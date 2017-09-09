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Я сражаюсь с великанами Я сражаюсь с великанами
Киноафиша Фильмы Я сражаюсь с великанами
I Kill Giants

Я сражаюсь с великанами, 2017

2017 / США
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Девочка убегает от проблем в выдуманный мир
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером киноадаптации комиксов «Я сражаюсь с великанами» стал оскароносный режиссер из Дании Андерс Вальтер Хансен.  Главную роль в картине сыграла юная звезда фильмов «Трамбо», «Джой» и сериала «Настоящий детектив» Мэдисон Фульф. Также в картине снялись Зои Салдана («Стражи галактики», «Стартрек»), Имоджен Путс («28 недель спустя», «Грязь») и другие актеры.

Сюжет фантастического фильма «Я сражаюсь с великанами» расскажет о 12-летней Барбаре. Девочка она очень серьезная и рассудительная, и занятие она себе выбрала тоже непростое – убивать великанов. Конечно, ей никто не верит, а окружающие сторонятся Барбару. И лишь одна девочка София хочет подружиться с ней. Пока взрослые пытаются помочь девочке решить ее психологические проблемы, она начинает понимать, что впереди ее ждет страшная битва.

- Фильм «Я сражаюсь с великанами» является киноадаптацией серии комиксов, созданной сценаристом Джо Келли и художником Х. М. Кэн Ниимура

- Комикс получил награду за «Лучшую инди-книгу» от IGN, стал 3 из 10 лучших комиксов 2009 года по мнению Дэна Коиса из New York Magazine, а также вошёл в список 10 величайших графических романов для подростков по версии Young Adult Library Services Association и получил «Золотую награду» Международной премии манги в 2011.

- Халли Берри могла сыграть в этом фильме, но роль досталась Зои Салдана

- Эта третья адаптация комикса для Зои Салданы ("Лузеры", "Стражи Галактики")

- Зои Салдана уже работала с Ноэль Кларк в фильме "Стартрек: Возмездие" (2013)

Барбара Торсон - особенная, ее уникальный талант - это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.

7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 29 марта 2018
Премьера онлайн 23 марта 2018
Премьера в мире 9 сентября 2017
Возраст 12+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Андерс Вальтер Хансен
Андерс Вальтер Хансен
В ролях
Зои Салдана
Зои Салдана
Имоджен Путс
Имоджен Путс
Дженнифер Эль
Дженнифер Эль
Мэдисон Вульф
Мэдисон Вульф
Ноэль Кларк
Ноэль Кларк
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я сражаюсь с великанами 5 постеров
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Я сражаюсь с великанами
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Жила-была девочка Барбара. У неё был огромный молот, с помощью которого она побеждала страшных великанов, грозивших уничтожить мир. Или же всё не так. В небольшом городе, в бедной семье с братом и сестрой жила замкнутая девочка Барбара. Она не умела, да и не очень-то хотела общаться со сверстниками, за исключением новой подруги — англичанки Софии. Но Барбара искренне верила, что занимается очень важным делом — она спасала свой городок от великанов, которые регулярно приходили из…
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leadraven 7 апреля 2018, 15:51
Досадно. Потенциал, определённо, был, но режиссёр не справился от слова совсем.
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