Современная комедийная сказка от режиссера Михаила Левитина. Известные с детства персонажи обрели новую жизнь: Василиса Мелентьевна, русалка Инка, бабушка Ядвига, говорящий кот Тимофей теперь разгуливают по провинции. Рекомендуем вам смотреть онлайн фильм «Чудеса в Решетове» с Алексеем Паниным в роли участкового Петра, пытающегося разобраться в чудесах, происходящих в его городке. Сюжет картины необычен, здесь мы столкнемся с интерпретацией известных сюжетов на современный лад. И действие будет происходить с поправкой на настоящее время, поэтому бабка Ядвига летает на стиральной машинке, а русалка Инка шокирует рыбинспекцию. Особенность странной компании состоит в том, что они бессмертны. Вот и приходится время от времени переезжать, чтобы в конец не сводить с ума местных жителей. Новым пунктом поселения героев стал городок Решетов, в котором с их появлением начинают происходить чудеса на благо населения – вода из колодца начинает исцелять больных, не без подсказки русалки местный предприниматель превращает навоз в золото. Увы, местная мафия не смогла остаться безучастной к происходящему…