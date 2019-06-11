История игрушек 4, 2019

«История игрушек» вышла ещё в далёком 1995 году и с тех пор стала одной из самых популярных серий мультфильмов современности. Спустя 8 лет после выхода на экраны третьей части студия Pixar представляет зрителям «Историю игрушек 4». Режиссёром стал постановщик первой и второй картин Джон Лассетер, а его сорежиссёром был выбран сценарист «Головоломки» Джош Кули. К озвучанию своих персонажей вернулись Том Хэнкс, Патриция Аркетт («Отрочество»), Тим Аллен и другие.
Сюжет «Истории игрушек 4» разворачивается после того, как Энди отдал своих верных спутников детства новому хозяину. Но герои не могут долго сидеть на одном месте, а потому отправляются на поиски Бо Пип, которую отчаянно желает отыскать Вуди. Однако прошло уже много времени с тех пор, как они виделись в последний раз, и у игрушек практически нет зацепок.
- Тим Аллен и Том Хэнкс подписались под «Историей игрушек 4» ещё до того, как было объявлено о её производстве
- Джон Лассетер заявил, что снимет четвёртую часть только в том случае, если она будет так же хороша, как первые три
- «История игрушек 4» выходит в прокат спустя 23 года после первой части, 19 лет после второй и 8 лет после третьей
- «История игрушек 4» - первый фильм из серии, в котором не появится владелец игрушек Энди
- Джон Лассетер был режиссёром двух первых фильмов «История игрушек», третью вместо него снимал Ли Анкрич, так как Лассетер предпочёл снимать «Тачки 2»
Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории.
В биватся в подробности я не стану, а… Читать дальше…