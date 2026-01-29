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Горец
Горец
Highlander
США / боевик, фэнтези, фантастика / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
В ролях
Генри Кавилл
MacLeod
Рассел Кроу
Ramirez
Мариса Абела
Brenda
Джимон Хонсу
Джереми Айронс
Дэйв Батиста
The Kurgan
Карен Гиллан
Heather
Кевин МакКидд
Siobhán Cullen
Brenda
Чон Джон-со
Drew McIntyre
Angus MacLeod
Уил Кобан
Grigori Orlov
Режиссер
Чад Стахелски
Сценарист
Райан Кондал
,
Керри Уильямсон
,
Майкл Финч
,
John Petro
Композитор
Тайлер Бэйтс
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
Amazon MGM Studios, 87Eleven Entertainment, Davis-Panzer Productions
Другие названия
Highlander, Surematu, Горец, Горянин
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Обновлено 29 января 2026
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