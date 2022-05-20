Три тысячи лет желаний, 2022

Режиссерское кресло занял Джордж Миллер, известный по фильмам «Бэйб: Поросенок в городе», «Сумеречная зона», «Иствикские ведьмы»». В 2007 году он получил «Оскар» и награду «Британской академии» в категории «Лучший анимационный фильм» за мультфильм «Делай ноги».
Съемки проходили в Сиднее (штат Новый Южный Уэльс, Австралия), Стамбуле (Турция) и Лондоне (Англия, Великобритания). Фильм должны были снять весной 2020 года, но из-за эпидемии COVID-19 процесс пришлось отложить.
Джон Сил и Джордж Миллер ранее уже сотрудничали во время создания боевика «Безумный Макс: Дорогая ярости».
Актер Николас Кейдж выразил желание поучаствовать в съемках фильма, но переговоры не увенчались успехом.
Бюджет проекта составил около 60 000 000 долларов.
Вот уже три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алетейи — выдающейся ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания. Это невероятное знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.
|8 сентября 2022
|Россия
|Вольга
|1 сентября 2022
|Австралия
|8 сентября 2022
|Азербайджан
|16+
|1 сентября 2022
|Бразилия
|30 сентября 2022
|Великобритания
|1 сентября 2022
|Германия
|1 сентября 2022
|Гонконг
|1 сентября 2022
|Греция
|K12
|9 сентября 2022
|Испания
|4 января 2023
|Италия
|8 сентября 2022
|Казахстан
|18+
|31 августа 2022
|Канада
|8 сентября 2022
|Кыргызстан
|16+
|9 сентября 2022
|Латвия
|N16
|9 сентября 2022
|Литва
|8 сентября 2022
|Мексика
|B
|1 сентября 2022
|Новая Зеландия
|25 августа 2022
|Пуэрто-Рико
|R
|2 сентября 2022
|Румыния
|31 августа 2022
|США
|R
|1 сентября 2022
|Сингапур
|M18
|27 октября 2022
|Таиланд
|ท
|2 сентября 2022
|Тайвань
|16 сентября 2022
|Турция
|24 ноября 2022
|Украина
|16+
|16 сентября 2022
|Финляндия
|24 августа 2022
|Франция
|6 октября 2022
|Чехия
|2 сентября 2022
|Эстония
|-
|4 января 2023
|Южная Корея
|15
|23 февраля 2023
|Япония