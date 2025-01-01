Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Чудеса в Решетове

Чудеса в Решетове

Chudesa v Reshetove 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Современная комедийная сказка от режиссера Михаила Левитина. Известные с детства персонажи обрели новую жизнь: Василиса Мелентьевна, русалка Инка, бабушка Ядвига, говорящий кот Тимофей теперь разгуливают по провинции. Рекомендуем вам смотреть онлайн фильм «Чудеса в Решетове» с Алексеем Паниным в роли участкового Петра, пытающегося разобраться в чудесах, происходящих в его городке. Сюжет картины необычен, здесь мы столкнемся с интерпретацией известных сюжетов на современный лад. И действие будет происходить с поправкой на настоящее время, поэтому бабка Ядвига летает на стиральной машинке, а русалка Инка шокирует рыбинспекцию. Особенность странной компании состоит в том, что они бессмертны. Вот и приходится время от времени переезжать, чтобы в конец не сводить с ума местных жителей. Новым пунктом поселения героев стал городок Решетов, в котором с их появлением начинают происходить чудеса на благо населения – вода из колодца начинает исцелять больных, не без подсказки русалки местный предприниматель превращает навоз в золото. Увы, местная мафия не смогла остаться безучастной к происходящему…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2004
Производство Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Феникс-фильм, ЛюкФильм
Другие названия
Chudesa v Reshetove, Miracles in Reshetov, Чудеса в Решетове
Режиссер
Михаил Левитин мл.
Михаил Левитин мл.
В ролях
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Алексей Панин
Алексей Панин
Владимир Долинский
Владимир Долинский
Нодар Мгалоблишвили
Нодар Мгалоблишвили
Мария Глазкова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Чудеса в Решетове
Честный развод 2 6.6
Честный развод 2 (2022)
5.4
Любовь в жаркие недели (2021)
Кошачий вальс 4.8
Кошачий вальс (2006)
0.0
Уволить Жору (2023)
Кабачок «13 стульев» 7.1
Кабачок «13 стульев» (1966)
Подлец 0.0
Подлец (2015)
Это все цветочки 5.2
Это все цветочки (2005)
Человек из будущего 4.4
Человек из будущего (2016)
5.6
Два товарища (2000)
Курочка Ряба 6.7
Курочка Ряба (1994)
День выборов 2 6.3
День выборов 2 (2016)
Варенье из Сакуры 4.9
Варенье из Сакуры (2011)
Фильм находится в подборках
Фильмы про ведьм Фильмы про ведьм
Фильмы про магию Фильмы про магию

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 20 голосов
4.7 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3574 В жанре «комедия»  1000 В жанре «фэнтези»  239 В фильмах России  623
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше