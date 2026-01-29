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Постер фильма Горец
Киноафиша Фильмы Горец

Горец

Highlander
США / боевик, фэнтези, фантастика / 18+
Постер фильма Горец

В ролях

Генри Кавилл
Генри Кавилл
MacLeod
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Ramirez
Мариса Абела
Мариса Абела
Brenda
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
The Kurgan
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Heather
Кевин МакКидд
Siobhán Cullen
Brenda
Чон Джон-со
Чон Джон-со
Drew McIntyre
Angus MacLeod
Уил Кобан
Уил Кобан
Grigori Orlov
Режиссер Чад Стахелски
Сценарист Райан Кондал, Керри Уильямсон, Майкл Финч, John Petro
Композитор Тайлер Бэйтс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Amazon MGM Studios, 87Eleven Entertainment, Davis-Panzer Productions
Другие названия
Highlander, Surematu, Горец, Горянин

Рейтинг фильма

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Обновлено 29 января 2026

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