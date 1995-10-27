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Постер фильма Три желания
6.1
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6.1

Три желания

, 1995
Three Wishes
США / фэнтези, драма / 18+
Постер фильма Три желания
6.1

О фильме

Муж Джинны Хольман погиб во время корейской войны, и ей одной приходится воспитывать двух сыновей, Тома и Гюнтера. Мальчикам очень не хватает отца — они растут неуверенными в своих силах, кажется, что у них никогда ничего не получится. Однажды мать сбивает прохожего — Джека Макклауда.

Джинна чувствует себя виноватой и просит его пожить в их доме, пока он не оправится от травмы. На вид обыкновенный мужчина, гость оказался непростым человеком. Обладая уникальными способностями, он заставил мальчиков поверить в чудо! И не в одно, и не в два, а — в три!

В ролях

Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Jack
Мэри Элизабет Мастрантонио
Jeanne
Джозеф Маццелло
Джозеф Маццелло
Tom
Сет Муми
Gunny
Дэвид Маршалл Грант
Дэвид Маршалл Грант
Phil
Джей О. Сэндерс
Coach Schramka
Майкл О’Киф
Adult Tom
Джон Дил
Leland's Father
Дайан Венора
Дайан Венора
Joyce
David Zahorsky
Little Leland
Режиссер Марта Кулидж
Сценарист Clifford Green, Ellen Green, Elizabeth Anderson
Композитор Cynthia Millar
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 27 октября 1995
Дата выхода
27 октября 1995 Россия 12+
15 декабря 1995 Великобритания
27 октября 1995 Казахстан
27 октября 1995 США
27 октября 1995 Украина
MPAA PG
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $7 027 517
Производство Rysher Entertainment
Другие названия
Three Wishes, Tres deseos, Три желания, 3 Wishes, Das Geheimnis der drei Wünsche, Gość z chmur, Három kívánság, Kolme toivomusta, Os três Desejos, Tre desideri, Tre önskningar, Treis epithymies, Trois souhaits, Trois voeux, Trzy życzenia, Üç Dilek, WISH 夢がかなう時, Τρεις επιθυμίες, थ्री विशेज़, 來自星空的願望, Three Wishes - Das Geheimnis der drei Wünsche, Gosc z chmur

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb

Цитаты

Jack Если слишком сильно давить, получишь прямо противоположный результат. В каждом предмете есть своя противоположность.

Отзывы о фильме

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