Маленький принц, 2015

Главная героиня мультфильма, маленькая Девочка, готовится до срока вступить во взрослую жизнь: мать усиленно готовит ее к поступлению в престижную академию и жизни по расписанию. Под тяжестью ответственности она постепенно начинает ломаться, но тут на помощь приходит ее эксцентричный и добросердечный сосед, Авиатор. Он вводит Девочку в необыкновенный мир, когда-то открытый ему Маленьким принцем, мир где возможно все. Именно здесь Маленькая девочка заново открывает свое детство и узнает, что то, что действительно важно, можно увидеть только сердцем.
Мир невозможен без фантазии и приключений. По крайней мере в это верит добродушный старик авиатор, по соседству с которым недавно поселилась одна очень педантичная мама со своей прилежной дочкой. Жизнь девочки подчинена строгому учебному плану, в котором время на друзей предусмотрено только следующим летом. Однако этот тщательно выстроенный план трещит по швам, когда в жизнь девочки врывается странный сосед с его невероятными рассказами о Маленьком Принце и далеких звездах. Осталось только починить самолет, и в путь! Так начинается большое путешествие девочки — полное опасностей, волшебства, юмора и настоящей дружбы.