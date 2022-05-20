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Постер фильма Три тысячи лет желаний
7.0
Три тысячи лет желаний - Дублированный финальный трейлер
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7.0

Три тысячи лет желаний

, 2022
Three Thousand Years of Longing
Австралия, США / драма, фэнтези, мелодрама / 18+
Романтическое фэнтези с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой
Трейлеры
Постер фильма Три тысячи лет желаний
7.0
Три тысячи лет желаний - Дублированный финальный трейлер
Три тысячи лет желаний  Дублированный финальный трейлер

Факты

О фильме

Режиссерское кресло занял Джордж Миллер, известный по фильмам «Бэйб: Поросенок в городе», «Сумеречная зона», «Иствикские ведьмы»». В 2007 году он получил «Оскар» и награду «Британской академии» в категории «Лучший анимационный фильм» за мультфильм «Делай ноги».

Съемки проходили в Сиднее (штат Новый Южный Уэльс, Австралия), Стамбуле (Турция) и Лондоне (Англия, Великобритания). Фильм должны были снять весной 2020 года, но из-за эпидемии COVID-19 процесс пришлось отложить.

Джон Сил и Джордж Миллер ранее уже сотрудничали во время создания боевика «Безумный Макс: Дорогая ярости».

Актер Николас Кейдж выразил желание поучаствовать в съемках фильма, но переговоры не увенчались успехом.

Бюджет проекта составил около 60 000 000 долларов.

Вот уже три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алетейи — выдающейся ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания. Это невероятное знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.

В ролях

Идрис Эльба
Идрис Эльба
The Djinn
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Alithea
Каан Гульдур
Каан Гульдур
Питер Бертони
Питер Бертони
Пиа Тандерболт
Пиа Тандерболт
Erdil Yasaroglu
Профессор Гюнхан
Сара Хуболт
Airport Djinn
Sabrina Dhowre Elba
The Watcher
Sabrina Dhowre Elba
The Watcher
Seyithan Özdemir
Pale Djinn
Aamito Lagum
The Queen of Sheba
Николас Муавад
King Solomon
Режиссер Джордж Миллер
Сценарист Джордж Миллер, Augusta Miller, Augusta Gore, Антония Сьюзен Байетт
Композитор Junkie XL
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия / США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 сентября 2022
Премьера в мире 20 мая 2022
Дата выхода
8 сентября 2022 Россия Вольга
1 сентября 2022 Австралия
8 сентября 2022 Азербайджан 16+
1 сентября 2022 Бразилия
30 сентября 2022 Великобритания
1 сентября 2022 Германия
1 сентября 2022 Гонконг
1 сентября 2022 Греция K12
9 сентября 2022 Испания
4 января 2023 Италия
8 сентября 2022 Казахстан 18+
31 августа 2022 Канада
8 сентября 2022 Кыргызстан 16+
9 сентября 2022 Латвия N16
9 сентября 2022 Литва
8 сентября 2022 Мексика B
1 сентября 2022 Новая Зеландия
25 августа 2022 Пуэрто-Рико R
2 сентября 2022 Румыния
31 августа 2022 США R
1 сентября 2022 Сингапур M18
27 октября 2022 Таиланд
2 сентября 2022 Тайвань
16 сентября 2022 Турция
24 ноября 2022 Украина 16+
16 сентября 2022 Финляндия
24 августа 2022 Франция
6 октября 2022 Чехия
2 сентября 2022 Эстония -
4 января 2023 Южная Корея 15
23 февраля 2023 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $20 282 422
Производство Kennedy Miller Mitchell, Kennedy Miller Productions, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 87 голосов
6.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1991 В жанре «драма»  877 В жанре «фэнтези»  132 В жанре «мелодрама»  249 В фильмах Австралии  23 В фильмах США  1208 В фильмах 2022 года  57
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Три тысячи лет желаний - Дублированный финальный трейлер
Три тысячи лет желаний Дублированный финальный трейлер
Три тысячи лет желаний - Дублированный трейлер
Три тысячи лет желаний Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Спасительная сила историй.
Спасительная сила историй. В этом сюжете Алетея — не греческая богиня, а простой человек. Она известный литературовед и путешествует по миру с выступлениями. Собирать истории людей — часть ее работы, которая помогает забыть о собственном одиночестве. Правда, как говорит Алетея, «такая жизнь — это осознанный выбор». Новая лекция приводит ее в Стамбул. Гуляя по местным барахолкам, женщина находит очень красивый и древний сосуд с богатым прошлым, не подозревая, что внутри него заточен настоящий…

Отзывы зрителей о фильме Три тысячи лет желаний

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Обзор мнений показывает, что фильм даёт качественные визуальные эффекты и философский сюжет, хорошую актёрскую игру и запоминающийся саундтрек. Среди минусов — затянутость и нудная концовка, у части зрителей перегруженность отсылками к истории. Оценки колеблются: встречаются около 7–8 баллов, встречаются и 9/10, встречаются и разочарованные. Подойдёт любителям взрослых сказок и размышлений, тем, кто предпочитает фильмы на большом экране.
Саммари составлено ИИ на основе 19 отзывов.
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Три тысячи лет желаний - смотреть в онлайн-кинотеатре

Три тысячи лет желаний

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