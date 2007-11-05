Беовульф, 2007

507 год. Бурное празднество людей, устроенное королем Хротгаром в честь завершения строительства Медового зала, пробуждает древнее зло - монстра Гренделя. Пир заканчивается кровопролитием, а выживший король объявляет щедрую награду тому, кто убьет сбежавшего Гренделя. Убить зверя соглашается гетский воин Беовульф. Но Беовульф еще не знает, что у Гренделя есть могущественные союзники, а у него самого - не менее могущественные враги.
Приключенческий фильм, созданный по мотивам одноименного эпоса "Беовульф", в котором рассказывается о подвигах скандинавского героя Беовульфа, освободившего жителей Дании от необузданного злодея Гренделя. Король Хротгар убеждает Беовульфа отправиться в пещеру чудовища, чтобы покончить с его жестокой матерью, чью вечную ненависть Беовульф навлёк на себя своей победой. Однако вскоре выясняется, что история о героях и чудовищах не так проста, как кажется на первый взгляд...