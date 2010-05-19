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Постер мультфильма Куки возвращается
7.1
Киноафиша Фильмы Куки возвращается
7.1

Куки возвращается

, 2010
Kuky se vrací
Чехия / фэнтези, анимация / 18+
Постер мультфильма Куки возвращается
7.1

О фильме

Любимая игрушка шестилетнего мальчика — медведь по имени Куки. Но у ребенка астма, и старая пыльная шкурка Куки вредна для него, поэтому мама выкидывает игрушку на помойку. Ложась в тот день спать, расстроенный ребенок представляет, как Куки хочет вернуться домой оттуда, где он оказался.

А оказался он в волшебном лесу, населенном странными зверями и созданиями, о существовании которых, живя на полке в комнате хозяина, даже не подозревал. В этом сказочном месте Куки нужно победить страшное зло и стать настоящим героем.

В ролях

Зденек Сверак
Hergot
Иржи Махачек
Anuska
Петр Чтвртничек
pytlík Vidlicka
Иржи Лабус
Иржи Лабус
pytlík Zapík
Ондржей Ветхи
Dubánek
Иржи Шмицер
Plazivec
Ondrej Sverák
Ondra
Ondrej Sverák
Ondra
Вацлав Постранецки
Hospodský
Мирослав Таборски
Vodák
Павел Лишка
Rohánek
Режиссер Ян Сверак
Сценарист Ян Сверак
Композитор Михал Новински
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 19 мая 2010
Дата выхода
19 мая 2010 США
19 мая 2010 Чехия
Сборы в мире $1 643 592
Производство Biograf Jan Sverak, Ceská Televize, Phoenix Film Investments
Другие названия
Kuky se vrací, Kooky, Kuki powraca, Kukys Rückkehr, Куки, Куки возвращается, クーキー, 玩具熊回家路

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
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