Стражи Терракоты, 2021

Мультфильм повествует не только о событиях настоящего, у него есть исторический бэкграунд. До знакомства с главными персонажами зритель узнает о терракотовых воинах и жизни до встречи героев друг с другом.

Сюжет не ставит рамок: герои сражаются, защищают своих родных и влюбляются. Повествование идет динамично, захватывая каждый уголок анимационной вселенной мультфильма и раскрывая зрителям масштабную историю.

В Терракоте существуют монстры, магия, загадочные существа и другие миры. За всем этим интересно и увлекательно наблюдать, так как вселенная оказывается еще глубже и обширнее, чем кажется на первый взгляд.

Создатели постарались над качественной картинкой. Сами герои, их костюмы, обстановка вокруг, виды города, облики магических существ детально и красочно прорисованы в каждой сцене.

Характеры главных персонажей не клишированные. Девушка появляется в кадре решительной и смелой, профессионально владеющей оружием, грамотно использующей собственные навыки и владеющей собственными эмоциями. Парень, наоборот, находится только в начале пути, неуклюже обращается с инструментами и пугается всего на свете.