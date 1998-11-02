Знакомьтесь, Джо Блэк, 1998

Однажды Ангел Смерти решил отдохнуть от своих привычных дел и провести некоторое время среди людей. В качестве своей земной оболочки он выбирает тело юноши, погибшего в результате несчастного случая. Затем Смерть отправляется к медиамагнату Уильяму Перришу и предлагает ему сделку - в обмен на покровительство в мире людей его жизнь продлится дольше, чем было предначертано изначально. Перриш соглашается и представляет Смерть своим близким и знакомым как Джо Блэка. Выясняется, что дочь богача Сьюзен знакома с тем несчастным, в тело которого вселился Ангел Смерти. Мимолетная беседа оставила неизгладимый след в сердце девушке, поэтому она рада увидеть незнакомца вновь. Вскоре Джо Блэк понимает, что тоже влюблен в Сьюзен…
Дух смерти посещает мир живых, в целях его лучшего понимания. Наибольший интерес у него вызывает личность 65-летнего влиятельного медиа-магната Уильяма Пэрриша, жизнь которого оборвется в результате инфаркта. В качестве физической оболочки Дух смерти выбирает себе тело молодого красивого мужчины, который только что познакомился с дочерью Пэрриша Сьюзен. Этого молодого человека представляют под именем Джо Блэка, и вскорости между ним и Сьюзен Перриш возникает любовь...