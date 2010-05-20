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Quartier lointain

Далеко по-соседству, 2010

2010 / Германия / Франция / Бельгия / Люксембург
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

50-летний художник Томас живет в Париже и кажется всем окружающим человеком, вполне довольным своей жизнью. Однако в глубине души мужчина до сих пор не может смириться с поступком своего отца. Когда-то тот бросил семью на произвол судьбы, что стало огромным потрясением не только для его жены, но и для маленького сына. Случай приводит повзрослевшего Томаса в провинциальный городок, где прошло его детство. Герой решает посетить могилу своей матери, но на кладбище ему неожиданно становится плохо. Томас теряет сознание, а очнувшись, понимает, что вернулся в 1969 год. Ему основа 14 лет, его родители пока еще вместе - что, если это возможность исправить прошлое и предотвратить семейную трагедию?

  • Фильм основан на одноименном комиксе Дзиро Танигути. При этом автор манги появился в кадре в эпизодической роли пассажира поезда. 
  • Когда главный герой возвращается в прошлое, рядом с местным кинотеатром можно заметить афишу фильма “Дневная красавица”. Фильм с легендарной Картин Денев в главной роли вышел на экраны в 1967 году. 
  • Роль Нелли исполнила Таня Гарбарски - дочь режиссера картины Сэма Гарбарски.  
  • Лео Легран (Томас в юности) и Жонатан Заккаи (Бруно) ранее снимались вместе в криминальной драме “С завязанными глазами” (2007). 

Возможно ли изменить прошлое, даже вернувшись в него?

К пятидесяти годам у Томаса за спиной престижная работа, счет в банке, жена и дети. А впереди - серая и неинтересная жизнь. Однеажды Томас по ошибке садится не на тот поезд и оказывается в городе своего детства. Именно здесь сорок лет назад случилась страшная трагедия, от которой мать так и не смогла отправиться.

Чудесное превращение дает Томасу возможность вернуться в прошлое. Оказавшись в сосбтвенном теле в четырнадцатилетнем возрасте, но с опытом пятидесятилетней жизни, Томас вновь встречает первую школьную любовь, старых друзей, любимую сестру и верного пса. Встречает и отца, который пока еще не ушел из семьи. Возможно, весь смысл удивительного путешествия в том и состоит, чтобы предотвратить трагедию?..

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 4 августа 2011
Премьера в мире 20 мая 2010
Возраст 18+
Прокатчик Каравелла-DDC
Бюджет €8 000 000
Режиссер
Сэм Гарбарски
Сэм Гарбарски
В ролях
Паскаль Греггори
Александра Мария Лара
Александра Мария Лара
Лео Легран
Лаура Мартин
Таня Гарбарски
Все актеры и съемочная группа
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