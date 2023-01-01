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Путешествие к центру Земли
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Journey to the Center of the Earth

Путешествие к центру Земли, 1959

1959 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

1880 год, Эдинбург, Англия. Профессор геологии Линденбрук обнаруживает в образцах лавы из окрестностей вулкана на севере Исландии остатки организмов, исчезнувших с лица Земли тысячи лет назад. Вывод - под земной корой могла сохраниться доисторическая жизнь! Линденбрук готовит экспедицию к центру Земли, которая должна стартовать через жерло вулкана, а финансирование берёт на себя профессор Гётеборг. Вскоре он трагически погибает, но его красавица-жена продолжает дело мужа и присоединяется к ученым...

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 15 декабря 1959
Возраст 18+
Бюджет $3 440 000
Режиссер
Генри Левин
В ролях
Джеймс Мейсон
Джеймс Мейсон
Пэт Бун
Дайэн Бэйкер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Путешествие к центру Земли 2 постера
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