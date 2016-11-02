Русалочка, 2016

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о выходе в прокат О фильме Современная интерпретация классической истории о Русалочке. Развернуть 4.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2016 Премьера онлайн 2 ноября 2016 Премьера в мире 2 ноября 2016 Режиссер Рокси Дэйзи Блум В ролях Рози Мак Мэтт Мартин Рокси Дэйзи Блум Эрин Мари Гаррет Все актеры и съемочная группа 1 постер

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