Беовульф, 2007

Приключенческий фильм, созданный по мотивам одноименного эпоса "Беовульф", в котором рассказывается о подвигах скандинавского героя Беовульфа, освободившего жителей Дании от необузданного злодея Гренделя. Король Хротгар убеждает Беовульфа отправиться в пещеру чудовища, чтобы покончить с его жестокой матерью, чью вечную ненависть Беовульф навлёк на себя своей победой. Однако вскоре выясняется, что история о героях и чудовищах не так проста, как кажется на первый взгляд...