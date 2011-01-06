Время ведьм, 2010

Действие фильма начинается в середине XIV века. Двое рыцарей-крестоносцев, верные товарищи Бэйман и Фелсон, после очередной резни, разорившей древний город Смирну, окончательно устают от убийств невинных людей и уходят из тевтонской армии прямо посреди крестового похода.

Родная Европа приветствует героев эпидемией бубонной чумы и обвинениями в дезертирстве. Кардинал Д’Амбруаз угрожает героям смертной казнью, но милостиво решает даровать им прощение, если они выполнят опасную миссию: рыцарям нужно доставить в далекий монастырь молодую крестьянку Анну, которая, по убеждению кардинала, является ведьмой, наславшей Черную смерть на земли ордена. Бэйтман соглашается на условия кардинала, если девушке будет обещан справедливый суд.

Поначалу, будучи уверенными, что Анна невиновна, рыцари возмущены действиями кардинала. Однако по мере их удаления от цивилизации с конвоем начинают происходить все более странные и ужасающие вещи, вследствие которых большая часть их спутников погибает. Только с помощью Кая, верного слуги кардинала, догнавшего конвой после его смерти, путникам удается добраться до конечного пункта своего путешествия.

Попав в монастырь, рыцари обнаруживают, что все здешние монахи давно погибли от чумы, и теперь только отправленный с ними священник Дебельзак может совершить над девушкой обряд очищения. Однако во время экзорцизма герои понимают, что все они изначально ошибались. На самом деле Анна оказалась не человеком и не ведьмой, а чем-то куда более ужасным…