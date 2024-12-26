Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непослушник 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебник Изумрудного города
Киноафиша Фильмы Волшебник Изумрудного города

Волшебник Изумрудного города, 2024

2024 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Год выпуска 2024
Премьера в России 26 декабря 2024
Премьера в мире 26 декабря 2024
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Игорь Волошин
Игорь Волошин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Волшебник Изумрудного города 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки 9
Ёлки 9
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Тайный Санта
Тайный Санта
2022, Россия, мелодрама, комедия
Тень. Взять Гордея
Тень. Взять Гордея
2022, Россия, детектив, триллер
Приключения Тедди
Приключения Тедди
2022, Норвегия, семейный
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
2022, Россия, детский
Призраки прошлого
Призраки прошлого
2022, США, ужасы
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда
2022, Италия, драма, биография
Заклятье: 13-й этаж
Заклятье: 13-й этаж
2022, Индонезия, драма, ужасы, детектив
На ощупь
На ощупь
2022, Россия, драма, триллер
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши