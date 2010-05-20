Далеко по-соседству, 2010

50-летний художник Томас живет в Париже и кажется всем окружающим человеком, вполне довольным своей жизнью. Однако в глубине души мужчина до сих пор не может смириться с поступком своего отца. Когда-то тот бросил семью на произвол судьбы, что стало огромным потрясением не только для его жены, но и для маленького сына. Случай приводит повзрослевшего Томаса в провинциальный городок, где прошло его детство. Герой решает посетить могилу своей матери, но на кладбище ему неожиданно становится плохо. Томас теряет сознание, а очнувшись, понимает, что вернулся в 1969 год. Ему основа 14 лет, его родители пока еще вместе - что, если это возможность исправить прошлое и предотвратить семейную трагедию?
Возможно ли изменить прошлое, даже вернувшись в него?
К пятидесяти годам у Томаса за спиной престижная работа, счет в банке, жена и дети. А впереди - серая и неинтересная жизнь. Однеажды Томас по ошибке садится не на тот поезд и оказывается в городе своего детства. Именно здесь сорок лет назад случилась страшная трагедия, от которой мать так и не смогла отправиться.
Чудесное превращение дает Томасу возможность вернуться в прошлое. Оказавшись в сосбтвенном теле в четырнадцатилетнем возрасте, но с опытом пятидесятилетней жизни, Томас вновь встречает первую школьную любовь, старых друзей, любимую сестру и верного пса. Встречает и отца, который пока еще не ушел из семьи. Возможно, весь смысл удивительного путешествия в том и состоит, чтобы предотвратить трагедию?..