История игрушек 4, 2019

- Тим Аллен и Том Хэнкс подписались под «Историей игрушек 4» ещё до того, как было объявлено о её производстве

- Джон Лассетер заявил, что снимет четвёртую часть только в том случае, если она будет так же хороша, как первые три

- «История игрушек 4» выходит в прокат спустя 23 года после первой части, 19 лет после второй и 8 лет после третьей

- «История игрушек 4» - первый фильм из серии, в котором не появится владелец игрушек Энди

- Джон Лассетер был режиссёром двух первых фильмов «История игрушек», третью вместо него снимал Ли Анкрич, так как Лассетер предпочёл снимать «Тачки 2»