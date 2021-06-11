Стражи Терракоты, 2021

Мультфильм повествует не только о событиях настоящего, у него есть исторический бэкграунд. До знакомства с главными персонажами зритель узнает о терракотовых воинах и жизни до встречи героев друг с другом.
Сюжет не ставит рамок: герои сражаются, защищают своих родных и влюбляются. Повествование идет динамично, захватывая каждый уголок анимационной вселенной мультфильма и раскрывая зрителям масштабную историю.
В Терракоте существуют монстры, магия, загадочные существа и другие миры. За всем этим интересно и увлекательно наблюдать, так как вселенная оказывается еще глубже и обширнее, чем кажется на первый взгляд.
Создатели постарались над качественной картинкой. Сами герои, их костюмы, обстановка вокруг, виды города, облики магических существ детально и красочно прорисованы в каждой сцене.
Характеры главных персонажей не клишированные. Девушка появляется в кадре решительной и смелой, профессионально владеющей оружием, грамотно использующей собственные навыки и владеющей собственными эмоциями. Парень, наоборот, находится только в начале пути, неуклюже обращается с инструментами и пугается всего на свете.
Во многих странах мультфильм был выпущен только для просмотра на стриминговых площадках, при этом сумма сборов в мировом прокате составила более 10 млн долларов. В первые дни релиза в Китае проект собрал 1,4 млн долларов.
Премьера мультфильма стартовала на Шанхайском международном кинофестивале в 2021 году. Лента была номинирована на главную награду смотра – «Золотой кубок», который вручают за лучший анимационный фильм.
Над фильмом работала уже сформировавшаяся команда режиссеров и сценаристов из китайской компании Fantawild. Постановщики Дин Лян и Линь Юнчан, а также авторы Рэйчел Сюй и Цуй Течжи ранее сотрудничали в процессе создания мультфильмов «Братья Медведи: Тайна трех миров» и «Тайна парка развлечений».
В разработке сюжета принимали участие Майк де Сев, консультант по сюжету фильмов «Шрек 2» и «Мадагаскар», и Билли Фролик, который входил в команду сценаристов последнего фильма.
В среднем на каждый мультфильм студии тратится от 19 месяцев работы до двух лет. «Стражи Терракоты» разрабатывались одновременно несколькими командами Fantawild, чтобы выпустить мультфильм в срок.
Стражи волшебной Терракоты и магические существа Ониксы на протяжении многих столетий ведут войны друг с другом в подземном царстве. Молодой человек Магнус мечтает стать терракотовым воином, а для этого ему необходимо поймать одного из Ониксов. Магнус отправляется на поиски таинственного создания и встречает молодую девушку Джейд, которая также ищет Оникса. Герои влюбляются и объединяются, чтобы узнать настоящую причину вторжения монстров…