Путешествие к центру Земли, 1959

1880 год, Эдинбург, Англия. Профессор геологии Линденбрук обнаруживает в образцах лавы из окрестностей вулкана на севере Исландии остатки организмов, исчезнувших с лица Земли тысячи лет назад. Вывод - под земной корой могла сохраниться доисторическая жизнь! Линденбрук готовит экспедицию к центру Земли, которая должна стартовать через жерло вулкана, а финансирование берёт на себя профессор Гётеборг. Вскоре он трагически погибает, но его красавица-жена продолжает дело мужа и присоединяется к ученым...