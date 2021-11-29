Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Evil Dead Rise
Evil Dead Rise

Evil Dead Rise,

США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Режиссер
Ли Кронин
В ролях
Алисса Сазерленд
Алисса Сазерленд
Лили Салливан
Лили Салливан
Моргана Дейвис
Нелл Фишер
Габриэль Экхолс
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Брюс Кэмпбелл объяснил, почему он не намерен возвращаться к роли Эша из франшизы «Зловещие мертвецы» Он с трудом вынес съемки в сериале «Эш против Зловещих мертвецов».
Написать
29 ноября 2021 14:42
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Приложение киноафиши