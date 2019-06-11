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История игрушек 4 История игрушек 4
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Toy Story 4

История игрушек 4, 2019

2019 / США
7.7 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Новые приключения астронавта Базза, ковбоя Вуди и других игрушек
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«История игрушек» вышла ещё в далёком 1995 году и с тех пор стала одной из самых популярных серий мультфильмов современности. Спустя 8 лет после выхода на экраны третьей части студия Pixar представляет зрителям «Историю игрушек 4». Режиссёром стал постановщик первой и второй картин Джон Лассетер, а его сорежиссёром был выбран сценарист «Головоломки» Джош Кули. К озвучанию своих персонажей вернулись Том Хэнкс, Патриция Аркетт («Отрочество»), Тим Аллен и другие.

Сюжет «Истории игрушек 4» разворачивается после того, как Энди отдал своих верных спутников детства новому хозяину. Но герои не могут долго сидеть на одном месте, а потому отправляются на поиски Бо Пип, которую отчаянно желает отыскать Вуди. Однако прошло уже много времени с тех пор, как они виделись в последний раз, и у игрушек практически нет зацепок.

- Тим Аллен и Том Хэнкс подписались под «Историей игрушек 4» ещё до того, как было объявлено о её производстве

- Джон Лассетер заявил, что снимет четвёртую часть только в том случае, если она будет так же хороша, как первые три

- «История игрушек 4» выходит в прокат спустя 23 года после первой части, 19 лет после второй и 8 лет после третьей

- «История игрушек 4» - первый фильм из серии, в котором не появится владелец игрушек Энди

- Джон Лассетер был режиссёром двух первых фильмов «История игрушек», третью вместо него снимал Ли Анкрич, так как Лассетер предпочёл снимать «Тачки 2»

Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории.

7.7 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 20 июня 2019
Премьера онлайн 1 октября 2019
Премьера в мире 11 июня 2019
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джош Кули
Джош Кули
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Киану Ривз
Киану Ривз
Тим Аллен
Тим Аллен
Все актеры и съемочная группа
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История игрушек 4 смотреть онлайн

История игрушек 4
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После событий «Большого побега» прошло несколько лет. Игрушки привыкли к новой хозяйке, и вот Вуди – игрушка-ковбой – со свойственной ему самоотверженностью ухаживает за  девочкой Бонни. И это при том, что Вуди совсем впал в опалу – Бонни он наскучил, она редко берёт его играть, даже шерифом в играх назначают не Вуди, а каугёрл Джесси, любимой игрушкой и вовсе становится Вилкинс – самодельный дурачок, сделанный Бонни из пластиковой вилки. Но Вуди не…
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Алексей Немченко 17 июня 2019, 23:56
Ну что были сегодня на закрытом показе данного мультфильма и сказать могу только одно что "ЗАШЛО"
В биватся в подробности я не стану, а… Читать дальше…
koroleva.m1505 1 июля 2019, 15:13
В детстве фильм "История игрушек" обошёл меня стороной, и недавно я начала навёрстывать упущенное. После того, как я посмотрела предыдущие… Читать дальше…
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саундтрек фильма История игрушек 4
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Том Хэнкс рассказал, какая роль причиняла ему физическую боль Вряд ли кто-то из фанатов об этом догадывался. 
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26 июля 2021 16:03
«Озарк», «Офис» и «Холодное сердце 2» — самый просматриваемый контент по итогам 2020 года Самые популярные фильмы предоставляет Disney, по сериалам лидирует Netflix.
Написать
13 января 2021 17:16
Игрушки могут умереть: режиссер «Истории игрушек 3» ответил на вопрос фаната Никто не вечен, если речь идет о попадании в мусоросжигательную машину.
Написать
5 августа 2020 12:08
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