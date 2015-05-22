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Маленький принц Маленький принц
Киноафиша Фильмы Маленький принц
The Little Prince

Маленький принц, 2015

2015 / Франция
7.2 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня мультфильма, маленькая Девочка, готовится до срока вступить во взрослую жизнь: мать усиленно готовит ее к поступлению в престижную академию и жизни по расписанию. Под тяжестью ответственности она постепенно начинает ломаться, но тут на помощь приходит ее эксцентричный и добросердечный сосед, Авиатор. Он вводит Девочку в необыкновенный мир, когда-то открытый ему Маленьким принцем, мир где возможно все. Именно здесь Маленькая девочка заново открывает свое детство и узнает, что то, что действительно важно, можно увидеть только сердцем. 

  • Мультфильм частично основан на одноименной сказочной повести Антуана де Сент-Экзюпери. Оливье д'Агэ, внучатый племянник автора, отзывался о картине с восторгом и полным одобрением. 
  • Покадровые сцены в пустыне в основном создавались с помощью бумаги, даже фигурка Маленького принца была сделана из бумажного клея.
  • Академия Верта в фильме названа в честь писателя Леона Верта, которому посвящена книга «Маленький принц» («Леону Верту, когда он был маленьким мальчиком»).
  • Марион Котийяр озвучила Розу и в английском, и во французском дубляже. 
  • Фильм стал самым успешным французским анимационным фильмом, собрав во всем мире 97 миллионов долларов.

Мир невозможен без фантазии и приключений. По крайней мере в это верит добродушный старик авиатор, по соседству с которым недавно поселилась одна очень педантичная мама со своей прилежной дочкой. Жизнь девочки подчинена строгому учебному плану, в котором время на друзей предусмотрено только следующим летом. Однако этот тщательно выстроенный план трещит по швам, когда в жизнь девочки врывается странный сосед с его невероятными рассказами о Маленьком Принце и далеких звездах. Осталось только починить самолет, и в путь! Так начинается большое путешествие девочки — полное опасностей, волшебства, юмора и настоящей дружбы.

7.2 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 24 декабря 2015
Премьера онлайн 3 августа 2016
Премьера в мире 22 мая 2015
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Марк Осборн
В ролях
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Маккензи Фой
Маккензи Фой
Все актеры и съемочная группа
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Маленький принц
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Страшно не взрослеть, а забывать Если вы хотя бы раз в жизни встречались с «Маленьким принцем», то понимаете, какой эффект производит знакомство с ним. К сожалению, многие со временем забывают этот момент и вновь погружаются в привычную рутину. Но мультфильм Марка Осборна является своего рода напоминанием обо всех тех великих, вечных истинах, которые вмещает в себя небольшое, но бессмертное произведение Антуана де Сент-Экзюпери. Оно уносит читателей, а теперь и зрителей, туда, где…
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Potekhin 31 января 2016, 23:00
Согласен с предыдущим комментарием, что полноценно воспринимать эту картину могут зрители от 12 лет, однако младшие (от 6 лет) тоже смотрят хорошо,… Читать дальше…
Nataliarybina 31 января 2016, 23:00
Мультфильм классный, но реально для взрослых или детей от 10-12 лет.
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