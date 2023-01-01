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Их сердце
The Heart of Them
Их сердце, 2024
2024 / ОАЭ
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Жанр:
анимация
драма
фэнтези
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о выходе в прокат
Год выпуска
2024
Возраст
18+
Режиссер
Mohammad Ahmed Fikree
В ролях
Meera Al Midfa
Ayesha Mohammed
Д.С. Дуглас
Адам Хэррингтон
Амаль Аль-Агруби
Все актеры и съемочная группа
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