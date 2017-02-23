Красавица и чудовище, 2017

- Фильм «Красавица и чудовище» является ремейком одноимённого мультфильма 1991 года

- Из нововведений в картине Билла Кондона появится новый персонаж, пианино Каденция, а также будет исполнено три новые песни

- Одним из сценаристов стал писатель и кинематографист Стивен Чбоски, известный по книге и её экранизации «Хорошо быть тихоней», где исполнительница роли Белль Эмма Уотсон сыграла главную роль

- Роль Чудовища предлагалась Райану Гослингу, но он отказался

- На прослушиваниях режиссёр Билл Кондон давал задание актёрам спеть песню Hakuna Matata из «Короля Льва». Именно так был выбран актёрский состав фильма

- Актёры Иэн МакКеллен и Люк Эванс уже играли вместе в фильмах «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Хоббит: Битва пяти воинств»

- Юэн МакГрегор сказал, что самым сложным для него было сделать французский акцент для Люмьера. Изначально персонажа должен был озвучить Жан Дюжарден

- На съёмках фильма было использовано более 8700 свечей

- Около 1500 роз было куплено для декораций

- Чтобы создать заколдованный лес вокруг замка Чудовища пришлось потратить 15 недель и создать 20 тысяч сосулек

- На создание жёлтого платья Белль было потрачено 12 тысяч часов

- Актёры Эмма Уотсон (Белль), Люк Эванс (Гастон), Эмма Томпсон (Миссис Поттс) и Нэйтан Мак (Чип) все отмечают день рождения в 14 апреля. В этот же день прошла первая читка сценария