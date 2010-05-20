Далеко по-соседству, 2010

Возможно ли изменить прошлое, даже вернувшись в него?

К пятидесяти годам у Томаса за спиной престижная работа, счет в банке, жена и дети. А впереди - серая и неинтересная жизнь. Однеажды Томас по ошибке садится не на тот поезд и оказывается в городе своего детства. Именно здесь сорок лет назад случилась страшная трагедия, от которой мать так и не смогла отправиться.

Чудесное превращение дает Томасу возможность вернуться в прошлое. Оказавшись в сосбтвенном теле в четырнадцатилетнем возрасте, но с опытом пятидесятилетней жизни, Томас вновь встречает первую школьную любовь, старых друзей, любимую сестру и верного пса. Встречает и отца, который пока еще не ушел из семьи. Возможно, весь смысл удивительного путешествия в том и состоит, чтобы предотвратить трагедию?..