Красавица и чудовище, 2017

Тенденция экранизировать известные сказки затронула также «Красавицу и чудовище». Режиссёром картины назначен оскароносный Билл Кондон, в фильмографии которого такие известные картины, как «Сумерки. Сага. Рассвет» (обе части), «Девушки мечты», «Пятая власть» и «Мистер Холмс». Роль Белль исполнила несравненная Эмма Уотсон («Гарри Поттер», «Колония Дигнидад»). Также в фильме задействован целый ансамбль харизматичных и очень известных актёров. Среди них Люк Эванс («Хоббит: Битва пяти воинств»), Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон»), Юэн Макгрегор («Мулен Руж», «Крупная рыба»), Эмма Томпсон («Реальная любовь», «Разум и чувства») и Иэн МакКеллен («Властелин колец»).
Сюжет фильма «Красавица и чудовище» известен всем ещё с детства. Это история самовлюблённого принца Адама, которого злая ведьма превратила в ужасного монстра. Она оставила юноше розу, лепестки которой медленно опадают. Как только она сбросит последний, Адам останется в этом обличье навсегда. Зачарованные обитатели замка не могут помочь принцу обрести доброту, но неожиданно в его жизни появляется деревенская красавица Белль, которая научит чудовище по-настоящему любить.
- Фильм «Красавица и чудовище» является ремейком одноимённого мультфильма 1991 года
- Из нововведений в картине Билла Кондона появится новый персонаж, пианино Каденция, а также будет исполнено три новые песни
- Одним из сценаристов стал писатель и кинематографист Стивен Чбоски, известный по книге и её экранизации «Хорошо быть тихоней», где исполнительница роли Белль Эмма Уотсон сыграла главную роль
- Роль Чудовища предлагалась Райану Гослингу, но он отказался
- На прослушиваниях режиссёр Билл Кондон давал задание актёрам спеть песню Hakuna Matata из «Короля Льва». Именно так был выбран актёрский состав фильма
- Актёры Иэн МакКеллен и Люк Эванс уже играли вместе в фильмах «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Хоббит: Битва пяти воинств»
- Юэн МакГрегор сказал, что самым сложным для него было сделать французский акцент для Люмьера. Изначально персонажа должен был озвучить Жан Дюжарден
- На съёмках фильма было использовано более 8700 свечей
- Около 1500 роз было куплено для декораций
- Чтобы создать заколдованный лес вокруг замка Чудовища пришлось потратить 15 недель и создать 20 тысяч сосулек
- На создание жёлтого платья Белль было потрачено 12 тысяч часов
- Актёры Эмма Уотсон (Белль), Люк Эванс (Гастон), Эмма Томпсон (Миссис Поттс) и Нэйтан Мак (Чип) все отмечают день рождения в 14 апреля. В этот же день прошла первая читка сценария
Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток.
В далёкой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.