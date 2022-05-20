Три тысячи лет желаний, 2022

Режиссерское кресло занял Джордж Миллер, известный по фильмам «Бэйб: Поросенок в городе», «Сумеречная зона», «Иствикские ведьмы»». В 2007 году он получил «Оскар» и награду «Британской академии» в категории «Лучший анимационный фильм» за мультфильм «Делай ноги».

Съемки проходили в Сиднее (штат Новый Южный Уэльс, Австралия), Стамбуле (Турция) и Лондоне (Англия, Великобритания). Фильм должны были снять весной 2020 года, но из-за эпидемии COVID-19 процесс пришлось отложить.

Джон Сил и Джордж Миллер ранее уже сотрудничали во время создания боевика «Безумный Макс: Дорогая ярости».

Актер Николас Кейдж выразил желание поучаствовать в съемках фильма, но переговоры не увенчались успехом.

Бюджет проекта составил около 60 000 000 долларов.