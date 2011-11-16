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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
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The Twilight Saga: Breaking Dawn

Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1, 2011

2011 / США
8.2 Оцените
323 голоса Рейтинг IMDb: 4.9
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Сыграв свадьбу, Белла Свон и Эдвард Каллен отправляются в свой медовый месяц. Пара проводит несколько счастливых дней на бразильском острове, прежде чем Белла обнаруживает, что беременна. Плод бессмертного и человека развивается неестественно быстро, и молодоженам приходится вернуться домой.

В попытках сохранить ребенка Белла, вопреки убеждениям Эдварда и Джейкоба, все же решается на огромный риск для своей жизни. Единственный шанс на ее спасение – обращение в вампира, чему яростно противятся и возлюбленный, и друзья Беллы. Тем временем напряжение между Калленами и стаей вервольфов нарастает, ведь рождение малыша-полукровки означает нарушение заключенного договора.

Предпоследняя часть истории о Белле и Эдварде снята по мотивам романа Стефани Майер “Рассвет” (2008). У руля постановки встал Билл Кондон, сценарист мюзикла “Чикаго” и режиссер оскароносного байопика “Боги и монстры” создателе фильма “Франкенштейн” Джеймсе Уэйле.

Продажи романа Стефани Майер “Рассвет” стартовали в полночь 2 августа 2008 года. За первые сутки было раскуплено более 1,3 миллиона экземпляров.

Писательницу Стефани Майер можно заметить среди гостей в сцене свадьбы Беллы и Эдварда.

Режиссерское кресло могли занять Марк Уотерс (“Призраки бывших подружек”, “Чумовая пятница”) и Гас Ван Сент (“Умница Уилл Хантинг”, “Харви Милк”). Заинтересованность в проекте проявляла и “София Коппола” (“Трудности перевода”, “Мария-Антуанетта”) – ровно до того момента, когда студия Summit Entertainment решила разделить “Рассвет” на две части.

Роберт Паттинсон брал уроки вождения лодки, чтобы убедительно смотреться в сценах медового месяца. Несмотря на свои усилия, Паттинсон все же разбил лодку и во время обучения, и на самих съемках.

Изначально снятая сцена первой брачной ночи Эдварда и Беллы стала причиной, по которой фильм получил рейтинг R. Создателям пришлось переснимать этот эпизод, чтобы добиться рейтинга PG-13.

При съемках сцен родов Беллы были задействованы и настоящий трехнедельный младенец, и специальная кукла. Для имитации крови новорожденного художники смешали клубничное варенье и сливочный сыр. Позже и Роберт Паттинсон, и Тейлор Лотнер признавались, что изо всех сил старались не смеяться на съемках этого эпизода.

Первые снятые сцены фильма – прибытие Беллы и Эдварда в Рио-де-Жанейро. На съемки сцен в Бразилии у съемочной команды была всего неделя, поэтому дом, в котором Белла и Эдвард проводят медовый месяц, пришлось воссоздать на звуковой сцене в Батон-Руж, штат Луизиана. Многие моменты были сняты на фоне зеленого экрана.

В одном из флэшбеков Эдвард смотрит в кинотеатре фильм “Невеста Франкенштейна”, что перекликается с его мыслями в настоящее время: по мнению Эдварда, героиня фильма, как и Белла, выходит замуж за монстра.

Для того, чтобы приобрести истощенный вид, Кристен Стюарт приходилось гримироваться в течение 3 часов. Несмотря на работу гримеров, в съемках все же были использованы специальная кукла-двойник и спецэффекты.

Сцена свадьбы снималась под усиленной охраной. Съемочную площадку взяли в окружение полицейские, в небе кружил вертолет, а для защиты локации от снимков с воздуха использовали простыни и зонтики.

Одной из главных интриг для фанатов стало свадебное платье Беллы. Наряд из креп-сатина и французского кружева создала дизайнер Каролина Эррера: плятье обошлось создателям фильма в 35 тысяч долларов. На участии Эрреры настояла Стефани Майер, которая к тому времени получила пост продюсера.

Туфли невесты разработал Маноло Бланик, и стоили они 1 295 долларов.

Эпизод с пожеланиями молодоженам был снят в последний съемочный день. Практически все поздравления были импровизацией актеров.

Счастливые молодожены Белла Свон и Эдвард Каллен отправляются на свой медовый месяц в далекую Бразилию. Вскоре выясняется, что Белла – беременна, но носить ребенка от бессмертного вампира – невероятный риск для ее жизни. И единственный шанс для Эдварда спасти свою любимую и будущего ребенка – провести обряд обращения Беллу в вампира. 

Но никто не мог и предположить, какой угрозой для всего сумеречного мира вампиров и оборотней обернется рождение ребенка Беллы и Эдварда. Теперь жизни их будущей дочери, как и их собственным, угрожает опасность. На этот раз могущественный клан Вольтури намерен уничтожить их раз и навсегда, поэтому Белле и Эдварду придется собрать всех союзников, которые помогут в решающей битве.

8.2 Оцените
323 голоса Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 17 ноября 2011
Премьера в мире 16 ноября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Билл Кондон
Билл Кондон
В ролях
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Тэйлор Лотнер
Тэйлор Лотнер
Эшли Грин
Эшли Грин
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Все актеры и съемочная группа
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
T_mollis 2 апреля 2015, 12:51
По мне - так больше положительных впечатлений, чем негативных. Главное отдавать себе отчет, куда и зачем вы идете. Получила то, что хотела - милые… Читать дальше…
semion78 2 апреля 2015, 12:51
ГОСПОДИ!!!! ЗА ЧТО ТЫ МЕНЯ ТАК ПОКАРАЛ?????
Ну да ладно, отношения с девушкой, похоже, я завершу, поэтому продолжения этого кошмара больше не… Читать дальше…
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