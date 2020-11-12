Мяснику из Нью-Йорка по имени Лео Лемке несказанно повезло. Он вернулся с рыбалки из Южной Каролины с потрясающим «уловом», который ему не терпелось продемонстрировать всем друзьям и знакомым - с шикарной молодой женой. Белокурую супругу мясника звали Мариной, и была она девушкой не простой, а ясновидящей. Не было человека, которого встреча с красавицей оставила бы равнодушным: было в ней что-то волшебное, колдовское... Прошло время, и стал мясник нервничать и в жене своей сомневаться: уж не ведьма ли она? В дело вступает медицина. Местный психиатр, доктор Алекс Тремор, не верит в сверхъестественные способности Марины, но, сам того не замечая, медленно и верно начинает попадать под власть ее чар...