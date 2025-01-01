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Постер фильма Патриотическая комедия
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Киноафиша Фильмы Патриотическая комедия

Патриотическая комедия

Patrioticheskaya komediya 18+
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О фильме

Фильм Хотиненко о том, как рядом с обыкновенной, порой однообразной жизнью в тесном соседстве находится иная реальность, волшебная, чарующая, яркая, и о том, как порой сложно открыть для себя эту новую, непривычную жизнь, даже, если она протекает за стенкой шкафа. Главный герой Ильин (Сергей Маковецкий) – русский интеллигент, столь излюбленный Чеховым персонаж, – живет в довольно-таки ветхом домике, но зато в самом центре большого города. Ильин ведет тихую и ничем не примечательную жизнь и не замечает, что совсем рядом иная фантастическая действительность. Буквально за дверцей шкафа находится вход в таинственное подземелье и волшебную комнату, из которой герой может в мгновение ока перенестись в любую столицу мира. Ограниченный прежде мир Ильина разрастается до небывалых размеров. К тому же на чердаке живет добрый домовой Пиня, который знает все тайны дома.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 1 января 1992
Дата выхода
1 января 1992 Россия 12+
11 ноября 1992 США
Производство Евразия
Другие названия
Patrioticheskaya komediya, Hazafias vígjáték, Patriotic Comedy, Патриотическая комедия, Патріотична комедія
Режиссер
Владимир Хотиненко
Владимир Хотиненко
В ролях
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
Сергей Виноградов
Сергей Виноградов
Евгений Минулин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Патриотическая комедия

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