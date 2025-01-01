Фильм Хотиненко о том, как рядом с обыкновенной, порой однообразной жизнью в тесном соседстве находится иная реальность, волшебная, чарующая, яркая, и о том, как порой сложно открыть для себя эту новую, непривычную жизнь, даже, если она протекает за стенкой шкафа. Главный герой Ильин (Сергей Маковецкий) – русский интеллигент, столь излюбленный Чеховым персонаж, – живет в довольно-таки ветхом домике, но зато в самом центре большого города. Ильин ведет тихую и ничем не примечательную жизнь и не замечает, что совсем рядом иная фантастическая действительность. Буквально за дверцей шкафа находится вход в таинственное подземелье и волшебную комнату, из которой герой может в мгновение ока перенестись в любую столицу мира. Ограниченный прежде мир Ильина разрастается до небывалых размеров. К тому же на чердаке живет добрый домовой Пиня, который знает все тайны дома.