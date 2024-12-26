Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непослушник 2"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Волшебник Изумрудного города
Волшебник Изумрудного города, 2024
2024 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
фэнтези
приключения
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Год выпуска
2024
Премьера в России
26 декабря 2024
Премьера в мире
26 декабря 2024
Прокатчик
Централ Партнершип
Режиссер
Игорь Волошин
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Тайный Санта
Написать отзыв
2022, Россия, мелодрама, комедия
Тень. Взять Гордея
Написать отзыв
2022, Россия, детектив, триллер
Приключения Тедди
Рецензия
Отзывы
2022, Норвегия, семейный
Треугольник печали
Рецензия
Отзывы
2022, Швеция / США / Франция, драма
Щелкунчик и волшебная флейта
Написать отзыв
2022, Россия, детский
Призраки прошлого
Рецензия
Написать отзыв
2022, США, ужасы
Ламборгини: Человек-легенда
Отзывы
2022, Италия, драма, биография
Заклятье: 13-й этаж
Отзывы
2022, Индонезия, драма, ужасы, детектив
На ощупь
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, драма, триллер
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове