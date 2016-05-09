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Люди Икс: Апокалипсис Люди Икс: Апокалипсис
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Люди Икс: Апокалипсис, 2016

2016 / США
7.6 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Это уже шестой фильм в фантастической саге про мутантов «Люди Икс», если не считать сольных про Росомаху. Режиссёром вновь стал Брайан Сингер, подаривший зрителям «Дни минувшего будущего». В главных ролях вы увидите всё тех же любимых актёров, в числе которых Дженнифер Лоуренс (Мистик), Майкл Фассбендер (Магнето), Джеймс МакЭвой (Профессор Икс), Николас Холт (Зверь») и другие. Вам также представят новых героев: Псайлок в исполнении Оливии Манн, Гамбит, в роли которого выступил Ченнинг Татум и Оскар Айзек в образе грозного злодея Апокалипсиса. В фильме также появится звезда сериала «Игра престолов» Софи Тёрнер, которая сыграет юную Джин Грей.

Отсылка к новой части была спрятана в сцене после титров прошлого фильма трилогии. Там взору предстал мощный антагонист Апокалипсис со своими всадниками. Во вселенной «Марвел» он считается одним из самых страшных героев, поэтому сил мутантов недостаточно, чтобы противостоять ему. Он представляет собой угрозу для всего человечества, поэтому Ксавьер и постоянно меняющая стороны Мистик решают объединить под своим началом новую команду героев, которая сможет дать отпор древнему злу. Но всё будет не так просто, ведь у Чарльза разгорается очередной конфликт с Магнето, а приспешники Апокалипсиса порой кажутся страшнее его самого. Справятся ли «Люди Икс» с этой безвыходной ситуацией?

События новой картины о “Людях Икс” начинаются в Древнем Египте в 3600 году до н.э. Вельможи страны в долине Нила готовятся к обряду, который позволит вдохнуть вечную жизнь в тело могущественного мутанта Эн Сабах Нура, почитаемого здесь словно Бога. Но группа заговорщиков вмешивается в процесс и в последний момент прерывает ритуал. Спящий Эн Сабах Нур оказывается заживо погребенным под завалами пирамиды.

В 1983 году никто не считает мутантов богами. Часть из них вынуждена скрываться, как Эрик Леншерр, который ведет тихую семейную жизнь и работает на литейном заводе, стараясь не привлекать к себе внимания. Кому-то повезло еще меньше: Ночной Змей и Ангел оказались в плену у людей и теперь выступают в боях без правил на потеху публике. Самые удачливые, такие как Циклоп, Зверь и Джин Грей, учатся в школе мутантов Чарльза Ксавьера, пытаясь обуздать свои силы и социализироваться.

Тем времени в Каире последователи культа Эн Сабах Нура находят гробницу своего господина и возвращают его к жизни. Мутант, призванный стать для человечества апокалипсисом, находит четырех новых последователей — Всадников Апокалипсиса — и готовится завершить дело, начатое тысячи лет назад.

Когда Апокалипсис прибывает в дом Шторм, по телевизору идет эпизод “Кто оплакивает Адониса?” из сериала “Звёздный путь”. В этом эпизоде могущественная сущность, которой поклонялись как богу в древности, встречается с современными людьми и закатывает истерику, узнав, что они больше не нуждаются нем. Это очень похоже на происходящее в фильме с Апокалипсисом.

Дизайн костюмов и внешний вид персонажей были разработаны таким образом, чтобы отдать дань уважения создателям комиксов. К примеру, костюм Циклопа сине-желтых цветов придуман Джимом Ли в 90-е годы.

Это первый случай, когда персонажи-братья Скотт и Алекс Саммерсы (Циклоп и Хавок) появляются вместе в игровом фильме. В комиксах был еще один брат, Габриэль Саммерс (Вулкан), но он не появлялся ни в каких шоу и фильмах. Создатели фильма решили, что двух братьев в фильме достаточно.

Для роли Чарльза Ксавьера Джеймс Макэвой побрил голову. Он уже делал это перед съемками “Люди Икс: Первый класс”, прежде чем узнал, что у Ксавье в том фильме будет шевелюра.

Фильм должен был называться «Эпоха Апокалипсиса» (по аналогии с одноименным комиксом), но название заменили на «Апокалипсис» по двум причинам: во-первых, это звучит более зловеще, и, во-вторых, чтобы избежать сходства с названиями “Мстители: Эра Альтрона”, “Трансформеры: Эпоха истребления” и “Век Адалин”.

В куче обломков, которые Магнето поднимает в Освенциме, можно заметить монету, которой он убил Себастьяна Шоу в “Люди Икс: Первый класс”.

В комиксах эпоха Апокалипсиса оказала огромное влияние на вселенную Marvel и привела к гибели таких известных персонажей, как Питер Паркер (который так и не стал Человеком-Пауком), Клинт Бартон, Тор, Кэрол Дэнверс, Бен Гримм и многих других. Эпоха Апокалипсиса в комиксах — это альтернативная реальность, идентифицируемая как «Земля-295».

По словам Брайана Сингера, голос Апокалипсиса — это смесь разных звуков: «Он несет в себе души многих жизней и многих персонажей. Его голос содержит множество голосов различных диапазонов и тонов».

Том Харди и Идрис Эльба рассматривались на роль Апокалипсиса, но в итоге она досталась Оскару Айзеку.

Брайан Сингер описывает Апокалипсиса как мутанта, который ведет себя как бог: «Апокалипсис из древних времен и он не понимает, что он мутант. Он считает себя Богом. Его трудно одолеть, вот почему он считает себя Богом”.

Несмотря на название, на протяжении всего фильма антагониста Эн Сабах Нура ни разу не называют Апокалипсисом.

Со времен зарождения цивилизации ему поклонялись как богу. Его имя - Апокалипсис! Он – самый первый и могущественный мутант вселенной Marvel «Люди Икс» - накопил силы множества других мутантов и стал бессмертным. Пробудившись после тысячелетнего сна, он разочаровался в современном мире и поэтому набирает команду мутантов во главе с Магнето, чтобы установить новый мировой порядок и возглавить его. В то время как судьба Земли висит на волоске, Рэйвен и профессор Икс объединяются, чтобы набрать группу молодых Людей Икс для спасения человечества от полного уничтожения.

7.6 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 19 мая 2016
Премьера онлайн 21 июля 2016
Премьера в мире 9 мая 2016
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Брайан Сингер
Брайан Сингер
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Николас Холт
Николас Холт
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Эван Питерс
Эван Питерс
Все актеры и съемочная группа
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Люди Икс: Апокалипсис
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Наша рецензия
Мутант всемогущий Эн Сабах Нур спал две с половиной тысячи лет. Или больше – он уже сам сбился со счета. Собственно,  он спал бы и дальше, но фанатикам, жаждущим очередного пришествия Нура, удалось его разбудить. Общения, правда, не получилось: неверные поклонники сразу же дали деру, и Эн Сабаху – первому мутанту, рожденному еще до того как родилось само время – пришлось знакомиться с современными порядками в одиночку. Кадр из фильма «Люди Икс:…
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Patronm4 27 мая 2016, 01:02
В общем фильм получился хорошим, но далеко не идеальным, оглядываясь на тот же "Дни минувшего будущего". На первый взгляд всё на уровне, а после… Читать дальше…
Сергей Антонин 2 июня 2016, 00:13
Чушь полнейшая, пожалел что сходил, сценарий ниочём, темболее снявши предыдущие серии, нелепый фильм, для мальчиков и девочек до 13 лет которые ещё… Читать дальше…
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