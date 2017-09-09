Я сражаюсь с великанами, 2017

Режиссером киноадаптации комиксов «Я сражаюсь с великанами» стал оскароносный режиссер из Дании Андерс Вальтер Хансен. Главную роль в картине сыграла юная звезда фильмов «Трамбо», «Джой» и сериала «Настоящий детектив» Мэдисон Фульф. Также в картине снялись Зои Салдана («Стражи галактики», «Стартрек»), Имоджен Путс («28 недель спустя», «Грязь») и другие актеры.
Сюжет фантастического фильма «Я сражаюсь с великанами» расскажет о 12-летней Барбаре. Девочка она очень серьезная и рассудительная, и занятие она себе выбрала тоже непростое – убивать великанов. Конечно, ей никто не верит, а окружающие сторонятся Барбару. И лишь одна девочка София хочет подружиться с ней. Пока взрослые пытаются помочь девочке решить ее психологические проблемы, она начинает понимать, что впереди ее ждет страшная битва.
- Фильм «Я сражаюсь с великанами» является киноадаптацией серии комиксов, созданной сценаристом Джо Келли и художником Х. М. Кэн Ниимура
- Комикс получил награду за «Лучшую инди-книгу» от IGN, стал 3 из 10 лучших комиксов 2009 года по мнению Дэна Коиса из New York Magazine, а также вошёл в список 10 величайших графических романов для подростков по версии Young Adult Library Services Association и получил «Золотую награду» Международной премии манги в 2011.
- Халли Берри могла сыграть в этом фильме, но роль досталась Зои Салдана
- Эта третья адаптация комикса для Зои Салданы ("Лузеры", "Стражи Галактики")
- Зои Салдана уже работала с Ноэль Кларк в фильме "Стартрек: Возмездие" (2013)
Барбара Торсон - особенная, ее уникальный талант - это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.