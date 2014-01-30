Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вий 3D Вий 3D
Киноафиша Фильмы Вий 3D

Вий 3D, 2014

2014 / Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Начало 18-го века. Картограф Джонатан Грин совершает научное путешествие из Европы на Восток. Проследовав через Трансильванию и преодолев Карпатские горы, он попадает в затерянную среди непроходимых лесов деревушку. Только воля случая и густой туман могли занести его в это проклятое место. Народ, живущий здесь, не похож ни на один доселе виданный путешественником. Эти люди, оградив себя от остального мира глубоким рвом, наивно верят, что смогут уберечься от нечисти, не понимая, что она уже давно поселилась в их душах, и только ждет случая, чтобы вырваться наружу. Даже в страшном сне ученый-материалист не предполагал, что здесь ему уготована встреча с верным слугой дьявола.

5.8 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 30 января 2014
Премьера онлайн 22 мая 2015
Премьера в мире 30 января 2014
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Олег Степченко
Олег Степченко
В ролях
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Агния Дитковските
Агния Дитковските
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Путешествие в Индию. На пороге бессмертия
Путешествие в Индию. На пороге бессмертия (2020)
0
Тайна печати дракона
Тайна печати дракона (2019)
6.394737
Синевир
Синевир (2013)
4
Ведьма
Ведьма (2006)
6.9375
Вий
Вий (1967)
7.4
Фильм находится в подборках
Фильмы похожие на «Вечера на хуторе близ Диканьки» Фильмы похожие на «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Фильмы про казаков Фильмы про казаков
Русские фильмы фэнтези Русские фильмы фэнтези
Постер фильма Вий 3D 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Когда Николай Васильевич Гоголь, заживо погребенный по ходу летаргического сна, очнулся в своем гробу и, судорожно царапая ногтями его безмолвные черные внутренности, уставился обезумевшими зрачками во тьму (версия чрезвычайно сомнительная, однако же интенсивно бытующая по сию пору), – ему, вероятно, привиделось нечто похожее на то, что снял Олег Степченко вместе с рекрутированными им гарными парубками, дуже охочими до малороссийской горилки. Собственно, горилка и есть тот единственный…
Читать
Пока нет отзывов Написать
26 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Создатели «Вия» потребовали денег с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера От них требуют 216,6 млн рублей.
Написать
23 августа 2019 12:33
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер 1
Трейлер 1
трейлер 2
Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши