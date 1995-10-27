Муж Джинны Хольман погиб во время корейской войны, и ей одной приходится воспитывать двух сыновей, Тома и Гюнтера. Мальчикам очень не хватает отца — они растут неуверенными в своих силах, кажется, что у них никогда ничего не получится. Однажды мать сбивает прохожего — Джека Макклауда.

Джинна чувствует себя виноватой и просит его пожить в их доме, пока он не оправится от травмы. На вид обыкновенный мужчина, гость оказался непростым человеком. Обладая уникальными способностями, он заставил мальчиков поверить в чудо! И не в одно, и не в два, а — в три!