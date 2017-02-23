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Красавица и чудовище Красавица и чудовище
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Beauty and the Beast

Красавица и чудовище, 2017

2017 / США
7.6 Оцените
94 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тенденция экранизировать известные сказки затронула также «Красавицу и чудовище». Режиссёром картины назначен оскароносный Билл Кондон, в фильмографии которого такие известные картины, как «Сумерки. Сага. Рассвет» (обе части), «Девушки мечты», «Пятая власть» и «Мистер Холмс». Роль Белль исполнила несравненная Эмма Уотсон («Гарри Поттер», «Колония Дигнидад»). Также в фильме задействован целый ансамбль харизматичных и очень известных актёров. Среди них Люк Эванс («Хоббит: Битва пяти воинств»), Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон»), Юэн Макгрегор («Мулен Руж», «Крупная рыба»), Эмма Томпсон («Реальная любовь», «Разум и чувства») и Иэн МакКеллен («Властелин колец»).

Сюжет фильма «Красавица и чудовище» известен всем ещё с детства. Это история самовлюблённого принца Адама, которого злая ведьма превратила в ужасного монстра. Она оставила юноше розу, лепестки которой медленно опадают. Как только она сбросит последний, Адам останется в этом обличье навсегда. Зачарованные обитатели замка не могут помочь принцу обрести доброту, но неожиданно в его жизни появляется деревенская красавица Белль, которая научит чудовище по-настоящему любить.

- Фильм «Красавица и чудовище» является ремейком одноимённого мультфильма 1991 года

- Из нововведений в картине Билла Кондона появится новый персонаж, пианино Каденция, а также будет исполнено три новые песни

- Одним из сценаристов стал писатель и кинематографист Стивен Чбоски, известный по книге и её экранизации «Хорошо быть тихоней», где исполнительница роли Белль Эмма Уотсон сыграла главную роль

- Роль Чудовища предлагалась Райану Гослингу, но он отказался

- На прослушиваниях режиссёр Билл Кондон давал задание актёрам спеть песню Hakuna Matata из «Короля Льва». Именно так был выбран актёрский состав фильма

- Актёры Иэн МакКеллен и Люк Эванс уже играли вместе в фильмах «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Хоббит: Битва пяти воинств»

- Юэн МакГрегор сказал, что самым сложным для него было сделать французский акцент для Люмьера. Изначально персонажа должен был озвучить Жан Дюжарден

- На съёмках фильма было использовано более 8700 свечей

- Около 1500 роз было куплено для декораций

- Чтобы создать заколдованный лес вокруг замка Чудовища пришлось потратить 15 недель и создать 20 тысяч сосулек

- На создание жёлтого платья Белль было потрачено 12 тысяч часов

- Актёры Эмма Уотсон (Белль), Люк Эванс (Гастон), Эмма Томпсон (Миссис Поттс) и Нэйтан Мак (Чип) все отмечают день рождения в 14 апреля. В этот же день прошла первая читка сценария

Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток.

В далёкой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.

7.6 Оцените
94 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 марта 2017
Премьера онлайн 6 июня 2017
Премьера в мире 23 февраля 2017
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Билл Кондон
Билл Кондон
В ролях
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс
Люк Эванс
Люк Эванс
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Джош Гад
Джош Гад
Все актеры и съемочная группа
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Когда несколько лет назад компания Disney решила превратить свои лучшие мультфильмы в художественные кинокартины, появились серьезные сомнения. Как это все эти прекрасные принцессы и принцы, говорящие мышки и чашки, феи и ведьмы вдруг окажутся в реалистичном фильме и будут творить волшебство, в которое мы так верили в детстве? Время шло, студия показала оригинальную «Малифисенту», затем была «Золушка», которая причиняла боль фанатам мультика одним только трейлером. И,…
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Ирина 19 марта 2017, 15:23
"Красавицу и чудовище" снимают каждые два-три года, особо не заморачиваясь над изменением сценария. Хотя вот в этом случае жаловаться не на что: это действительно словно ожившая диснеевская сказка.
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