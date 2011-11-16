Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1, 2011

Продажи романа Стефани Майер “Рассвет” стартовали в полночь 2 августа 2008 года. За первые сутки было раскуплено более 1,3 миллиона экземпляров.

Писательницу Стефани Майер можно заметить среди гостей в сцене свадьбы Беллы и Эдварда.

Режиссерское кресло могли занять Марк Уотерс (“Призраки бывших подружек”, “Чумовая пятница”) и Гас Ван Сент (“Умница Уилл Хантинг”, “Харви Милк”). Заинтересованность в проекте проявляла и “София Коппола” (“Трудности перевода”, “Мария-Антуанетта”) – ровно до того момента, когда студия Summit Entertainment решила разделить “Рассвет” на две части.

Роберт Паттинсон брал уроки вождения лодки, чтобы убедительно смотреться в сценах медового месяца. Несмотря на свои усилия, Паттинсон все же разбил лодку и во время обучения, и на самих съемках.

Изначально снятая сцена первой брачной ночи Эдварда и Беллы стала причиной, по которой фильм получил рейтинг R. Создателям пришлось переснимать этот эпизод, чтобы добиться рейтинга PG-13.

При съемках сцен родов Беллы были задействованы и настоящий трехнедельный младенец, и специальная кукла. Для имитации крови новорожденного художники смешали клубничное варенье и сливочный сыр. Позже и Роберт Паттинсон, и Тейлор Лотнер признавались, что изо всех сил старались не смеяться на съемках этого эпизода.

Первые снятые сцены фильма – прибытие Беллы и Эдварда в Рио-де-Жанейро. На съемки сцен в Бразилии у съемочной команды была всего неделя, поэтому дом, в котором Белла и Эдвард проводят медовый месяц, пришлось воссоздать на звуковой сцене в Батон-Руж, штат Луизиана. Многие моменты были сняты на фоне зеленого экрана.

В одном из флэшбеков Эдвард смотрит в кинотеатре фильм “Невеста Франкенштейна”, что перекликается с его мыслями в настоящее время: по мнению Эдварда, героиня фильма, как и Белла, выходит замуж за монстра.

Для того, чтобы приобрести истощенный вид, Кристен Стюарт приходилось гримироваться в течение 3 часов. Несмотря на работу гримеров, в съемках все же были использованы специальная кукла-двойник и спецэффекты.

Сцена свадьбы снималась под усиленной охраной. Съемочную площадку взяли в окружение полицейские, в небе кружил вертолет, а для защиты локации от снимков с воздуха использовали простыни и зонтики.

Одной из главных интриг для фанатов стало свадебное платье Беллы. Наряд из креп-сатина и французского кружева создала дизайнер Каролина Эррера: плятье обошлось создателям фильма в 35 тысяч долларов. На участии Эрреры настояла Стефани Майер, которая к тому времени получила пост продюсера.

Туфли невесты разработал Маноло Бланик, и стоили они 1 295 долларов.

Эпизод с пожеланиями молодоженам был снят в последний съемочный день. Практически все поздравления были импровизацией актеров.