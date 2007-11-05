Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Беовульф Беовульф
Киноафиша Фильмы Беовульф
Beowulf

Беовульф, 2007

2007 / США
6.0 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

507 год. Бурное празднество людей, устроенное королем Хротгаром в честь завершения строительства Медового зала, пробуждает древнее зло - монстра Гренделя. Пир заканчивается кровопролитием, а выживший король объявляет щедрую награду тому, кто убьет сбежавшего Гренделя. Убить зверя соглашается гетский воин Беовульф. Но Беовульф еще не знает, что у Гренделя есть могущественные союзники, а у него самого - не менее могущественные враги.

  • В основе фильма - легенда о Беовульфе, которая считается древнейшей из известных письменных историй на английском языке. 
  • По словам Рэя Уинстона, он и его коллеги по съемочной группе несколько дней снимались в синих обтягивающих костюмах, демонстрируя все свои выпуклости и неровности во всех местах: “Это сложно, когда вы стоите перед Анджелиной Джоли, которая выглядит потрясающе в своем костюме”. 
  • Модель Рэйчел Бернштейн была дублером Анджелины Джоли в обнаженных сценах.
  • По словам супервайзера по визуальным эффектам Джерома Чена, в производстве было использовано около 300 камер. Для сравнения: для “Полярного экспресса” потребовалось около 70.
  • Актер Криспин Гловер и режиссер Роберт Земекис были в ссоре со времен выхода фильма “Назад в будущее ”. Это их первый совместный проект с 1985 года.

Приключенческий фильм, созданный по мотивам одноименного эпоса "Беовульф", в котором рассказывается о подвигах скандинавского героя Беовульфа, освободившего жителей Дании от необузданного злодея Гренделя. Король Хротгар убеждает Беовульфа отправиться в пещеру чудовища, чтобы покончить с его жестокой матерью, чью вечную ненависть Беовульф навлёк на себя своей победой. Однако вскоре выясняется, что история о героях и чудовищах не так проста, как кажется на первый взгляд...

6.0 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 22 ноября 2007
Премьера в мире 5 ноября 2007
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Роберт Земекис
Роберт Земекис
В ролях
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Джон Малкович
Джон Малкович
Робин Райт
Робин Райт
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Ведьмы
Ведьмы (2020)
6.34375
Прогулка
Прогулка (2015)
7.5625
Экипаж
Экипаж (2012)
7.826923
Изгой
Изгой (2000)
8.848102
Бесчестье
Бесчестье (2008)
7
Рождественская история
Рождественская история (2009)
7.8846154
Одни в Берлине
Одни в Берлине (2016)
6.5333333
Банши Инишерина
Банши Инишерина (2022)
8.052631
Ной
Ной (2014)
6.857143
Пиноккио
Пиноккио (2022)
5.230769
Сын
Сын (2022)
8.166667
Время Армагеддона
Время Армагеддона (2022)
6.7
Мультфильм находится в подборках
Фильмы про средневековье Фильмы про средневековье
Фильмы про викингов Фильмы про викингов
Фильмы про викингов Фильмы про викингов
Фильмы с Анджелиной Джоли Фильмы с Анджелиной Джоли
Постер мультфильма Беовульф 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Похоже, на своем полярном экспрессе Роберт Земекис заехал гораздо дальше, чем планировал: его «Беовульф», созданный по мотивам одноименного англосаксонского эпоса рубежа VII–VIII веков о скандинавской мифогероической истории первой половины VI века, – какая-то извращенная вариация на тему «Шрека» с элементами монти-пайтоновского цирка и россказней барона Мюнхгаузена. И дело здесь не только в том, что практически все женские персонажи (кроме нечеловеческой…
Читать
пуштун 2 апреля 2015, 12:51
Народ, да вы что? Это же обычный мультик, анимация.....Сегодня сходили, посмотрели, вообщем кому не жалко идите и платите свои кровные деньги... мне… Читать дальше…
ГГГ 2 апреля 2015, 12:51
Устал смотреть почти 2 часа рисованные лица без эмоций. Кроме дракона 3D графика на фиг не нужна, актёры были бы интереснее.
Отзывы Написать
48 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Беовульф
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши