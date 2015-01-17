Конец чудесного мира, 2015

Семнадцатилетняя Сиори мечтает стать моделью и культивирует образ «готической Лолиты». Она ведет видео-блог и общается в нем со своими немногочисленными фанатами. Одна из ее поклонниц, тринадцатилетняя Аюми, убегает из дома, чтобы быть рядом с Сиори, и начинает жить вместе с ней и ее бойфрендом, режиссером-неудачником Кавасимой. Сиори тяготится таким совместным житьем и после ссоры с Кавасимой уходит из дома. Обнаружив в сети блог-дневник Аюми, она узнает, как сильно и искренне та ее любит. Девушки начинают встречаться и, кажется, ничто не может омрачить их счастья. Но мать Аюми находит дочь-беглянку, возвращает ее домой и отбирает мобильный телефон. Сиори в отчаянии, к тому же в качестве модели ей приходится соглашаться на все более сомнительную работу…