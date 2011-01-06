Время ведьм, 2010

Действие фильма начинается в середине XIV века. Двое рыцарей-крестоносцев, верные товарищи Бэйман и Фелсон, после очередной резни, разорившей древний город Смирну, окончательно устают от убийств невинных людей и уходят из тевтонской армии прямо посреди крестового похода.
Родная Европа приветствует героев эпидемией бубонной чумы и обвинениями в дезертирстве. Кардинал Д’Амбруаз угрожает героям смертной казнью, но милостиво решает даровать им прощение, если они выполнят опасную миссию: рыцарям нужно доставить в далекий монастырь молодую крестьянку Анну, которая, по убеждению кардинала, является ведьмой, наславшей Черную смерть на земли ордена. Бэйтман соглашается на условия кардинала, если девушке будет обещан справедливый суд.
Поначалу, будучи уверенными, что Анна невиновна, рыцари возмущены действиями кардинала. Однако по мере их удаления от цивилизации с конвоем начинают происходить все более странные и ужасающие вещи, вследствие которых большая часть их спутников погибает. Только с помощью Кая, верного слуги кардинала, догнавшего конвой после его смерти, путникам удается добраться до конечного пункта своего путешествия.
Попав в монастырь, рыцари обнаруживают, что все здешние монахи давно погибли от чумы, и теперь только отправленный с ними священник Дебельзак может совершить над девушкой обряд очищения. Однако во время экзорцизма герои понимают, что все они изначально ошибались. На самом деле Анна оказалась не человеком и не ведьмой, а чем-то куда более ужасным…
Роль Анны стала кинематографическим дебютом британской актрисы Клэр Фой. Для подготовки к роли актриса изучала материалы по оккультизму, ведьмовству и демонической одержимости. Хотя имя ее персонажа раскрывается в конце фильма, в титрах она указана просто как “Девушка”.
Николаса Кейджа привлек этот проект, потому что он видел в нем дань уважения фильмам Роджера Кормана 1960-х годов, в которых неизменно снимались такие звезды, как Кристофер Ли и Винсент Прайс. Особым счастьем для него было узнать, что сэр Ли тоже должен появиться в этом фильме.
Первоначально выпуск фильма был запланирован на март 2010 года. Студия отложила премьеру после тестовых показов, которые совсем не впечатлили руководителей Lionsgate. Повторные съемки прошли в сентябре 2010 года в Шривпорте, штат Луизиана. Первым режиссером фильма был Доминик Сена.
Когда режиссера Бретта Ратнера наняли для постановки повторных съемок, он привел с собой своего постоянного монтажера Марка Хелфрича, который не только смонтировал доснятые сцены, но и сделал остальную часть фильма более жесткой.
Именно в этом фильме Николас Кейдж научился ездить верхом.
Разработка проекта началась в 2000 году, когда сценарий Брэги Ф. Шута был приобретен студией MGM. Вскоре проект переместился из MGM в Columbia Pictures, а оттуда – в Relativity Media, где опеку над ним взяли продюсеры Чарльз Ровен и Алекс Гартнер.
Вормвуд, название леса, в котором погибает половина персонажей фильма, также является названием библейской разрушительной сущности, звезды Полынь. Согласно Откровениям Иоанна Богослова, или Апокалипсису, после всхода Полини треть воды на Земле стала горькой, и испившие ее люди погибли, что очень напоминает происходящую во время событий фильма эпидемию бубонной чумы.
Трое основных членов каста, Рон Перлман, Стивен Кэмпбелл Мур и Роберт Шихан, позже вместе снялись в комедийном фильме Антуана Бардо-Жаке «Лунная афера».
Визуальная эстетика фильма и образ разочаровавшегося рыцаря во многим вдохновлены ранним шедевром Ингмара Бергмана «Седьмая печать».
XIV столетие. В Европе свирепствует чума. Виновницей смертоносной беды признают беззащитную девушку, подозревая ее в колдовстве.Умирающий кардинал просит рыцаря Бэмена доставить ведьму в далекое аббатство, где ее чары должны быть разрушены.
Семеро верховых и повозка с железной клеткой, в которой заточена обвиняемая, отправляются в опасное путешествие. Скоро рыцари осознают, что их миловидная спутница, и, правда, - не человек, а само исчадие ада. Воинам предстоит жестокая битва с такими духами зла, которых они не могли себе представить даже в самых ужасных кошмарах...