Путешествие Гулливера, 1939

По мотивам бессмертной повести Джонатана Свифта. После кораблекрушения молодой Гулливер оказался на неизвестном острове в плену у жителей страны Лилипутия. Само название страны говорит о том, как выглядят ее обитатели. Вначале жители Лилипутии встречают Гулливера вполне приветливо. И вот он узнает, что Лилипутия находится в состоянии войны с соседним островом Блефуску. Однако после того как он использовал свой гигантский рост, чтобы организовать секретное свидание принца Песто с его возлюбленной принцессой Мариной, Гулливера стали считать шпионом…

Сейчас только настоящий подвиг может положить конец этой изнурительной войне между двумя соперничающими королевствами, населенными крошечными жителями… Удастся ли Гулливеру прекратить междоусобицу?