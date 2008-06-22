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ВАЛЛ-И ВАЛЛ-И
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WALL·E

ВАЛЛ-И, 2008

2008 / США
8.5 Оцените
338 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Далекое будущее. Планета Земля превратилась в мусорную свалку, а ее единственным обитателем является ВАЛЛ-И - робот-мусоропогрузчик, которой методично складывает горы отходов в аккуратные башни. За годы взаимодействия с человеческим хламом, среди которого попадается и вполне рабочий, ВАЛЛ-И научился чувствам и эмоциям. Поэтому когда на планету прилетает другой робот, симпатичный оценщик жизни по имени ЕВА, жизнь ВАЛЛ-И круто меняется.

  • Чтобы лучше изучить чисто визуальное повествование, Эндрю Стэнтон и команда “Pixar” в течение полутора лет в послеобеденное время смотрели фильмы Чарли Чаплина и Бастера Китона, как короткометражные, так и полнометражные. 
  • Элисса Найт, озвучивающая Еву, не актриса, а сотрудник “Pixar”. 
  • Первый фильм “Pixar”, номинированный на шесть премий “Оскар”. Столько же номинаций получил анимационный фильм “Красавица и чудовище” 1991 года. 
  • Режиссер Эндрю Стэнтон назвал центральной темой фильма то, что иррациональная любовь может победить все, включая программирование.
  • ВАЛЛ-И собирает множество предметов 1960-1980-х годов, такие как кубик Рубика и приставку “Atari 2600” с игрой “Pong”. Несмотря на то, что действие фильма происходит более чем через 800 лет после создания этих объектов, все они находятся в рабочем состоянии.

ВАЛЛ-И(Вселенский Аннигилятор Ландшафтный Легкий * Интеллектуальный)

Робот ВАЛЛ*И из года в год прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Его размеренное существование, которое разнообразит лишь хобби по собиранию разных оставшихся после людей любопытных штучек, переменится, когда ВАЛЛ*И встретит робота нового поколения по имени Ева, которая прилетела для изучения брошенной планеты. Ева вскоре откроет, что деятельность ВАЛЛ*И имеет непосредственно отношение к будущему всего человечества и отправляется доложить о результатах экспедиции людям, ожидающим вестей о том, можно ли возвращаться на Землю. В это же время ВАЛЛ*И бросается на поиски новой знакомой, и это путешествие приведет его к череде невероятных событий, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев.

8.5 Оцените
338 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 3 июля 2008
Премьера в мире 22 июня 2008
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Эндрю Стэнтон
Эндрю Стэнтон
В ролях
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Бен Бертт
Бен Бертт
Джефф Гарлин
Джефф Гарлин
Ким Копф
Фред Уиллард
Фред Уиллард
Все актеры и съемочная группа
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