Люди Икс: Апокалипсис, 2016

Это уже шестой фильм в фантастической саге про мутантов «Люди Икс», если не считать сольных про Росомаху. Режиссёром вновь стал Брайан Сингер, подаривший зрителям «Дни минувшего будущего». В главных ролях вы увидите всё тех же любимых актёров, в числе которых Дженнифер Лоуренс (Мистик), Майкл Фассбендер (Магнето), Джеймс МакЭвой (Профессор Икс), Николас Холт (Зверь») и другие. Вам также представят новых героев: Псайлок в исполнении Оливии Манн, Гамбит, в роли которого выступил Ченнинг Татум и Оскар Айзек в образе грозного злодея Апокалипсиса. В фильме также появится звезда сериала «Игра престолов» Софи Тёрнер, которая сыграет юную Джин Грей.

Отсылка к новой части была спрятана в сцене после титров прошлого фильма трилогии. Там взору предстал мощный антагонист Апокалипсис со своими всадниками. Во вселенной «Марвел» он считается одним из самых страшных героев, поэтому сил мутантов недостаточно, чтобы противостоять ему. Он представляет собой угрозу для всего человечества, поэтому Ксавьер и постоянно меняющая стороны Мистик решают объединить под своим началом новую команду героев, которая сможет дать отпор древнему злу. Но всё будет не так просто, ведь у Чарльза разгорается очередной конфликт с Магнето, а приспешники Апокалипсиса порой кажутся страшнее его самого. Справятся ли «Люди Икс» с этой безвыходной ситуацией?

События новой картины о “Людях Икс” начинаются в Древнем Египте в 3600 году до н.э. Вельможи страны в долине Нила готовятся к обряду, который позволит вдохнуть вечную жизнь в тело могущественного мутанта Эн Сабах Нура, почитаемого здесь словно Бога. Но группа заговорщиков вмешивается в процесс и в последний момент прерывает ритуал. Спящий Эн Сабах Нур оказывается заживо погребенным под завалами пирамиды.

В 1983 году никто не считает мутантов богами. Часть из них вынуждена скрываться, как Эрик Леншерр, который ведет тихую семейную жизнь и работает на литейном заводе, стараясь не привлекать к себе внимания. Кому-то повезло еще меньше: Ночной Змей и Ангел оказались в плену у людей и теперь выступают в боях без правил на потеху публике. Самые удачливые, такие как Циклоп, Зверь и Джин Грей, учатся в школе мутантов Чарльза Ксавьера, пытаясь обуздать свои силы и социализироваться.

Тем времени в Каире последователи культа Эн Сабах Нура находят гробницу своего господина и возвращают его к жизни. Мутант, призванный стать для человечества апокалипсисом, находит четырех новых последователей — Всадников Апокалипсиса — и готовится завершить дело, начатое тысячи лет назад.