Всегда

, 1989
Always
США / драма, фэнтези, мелодрама / 18+
О фильме

Пит Сэндич — легендарная личность, лётчик-ас и человек отваги необыкновенной. У него была замечательная жизнь: интересная работа, любимая женщина и лучший друг. И вот однажды, ни секунды не сомневаясь, Пит жертвует этой жизнью, чтобы спасти товарища. Но смерть забрала героя раньше, чем он успел убедиться в том, что с близкими ему людьми всё будет хорошо. И пилот возвращается, чтобы в этом убедиться, но уже… как призрак…

В ролях

Ричард Дрейфусс
Холли Хантер
Брэд Джонсон
Джон Гудман
Одри Хепберн
Робертс Блоссом
Режиссер Стивен Спилберг
Сценарист Джерри Белсон, Далтон Трамбо, Фредерик Хазлитт Бреннан, Чандлер Спрэг
Композитор Джон Уильямс
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1989
Премьера онлайн 20 апреля 2004
Премьера в мире 22 декабря 1989
Дата выхода
22 декабря 1989 Россия 16+
12 апреля 1990 Австралия PG
5 апреля 1990 Аргентина
1 января 1991 Бразилия
5 апреля 1990 Германия
30 марта 1990 Ирландия PG
6 апреля 1990 Испания
22 декабря 1989 Казахстан
22 декабря 1989 Канада
6 апреля 1990 Португалия
22 декабря 1989 США
22 декабря 1989 Украина
6 сентября 1990 Филиппины
22 декабря 1989 Финляндия K-12
14 марта 1990 Франция
6 апреля 1990 Япония
MPAA PG
Бюджет $31 000 000
Сборы в мире $74 134 790
Производство Universal Pictures, United Artists, Amblin Entertainment
Другие названия
Always, Siempre, Always - Der Feuerengel von Montana, Além da Eternidade, Always - ikuisesti, Always - Per sempre, Always -ikuisesti, Always (Para siempre), Always: siempre te amaré, Daima, Gia panta, Ikuisesti, Langa tine mereu, Na zawsze, Navždy, Örökké, Per sempre, Pour toujours, Sempre, Uvijek, Visada, Zauvek, Zawsze, Για πάντα, Винаги, Всегда, Завжди, オールウェイズ, 直到永遠

Рейтинг фильма

6.6
6.4 IMDb

Цитаты

Pete Sandich [Говорит Доринде после своей смерти] Теперь я знаю: любовь, которую мы сдерживаем, — единственная боль, что приходит с нами сюда.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
