
Во имя короля 2
Во имя короля 3
Во имя короля: история осады подземелья
Водяная
Водяной
Возвращение Джафара
Возвращение с Олимпа
Возница
Воин
Воин Севера
Война богов: Бессмертные
Война динозавров
Война на бобовом поле Милагро
Вокруг Света за 80 дней
Воланд
Волкодав из рода Серых Псов
Волчьи дети Амэ и Юки
Волшебная книга Мурада
Волшебная лампа Аладдина
Волшебная мелодия
Волшебная река
Волшебная страна
Волшебная страна 3D
Волшебная флейта
Волшебник Виплала
Волшебник Земноморья
Волшебник изумрудного города
Волшебное Рождество
Волшебное дерево
Волшебное серебро
Волшебный голос Джельсомино
Волшебный дракон
Волшебный клад
Волшебный лагерь
Волшебный меч: Спасение Камелота
Волшебный портрет
Волшебный стрелок
Воображариум
Воображариум доктора Парнаса
Вопль
Ворон
Ворон
Ворон 2: Город ангелов
Ворон 3: Спасение
Ворчун, укравший Рождество
Воскрешение
Воспоминания о Марни
Восточная сказка
Восход тьмы
ВП
Вперёд
Впусти меня. Сага
ВР
Вредный Фред
Времена детства
Время ведьм
Время монстров
ВС
Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл
Всегда
Вселенная
Всплеск
Всё наоборот
ВТ
Второй шанс
ВЫ
Вымирание
Высокая зеленая трава
ГА
Гайя: Месть Богов
Гамера против Баругона
Гарольд и фиолетовый мелок
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри и Хендерсоны
ГД
Где Анна Франк
Где-нибудь завтра
Где-то во времени
ГЕ
Геракл у Адмета
ГН
Гнев титанов
Гнездо Дракона
Гномео и Джульетта
ГО
Говард Лавкрафт и Замерзшее Королевство
Говард Лавкрафт и Королевство хаоса
Говард и Подводное Королевство
Год обезьяны
Годичный отпуск Энни Клаус
Голем
Голиаф и дракон
Голос монстра
Голос травы. Чудо в краю забвенья
Гольфстрим под айсбергом
Гончар и горшок
Горец
Горец 2: Оживление
Горец 3: Последнее измерение
Горец 4: Конец игры
Город ангелов
Город пиратов
Город призраков
Горя бояться - счастья не видать
Господин Никто
Госпожа Метелица
ГР
Грааль
Гремучая змея
Гретель и Гензель
Гринч: похититель Рождества
ГУ
Губка Боб — квадратные штаны 4
ДА
Давид и эльфы
Даже мыши попадают в рай
Далеко по-соседству
Дальше по коридору
Дамбо
ДВ
Два капитана 2
Два мира
Двое в своем роде
Двойная жизнь Вероники
Двухсотлетний человек
ДЕ
Девочка со спичками
Девушка заходит в бар
Девушка-невидимка
Девять дней
Девять жизней Томаса Катца
Дед Мороз: Битва Магов
Деликатесы
Дело времени
День смерти
Десять ночей грез
Детектив Ди и тайна призрачного пламени
Дети в стране игрушек
Дети греха
Дети против монстров
ДЖ
Джамбо
Джеймс и гигантский персик
Джек - покоритель великанов
Джек и бобовый стебель
Джем и голограммы
Джим Пуговка и машинист Лукас
Джон Картер
Джон умирает в конце
Джуманджи: Зов джунглей
ДИ
Диамантино
Дитя крови
Дитя месяца богов
Дитя погоды
Дитя робота
ДЛ
Длинный мост в нужную сторону
ДН
Дневная смена
Дни, когда меня не существует
ДО
До свидания, Чарли
Добро пожаловать в Monster High
Доказательство
Доктор Дулиттл
Доктор Дулиттл 3
Доктор Стрэндж
Долина Папоротников 2: Волшебное спасение (видео)
Дом
Дом забытых вещей
Дом странных детей мисс Перегрин
Доминика
Домовой
Домовой и хозяйка
Донни Дарко
Дораэмон 39: Хроники лунных исследований
Дорога на Бали
Дочь
Дочь короля
Дочь рыбака
ДР
Дракон
Драконий жемчуг супер: Броли
Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
Дракула
Дракула 2000
Дракула восстал из мертвых
Дракулов
Древо жизни
Другая Реальность
Другой мир 3: Восстание ликанов
Другой смех
ДУ
Дукатова скала
Духи Рождества
ДЫ
Дыхание
ДЬ
Дьявол и Макс Девлин
Дьявольское око
ДЭ
Дэдпул
Дэниел ненастоящий
ДЮ
Дюймовочка
ДЯ
Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни
ЕВ
Ева: Искусственный разум
Европа
ЕС
Если бы тысяча кларнетов
Если твоя девушка - зомби
Если только
ЖВ
Жвалы
ЖЕ
Железная корона
Железная принцесса
Жена епископа
Жена мясника
Жена священника
Женщина
Женщина на серебряной пластине
Женщина сверху
ЖИ
Жизель 3D
Жили-были
ЖУ
Журавль
ЗА
За синими дверями
За тридевять земель 3D
Зази в метро
Заклинание
Закрой глаза
Заложник
Западня
Запределье
Запрещенный прием
Зардоз
Затерянное львиное королевство
Затерянный мир
Затихающие крики
Затмение
Защищая твою жизнь
ЗВ
Звездные войны: Пробуждение силы
Звери и Хозяин заставы
Звонок
Звёздный путь 5: Последний рубеж
ЗЕ
Зеленый Фонарь
Зеленый Фонарь: Первый полет
Земляничный особняк
Земная сторона Луны
ЗЛ
Злая
Зловещий отряд
ЗМ
Змей и радуга
ЗН
Знакомьтесь, Джо Блэк
Знакомьтесь, семья Санта Клауса
Знамя кузнеца
ЗО
Золотая лошадь
Золотая рыбка в городе N
Золотое путешествие Синдбада
Золотой ключик
Золушка
Золушка '80
И
И я там был
ИГ
Игра престолов: премьера 8 сезона
Игрушки
ИД
Идеальная игрушка
Идеальная игрушка 2
Идеальный вечер
ИЗ
Из-под земли
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Изгоняющий дьявола II: Еретик
Излом времени
Изумительный Морис
ИК
Ико — отважный жеребенок
ИЛ
Илия Муромец
Илья Муромец
ИН
Инопланетянин
Интервью с вампиром: Вампирские хроники
Ину-О: Рождение легенды
Инцидент на Лох-Нессе
ИО
Иоланта и вор
ИС
Искатель рассвета
Искушение святого Тыну
Исполнитель желаний
Иствикские ведьмы
История игрушек 4
Исцеляющая
КА
Каждый 88
Каин XVIII
Как Майк
Как кузнец счастье искал
Как поймать монстра
Как приручить дракона 2
Как сыр в масле
Калейдоскоп ужасов
Календарь чудес
Калеуче: Зов моря
Камелот: Возвращение короля
Камень
Кампус
Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
Капитан Крюк
Капитан Марвел
Капитан Немо
Карта прекрасных маленьких вещей
Картина
Карусель
Каспер: Начало
Каспер: Школа страха
Кащей Бессмертный
КЕ
Кентервильское привидение
КИ
Кингсглейв: Последняя фантазия XV
Кирику и колдунья
Кислород
Кислотный дом
КЛ
Кладбище домашних животных 2
Клетка
Клуб WINX: Тайна морской бездны
Ключ времени
Ключи от времени
КН
Книга Жизни
Книга джунглей
Книга легенд: Таинственный лес
Книги Просперо
Князь Владимир
КО
Ковбои против пришельцев
Когда Санта упал на Землю
Код Гиас: Лелуш воскресший
Колдовская любовь
Колдовство
Колдовство: Новый ритуал
Колдун: Мечта о вечности
Колдунья приходит ночью
Колыбельная печальной тайне
Кольца Альманзора
Кольцо дракона
Конан-Варвар
Конан-варвар
Конан-разрушитель
Конг: Остров черепа
Конек-Горбунок
Конек-Горбунок
Конец времен
Конец света
Конец чудесного мира
Константин 2
Королева проклятых
Король Дроздобород
Король и птица
Король-лягушонок
Король-олень
Корона и дракон: Кольцо Паладина
Корсет
Космический джем: Новое поколение
Коснись единорога и загадай желание
Костюм Санты
Кот в сапогах
Кот в сапогах
Кот в сапогах
Кошки против собак 3: Лапы, объединяйтесь
Кошмар на улице Вязов
Кошмар на улице Вязов 7
Кошмар перед Рождеством
КР
Крабат. Ученик колдуна
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Край Света
Крампус
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
Красная Шапочка
Красная шапочка
Красная Шапочка
Красные туфельки и семь гномов
Красные, белые, мертвые
Красный свиток
Красный шар
Крашеная кожа
Крест
Крест
Крошечное Рождество
Круг
Кругосветное путешествие Кота в сапогах
КС
Ксанаду
КУ
Куда приводят мечты
Куки возвращается
Кулаки возмездия
ЛА
Лабиринт
Лабиринт
Лада из страны берендеев
Лангольеры
Лара Крофт - Расхитительница гробниц
ЛЕ
Легенда красного жнеца
Легенда о Белоснежке
Легенда о Джабберуоке
Легенда о Зелёном рыцаре
Легенда о Коловрате
Легенда о Конане
Легенда о волках
Легенда о демонической кошке
Легенда о пианисте
Легенды Нетайи
Легенды Орлёнка
Легенды дикого запада
Легенды ночных стражей
Легче верблюду...
Ледяная история
Лео и легенда
Лепрекон 2: Одна свадьба и много похорон
Лепрекон 3: Приключения в Лас-Вегасе
Лепрекон 4: В космосе
Лепрекон 5: Сосед
Лесли, меня зовут Зло
Лесная песня. Мавка
Лестница в небо
Летающий корабль
ЛИ
Лига Справедливости: Кризис двух миров
Лига справедливости
Лига справедливости Зака Снайдера
Лиза-лиса
Лили - настоящая ведьма. Путешествие в Мандолан
Лиловый шар
Личность #74
ЛО
Ловушка для привидения
Лоракс
Лорд Вор
ЛУ
Лука
Луннис и Сказочная страна
ЛЮ
Любовный-элексир №9
Любовь зла
Любовь на бегу
Любовь на траве
Любовь по ту сторону
Любовь сквозь время
Люди Икс: Апокалипсис
Люди Икс: Дни минувшего будущего
Люди и птицы
МА
Магическая битва 0. Фильм
Магия
Майкл
Майкл Джексон: Лунная походка
Майнкрафт
Майская ночь, или утопленница
Маленькая ведьма
Маленькая мама
Маленькая мисс Дулиттл
Маленькая принцесса
Маленькие волшебницы
Маленький Немо: Приключения в стране снов
Маленький принц
Маленький человечек
Малефисента
Малефисента: Владычица тьмы
Малина
Малышка зомби
Мальвина
Мальчик по имени Рождество
Мальчик-дельфин
Мальчик-фантом
Манеры выживать 5+
Мария, Мирабела
Марс атакует!
Марья-искусница
Маска
Маска
Мастер меча онлайн: Порядковый ран
Мастер очистки
Машина, убивающая плохих
Маяк
МЕ
Медальон Торсена
Медея
Мелодия струнного дерева
Мертвенно-бледный
Мертвеход
Мертвец из Тумстоуна
Мертвец из Тумстоуна 2
Метаморфозы
Меч Победы
Меч короля Артура
МИ
Миллион для чайников
Миллион лет до нашей эры
Миллионер
Миллионы
Милые кости
Мина
Мио, мой Мио
Мирай из будущего
Мисс Бабуля
Мисс жена
Мистер Джангл и рождественское путешествие
Мистер Судьба
Мистер Фрог
Мистическая пятёрка
Мифика: Задание для героев
Мифика: Некромант
Мифика: Стальная корона
Мифика: Тёмные времена
МН
Многоцветье
МО
Можжевеловое дерево
Мой дедушка – инопланетянин
Мой любимый динозавр
Мой маленький пони
Мой случай
Монти Пайтон и священный Грааль
Морган: Подходящий случай для терапии
Морской монстр
Мортал Комбат 2
Мортал комбат
Мост в Терабитию
Моя богиня
МУ
Му-р-р-ли
Мулан
Мумия
Мумия
Мумия возвращается
Мумия: Гробница Императора Драконов
Мушкетеры царя
МЫ
Мы дети твои
Мы можем стать героями
МЭ
Мэлис в стране чудес
Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса
Мэри Поппинс, до свидания!
МЯ
Мятежная Луна
МЁ
Мёртвые, как я: Жизнь после смерти
НА
На границе миров
На серебряной планете
На твоей волне
Наваждение Джули
Напугай меня
Наруто 9: Путь ниндзя
Наруто: Последний фильм
Наследники
Наследство волшебника Бахрама
Настройщик землетрясений
НЕ
Небеса могут подождать
Небесные создания
Небольшое привидение: Одна ночь в проклятом доме
Неверленд
Невероятные приключения ДжоДжо
Невероятные приключения динозаврика Барни
Невидимка Сью
Невидимый город
НИ
Николь
Нимфоманка: Часть 2
Нити
Ничего святого
НО
Новогодние приключения Маши и Вити
Новогодняя история
Новогодняя история
Новогодняя ночь
Новые приключения кота в сапогах
Новые приключения янки при дворе короля Артура
Новый Человек-паук
Новый Человек-паук: Высокое напряжение
Ной
Ностальгист
Носферату, симфония ужаса
Носферату: Призрак ночи
Ночная красавица
Ночной народ
Ночные стражи
Ночь в музее: Секрет гробницы
Ночь перед Рождеством
Ноябрь
О
О Боже!
ОБ
Обед нагишом
Обезьяна
Обезьянья кость
Оборотень
Обыкновенное чудо
ОГ
Огнеупорный
Огонь в небе
Огонь и лед: Хроники драконов
ОД
Одиссей и остров Туманов
Однажды в Риме
ОЗ
Оз: Великий и Ужасный
Оз: Нашествие летучих обезьян
ОЛ
Оленьи рога
ОН
Он - Дракон 2
Он - дракон
Они нашли Ад
ОР
Орудия смерти: Город костей
ОС
Осенние колокола
Ослепленный желаниями
Ослепленный желаниями
Ослиная шкура
Особняк с привидениями
Останься со мной
Остров забвения. Харука и волшебное зеркало
Остров монстров
Остров собак
ОТ
Отважные
Отважный Ширак
Отчаянные мстители
ОХ
Охота на монстра
Охотник на монстров
Охотники
Охотница: Руна мертвых
ОШ
Ошибка старого волшебника
ПА
Падший
Пандора и Летучий Голландец
Папа-призрак
Папина дочка
Парад планет
Парадокс
Параллельный мир
Паранорман или как приручить зомби 3D
Париж, я убью тебя
Патриотическая комедия
ПЕ
Пегас: Волшебный пони
Пена дней
Первая ведьма
Перекрестные войны
Персей
Перси Джексон и море чудовищ
Перси Джексон и похититель молний
Песнь моря
Песня Шарлотты
Песочный человек
Печальная Белладонна
ПИ
Пиковая дама
Пиноккио
Пиноккио
Пиноккио
Пиноккио
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пит и его дракон
Питер Пэн
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
Пиф-паф ой-ой-ой
ПЛ
Планетариум
Плезантвиль
Племянник-чужестранец
Плывущие по течению
ПО
По следам бременских музыкантов
По следам волшебника
По щучьему велению
Побег из завтра
Побег на Ведьмину гору
Повелители снов
Повелитель Дракона
Повелитель луж
Повелитель страниц
Под снегом
Под стук трамвайных колес
Подвиги клана Санада
Подземелье ведьм
Подземелье драконов
Подземелье драконов 3: Книга заклинаний
Подземелья и Драконы
Пока бьют часы
Пока кофе не остыл
Покемон 21: История про всех
Покемон Фильм: Дженесект и возрождённая легенда
Покемон Фильм: Курем против Меча справедливости
Полет драконов
Полная луна
Полтергейст 3
Посвященный
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний богатырь: Корень зла
Последний дракон: В поисках магической жемчужины
Последний единорог
Последний искатель
Последний киногерой
Последний охотник на ведьм
Последний поезд до Рождества
Последний уровень: побег из Ранкалы
Последний хранитель Беловодья
Последняя надежда человечества
Последняя невеста Змея Горыныча
Потерянная идея
Потерянное владение
Потерянные в воспоминаниях
Потерянный горизонт
Похождения призрака
Поэзия без конца
ПР
Превращения
Прекрасная пленница
Привидение
Привидения в замке Шпессарт
Призрак Чёрной Бороды
Призрак дома на холме
Призрак и миссис Мьюр
Призрак рая
Призрачный гонщик
Призрачный гонщик 2
Приключения Алисы в стране чудес
Приключения Мальчика с пальчик и Дюймовочки
Приключения Паддингтона 2
Приключения Пильи
Приключения Рокки и Буллвинкля
Приключения Ролли 3D
Приключения охотника на драконов
Принц Вэлиант
Принц Персии: Пески времени
Принцесса
Принцесса Аритэ
Принцесса Лебедь 2: Тайна замка
Принцесса Лебедь 5: Королевская сказка
Принцесса Лебедь: Королевская свадьба
Принцесса Лебедь: Царство музыки
Принцесса с луны
Принцесса-Ведьма
Принцесса-лебедь: Рождество
Принцесса-павлин
Приручить дракона
Пришелец из сказки
Пришельцы
Пришельцы 2: Коридоры времени
Пришельцы в Америке
Пробуждающая совесть
Пробуждающая совесть 2: Дар змеи
Пробуждение жизни
Прогулка по эшафоту
Проданный смех
Проклятие ведьмы снов
Проклятие спящей красавицы
Прометей
Пропавшая грамота
Пропавшая грамота
Простое желание
Противостояние гигантам
Прощай, ковчег
ПТ
Птицы, как мы
Птицы, сироты и блаженные
ПУ
Пудра
Пузатая формула
Пупелль из города дымоходов
Путешествие Гулливера
Путешествие к центру Земли
Путешествие к центру Земли 3D
Путешествие на Запад: Демоны
Путешествие на Луну
Путешествие на Луну
Путешествия пана Кляксы
Пушистые спасатели
ПЫ
Пылкий призрак
ПЭ
Пэн: Путешествие в Нетландию
РА
Разборки в стиле кунг-фу
Разбудите Мухина!
Разрушение Вегаса
Райские холмы
Раскрашенная кожа 2. Воскрешение
Рассказы Русалочки
РЕ
Резня в Рэдвуде
Релаксер
РИ
Рисуя границы 9
РО
Рога
Рождественская история
Рождественская песнь
Рождественская пятёрка
Рождественские хроники
Рождественские хроники 2
Рождественский Купидон
Рождественское приключение Бетховена
Рождество, которое почти не случилось
Рой
Рок и правила
Ронья, дочь разбойника
РУ
Руководство для нянь: Как поймать монстра
Рукопись, найденная в Сарагоcе
Румпельштильцхен
Русалка
Русалка
Русалка в Париже
Русалка на суше
Русалочка
Русичи
Руслан и Людмила
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Русский ковчег
РЫ
Рыжая Соня
Рыжик в зазеркалье
Рыцари Королевства Крутизны
Рыцари Ньюгейта
Рыцарь смерти
Рыцарь теней: Между инь и ян
С
С Богами: Два мира
С Богами: Последние 49 дней
С феями шутки плохи
СА
Сага о чудовище. Сумерки
Сайнтел
Сам я - вятский уроженец
Самаритянин
Самоубийцы: История любви
Самый рыжий лис
Самый сильный
Санаторий под Клепсидрой
Санта Клаус
Санта Клаус 2
Санта на продажу
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка
Санта-киллер
Сапожник
Сатирикон Феллини
СБ
Сбежавший лось
СВ
Сверх(НЕ)естественное
Сверхъестественное
Сверчок за очагом
Святая гора
СЕ
Северный полюс: Открыт на Рождество
Седьмая печать
Седьмое знамение
Седьмой
Седьмой джинн
Седьмой сын
Секрет Н.И.М.Х.
Секс-Трип
Сексуальная Дурга
Семейка Аддамс
Семейка Аддамс
Семейка Крудс: Новоселье
Семейка вампиров
Семейство Клаус
Семь воронов
Семь дней на Земле
Семья напрокат
Сент-Экзюпери
Сердце дракона
Сердце дракона-3: Проклятье чародея
Сердце дракона: Битва за огненное сердце
Серебряные коньки
СИ
Сигнал бедствия
Символ
Синдбад и Минотавр
Синдбад-мореход
Синдбад: Легенда семи морей
Синий тигр
Сияние звезды
Сияющая звезда
СК
Сказ про Федота-стрельца
Сказка о громком барабане
Сказка о царе Салтане
Сказка про влюбленного маляра
Сказка странствий
Сказки Беатрикс Поттер
Сказки Гофмана
Сказки на ночь
Сказки на ночь
Скакун
Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой
Скиф
Скуби-Ду при дворе короля Артура
СЛ
Сладкоежка
Следопыт
Слезы на продажу
Служители зла
СМ
Смертельная битва
Смертельная битва 2: Истребление
Смертельная зона
Смерть тени
Смех под облаками
Смешные желания
Смолфут
Смош: Фильм
Смурфики 2
СН
Снеговик
Снеговик
Снежная Королева 2: Перезаморозка
Снежная королева
Снежная королева: Зазеркалье
Снежная сказка
СО
Соленый принц
Соловей императора
Соломон Кейн
Сон в летнюю ночь
Сон обезьяны
Соник в кино
Сорвиголова
Состояние сердца
СП
Спасти Панду
Спонтанность
Спящая красавица
Спящая красавица
Спящая принцесса
СТ
Стальной алхимик
Сторожевая застава
Стражи Терракоты
Страна сна
Странная жизнь Тимоти Грина
Страшилы
Страшно красив
Страшные сказки
Стрела наследия. Семь жемчужин
СУ
Судьба доброй ведьмы
Судьба: История Камакуры
Сумерки
Сумерки. Сага. Затмение
Сумерки. Сага. Новолуние
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Супергёрл
СФ
Сфера колдовства
СХ
Схватка титанов
СЫ
Сын Али-Бабы
Сын русалки
СЭ
Сэм: Песочный эльф
Сэнт Анж
ТА
Таинственные люди
Таинственный остров
Таинственный сад
Тай-цзи: Герой
Таймер
Таймлесс 2: Сапфировая книга
Таймлесс 3: Изумрудная книга
Таймлесс. Рубиновая книга
Тайна Рода
Тайна Снежной королевы
Тайна миров
Тайна острова Бэк-Кап
Тайна печати дракона
Тайна четырех принцесс
Тайная сила
Танец реальности
ТВ
Твое имя
ТЕ
Теккен
Телекинез
Темная башня
Темный мир
Темный мир: Равновесие
Темный этаж
Тень
Тень
Террор
ТИ
Тим Талер, или проданный смех
ТО
Товарищ Дракулич
Токийский гуль
Толстяк Альберт
Том и Джерри: Вилли Вонка и шоколадная фабрика
Том и Джерри: Возвращение в страну Оз
Томми
Тор: Рагнарёк
Тор: Сказания Асгарда
Точка отсчёта
ТР
Тренируй правую
Три дня
Три желания
Три оплеухи
Три орешка для Золушки
Три тысячи лет желаний
Тролли
Тролли: Большой побег
Тролли: чудесный дом
Троллинг
Тролль
Тролль 2
Тролль: История с хвостом
Трон эльфов
Тропическая болезнь
ТУ
Туфелька и роза
ТЬ
Тьма. Монстры за поворотом
ТЁ
Тёмная Лига справедливости
У
У Венсана нет чешуи
УБ
Убить дракона
Ублюдки: глава первая
УД
Удивительная история
Удивительная история, похожая на сказку
Удивительные приключения мистера Уандерберда
УЖ
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
УЗ
Узреть Зло
УК
Укрытие
Укрытие
УМ
Умные вещи
УН
Ундина
Университет монстров
УР
Уродец Орландо
Урок Фауста
Урок магии
УС
Ускользающий человек
Услуги преисподней стоят дорого 2: Вендетта
УТ
Утиные истории: Заветная лампа
Утренняя звезда
ФА
Фантазия 2000
Фантастическая история
Фантастическая любовь и где ее найти
Фантастическая четверка
Фантастические твари и где они обитают
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
ФЕ
Феи
Феи: Загадка пиратского острова
Феи: Легенда о чудовище
Феи: Тайна страны драконов
Феникс
Феномен
ФИ
Филлаури
Философы: Урок выживания
Фильм этого лета
Финист-ясный сокол
ФЛ
Флэш
Флюк
ФО
Фокус-покус 2
ХА
Халк: Где обитают чудовища
ХЕ
Хеллбой
Хеллбой: Кровь и металл
Хеллбой: Меч громов
ХО
Хоббит: Битва Пяти Воинств
Хоббит: Нежданное путешествие
Хоббит: Пустошь Смауга
Холодное сердце
Холодное сердце
Хорошие манеры
Хороший динозавр
ХР
Храбрый Пак
Храбрый портняжка
Хранители
Хранители ветра
Хранитель времени
Хроника шута
Хроники Нарнии: Серебряное Кресло
Хроники тьмы
Хрустальный башмачок
ХЭ
Хэллоуинтаун 2: Месть Калабара
Хэллоуинтаун 3
Хэнк и Майк
ЦА
Царь Скорпионов
Царь Скорпионов: Книга Душ
Царь обезьян
Царь обезьян: Начало легенды
Царь скорпионов 2: Восхождение воина
Царь скорпионов 3: Книга мертвых
Царь скорпионов 4: Утерянный трон
ЦВ
Цветок 1001 ночи
ЦЕ
Ценности семейки Аддамс
ЧА
Чародей
Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни
Чародей: Страна Великого Дракона
Чародейка
ЧЕ
Чего хотят мужчины
Человек без гравитации
Человек из стали
Человек, который умел творить чудеса
Человек-мотылек
Человек-эльф
Чем дальше в лес...
Черепашки ниндзя
Черепашки-ниндзя 2
Черновик
Чернокнижник 2: Армагеддон
Черный принц Аджуба
Черный рыцарь
ЧО
Чокнутый профессор
Чокнутый профессор 2
ЧУ
Чудеса в Решетовe
Чудеса в Решетове
Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона
Чудесный призрак
Чудо Рождества
Чудо в Милане
Чудо на 34-й улице
Чудо на 34-й улице
Чудо-детки: Непутевые волшебники
Чужой. Царство человека
Чумовая пятница
Чумовая пятница (2018)
ША
Шазам!
Шазам!: Ярость богов
Шан-Чи и легенда десяти колец
ШЕ
Шерлок младший
Шестой игрок
ШИ
Шизополис
ШК
Школа добра и зла
Школа монстров: Большой ужасный риф
Школа монстров: Бу-Йорк, Бу-Йорк
Школа монстров: Под напряжением
ШО
Шоу
ЩЕ
Щелкунчик
Щелкунчик и четыре королевства
ЭБ
Эбигейл
ЭВ
Эвридика ВА 2037
ЭК
Экскалибур
ЭЛ
Элегия дороги
Электрический дракон 80 000 вольт
Эликсир
ЭН
Энеида
Энималс
ЭП
Эпик
ЭР
Эра драконов
ЭС
Эспен в поисках Золотого замка
ЮБ
Юбилей
ЮН
Юность Бемби
Юность Бэмби
Я
Я вышла замуж за странную личность
Я женился на ведьме
Я не умерла
Я никогда не обещала вам розового сада
Я сражаюсь с великанами
ЯГ
Яга: Кошмар темного леса
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Язон и аргонавты
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