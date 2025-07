Страна Чехословакия / СССР / Румыния

Продолжительность 1 час 41 минута

Год выпуска 1983

Премьера в мире 4 сентября 1983

Производство Filmové studio Barrandov, Мосфильм, Studioul Cinematografic Bucuresti

Другие названия

Skazka stranstviy, Märchen einer Wanderung, Сказка странствий, A Tale of Wanderings, Das Märchen von der großen Reise, Eine phantastische Geschichte, El cuento de los viajes, Pohádka o putování, Povestea calatoriilor, The Story of the Voyages, Vándorlások meséje, テイル・オブ・ワンダー