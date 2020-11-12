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Постер фильма Жена мясника
6.5
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6.5

Жена мясника

, 1991
The Butcher's Wife
США / фэнтези, комедия / 18+
Постер фильма Жена мясника
6.5

О фильме

Мяснику из Нью-Йорка по имени Лео Лемке несказанно повезло. Он вернулся с рыбалки из Южной Каролины с потрясающим «уловом», который ему не терпелось продемонстрировать всем друзьям и знакомым - с шикарной молодой женой. Белокурую супругу мясника звали Мариной, и была она девушкой не простой, а ясновидящей. Не было человека, которого встреча с красавицей оставила бы равнодушным: было в ней что-то волшебное, колдовское... Прошло время, и стал мясник нервничать и в жене своей сомневаться: уж не ведьма ли она? В дело вступает медицина. Местный психиатр, доктор Алекс Тремор, не верит в сверхъестественные способности Марины, но, сам того не замечая, медленно и верно начинает попадать под власть ее чар...

В ролях

Деми Мур
Деми Мур
Marina
Джордж Зунзу
Leo
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Grace
Маргарет Колин
Маргарет Колин
Robyn
Мириам Маргулис
Мириам Маргулис
Gina
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Alex
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген
Stella
Макс Перлих
Юджин
Хелен Хэнфт
Molly
Кристофер Дуранг
Mr. Liddle
Режиссер Терри Хьюз
Сценарист Ezra Litwak, Marjorie Schwartz Nielsen
Композитор Майкл Гор, Steven Jae Johnson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 25 октября 1991
Дата выхода
25 октября 1991 Россия 16+
25 октября 1991 Бразилия
25 октября 1991 Казахстан
26 июня 1992 Португалия
25 октября 1991 США
25 октября 1991 Украина
15 мая 1992 Финляндия
MPAA PG-13
Сборы в мире $9 689 816
Производство Paramount Pictures
Другие названия
The Butcher's Wife, ¡Qué linda adivina!, La femme du boucher, Mäsiarova žena, Řezníkova žena, A hentes felesége, A Mulher do Açougueiro, A Mulher do Homem do Talho, Amore e magia, Csere-bere páros, Der er noget i luften, Der Mann Ihrer Träume, Eshet Ha-Katzav, I gynaika tou hasapi, Kasabın Karısı, Lihakauppiaan vaimo, Lihuniku naine, Mesarjeva žena, Mesarova žena, Mesininko žmona, Slaktarens fru, Soţia măcelarului, Una bruja en Nueva York, Yume no furu machi, Żona rzeźnika, Η γυναίκα του χασάπη, Η νεράιδα του φάρου, Жена мясника, Жената на месаря, 夢の降る街, 屠夫的靈媒嬌妻, 天机梦美人, 屠夫的灵媒娇妻

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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