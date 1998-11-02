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Знакомьтесь, Джо Блэк Знакомьтесь, Джо Блэк
Киноафиша Фильмы Знакомьтесь, Джо Блэк
Meet Joe Black

Знакомьтесь, Джо Блэк, 1998

1998 / США
7.8 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Однажды Ангел Смерти решил отдохнуть от своих привычных дел и провести некоторое время среди людей. В качестве своей земной оболочки он выбирает тело юноши, погибшего в результате несчастного случая. Затем Смерть отправляется к медиамагнату Уильяму Перришу и предлагает ему сделку - в обмен на покровительство в мире людей его жизнь продлится дольше, чем было предначертано изначально. Перриш соглашается и представляет Смерть своим близким и знакомым как Джо Блэка. Выясняется, что дочь богача Сьюзен знакома с тем несчастным, в тело которого вселился Ангел Смерти. Мимолетная беседа оставила неизгладимый след в сердце девушке, поэтому она рада увидеть незнакомца вновь. Вскоре Джо Блэк понимает, что тоже влюблен в Сьюзен…

  • В основу фильма легла пьеса итальянского драматурга Альберто Каселлы “Смерть берет выходной” (1923). 
  • Изначально предполагалось, что роль Уильяма Перриша исполнит Джин Хэкман. 
  • Энтони Хопкинс (Уильям Пэрриш) и Брэд Питт (Джо Блэк) в 1994 году исполнили главные роли в драме Эдварда Цвика “Легенды осени”. 
  • В оригинальной пьесе, жанр которой сам автор расценивал как комедию, во время “отпуска” Ангела Смерти на земле никто не умирает. Создатели фильма отошли от литературного первоисточника - как минимум один персонаж погибает.

Дух смерти посещает мир живых, в целях его лучшего понимания. Наибольший интерес у него вызывает личность 65-летнего влиятельного медиа-магната Уильяма Пэрриша, жизнь которого оборвется в результате инфаркта. В качестве физической оболочки Дух смерти выбирает себе тело молодого красивого мужчины, который только что познакомился с дочерью Пэрриша Сьюзен. Этого молодого человека представляют под именем Джо Блэка, и вскорости между ним и Сьюзен Перриш возникает любовь...

7.8 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 58 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 2 ноября 1998
Премьера в мире 2 ноября 1998
Возраст 16+
Режиссер
Мартин Брест
Мартин Брест
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Джейк Уэбер
Джейк Уэбер
Марша Гей Харден
Марша Гей Харден
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Знакомьтесь, Джо Блэк
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17 августа 2022 15:59
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