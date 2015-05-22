Маленький принц, 2015

Мир невозможен без фантазии и приключений. По крайней мере в это верит добродушный старик авиатор, по соседству с которым недавно поселилась одна очень педантичная мама со своей прилежной дочкой. Жизнь девочки подчинена строгому учебному плану, в котором время на друзей предусмотрено только следующим летом. Однако этот тщательно выстроенный план трещит по швам, когда в жизнь девочки врывается странный сосед с его невероятными рассказами о Маленьком Принце и далеких звездах. Осталось только починить самолет, и в путь! Так начинается большое путешествие девочки — полное опасностей, волшебства, юмора и настоящей дружбы.