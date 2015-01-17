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Конец чудесного мира Конец чудесного мира
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Wandafuru warudo endo

Конец чудесного мира, 2015

2015 / Япония
6.4 Оцените
10 голосов
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О фильме

Семнадцатилетняя Сиори мечтает стать моделью и культивирует образ «готической Лолиты». Она ведет видео-блог и общается в нем со своими немногочисленными фанатами. Одна из ее поклонниц, тринадцатилетняя Аюми, убегает из дома, чтобы быть рядом с Сиори, и начинает жить вместе с ней и ее бойфрендом, режиссером-неудачником Кавасимой. Сиори тяготится таким совместным житьем и после ссоры с Кавасимой уходит из дома. Обнаружив в сети блог-дневник Аюми, она узнает, как сильно и искренне та ее любит. Девушки начинают встречаться и, кажется, ничто не может омрачить их счастья. Но мать Аюми находит дочь-беглянку, возвращает ее домой и отбирает мобильный телефон. Сиори в отчаянии, к тому же в качестве модели ей приходится соглашаться на все более сомнительную работу…

6.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 17 января 2015
Возраст 16+
Режиссер
Даиго Мацуи
В ролях
Дзюн Аонами
Аи Хасимото
Ю Инаба
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Конец чудесного мира 1 постер
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