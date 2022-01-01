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Путешествие Гулливера Путешествие Гулливера
Киноафиша Фильмы Путешествие Гулливера
Gulliver's Travels

Путешествие Гулливера, 1939

1939 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

По мотивам бессмертной повести Джонатана Свифта. После кораблекрушения молодой Гулливер оказался на неизвестном острове в плену у жителей страны Лилипутия. Само название страны говорит о том, как выглядят ее обитатели. Вначале жители Лилипутии встречают Гулливера вполне приветливо. И вот он узнает, что Лилипутия находится в состоянии войны с соседним островом Блефуску. Однако после того как он использовал свой гигантский рост, чтобы организовать секретное свидание принца Песто с его возлюбленной принцессой Мариной, Гулливера стали считать шпионом…
Сейчас только настоящий подвиг может положить конец этой изнурительной войне между двумя соперничающими королевствами, населенными крошечными жителями… Удастся ли Гулливеру прекратить междоусобицу?

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1939
Премьера в мире 10 ноября 1939
Возраст 0+
Режиссер
Дэйв Фляйшер
В ролях
Джессика Драгонетте
Лэнни Росс
Пинто Колвиг
Кэл Ховард
Джек Мерсер
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Путешествие Гулливера 2 постера
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Путешествие Гулливера
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