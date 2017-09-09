Я сражаюсь с великанами, 2017

Режиссером киноадаптации комиксов «Я сражаюсь с великанами» стал оскароносный режиссер из Дании Андерс Вальтер Хансен. Главную роль в картине сыграла юная звезда фильмов «Трамбо», «Джой» и сериала «Настоящий детектив» Мэдисон Фульф. Также в картине снялись Зои Салдана («Стражи галактики», «Стартрек»), Имоджен Путс («28 недель спустя», «Грязь») и другие актеры.

Сюжет фантастического фильма «Я сражаюсь с великанами» расскажет о 12-летней Барбаре. Девочка она очень серьезная и рассудительная, и занятие она себе выбрала тоже непростое – убивать великанов. Конечно, ей никто не верит, а окружающие сторонятся Барбару. И лишь одна девочка София хочет подружиться с ней. Пока взрослые пытаются помочь девочке решить ее психологические проблемы, она начинает понимать, что впереди ее ждет страшная битва.