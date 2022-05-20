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Три тысячи лет желаний Три тысячи лет желаний
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Three Thousand Years of Longing

Три тысячи лет желаний, 2022

2022 / Австралия / США
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Вот уже три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алетейи — выдающейся ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания. Это невероятное знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 8 сентября 2022
Премьера в мире 20 мая 2022
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джордж Миллер
Джордж Миллер
В ролях
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Каан Гульдур
Алила Браун
Дэвид Коллинз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Три тысячи лет желаний 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Тильда Суинтон выпускает из бутылки джинна Идриса Эльбу в трейлере фильма «Три тысячи лет желаний» Картина была с восторгом принята в Каннах.
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23 мая 2022 10:06
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