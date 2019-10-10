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Вальгалла: Рагнарёк Вальгалла: Рагнарёк
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Вальгалла: Рагнарёк, 2019

2019 / Дания / Норвегия / Швеция / Исландия
5.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Фэнтези о битве асгардцев с чудовищным волком Фенриром
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В один из долгих северных вечеров в обычном крестьянском доме в Мидгарде – мире людей – останавливаются на ночлег братья Тор и Локи из Асгарда, обители богов. За ужином сын хозяев по имени Тьяльфи по наущению Локи нарушает запрет Тора и в наказание попадает в услужение двум богам, которые направляются в Вальгаллу – чертог погибших в бою воинов. За путниками хитростью увязывается младшая сестра мальчика Ресква, давно мечтающая стать птицей и попасть на небо.

По возвращении в Вальгаллу Тор и Локи узнают, что гигантский волк Фенрир, предвестник конца света, пробудился и сбежал из заточения, разорвав свои цепи, а инеистые великаны из Йотунхейма стали все чаще донимать асгардских богов. По всем приметам близок Рагнарек – день гибели всех миров, день последней битвы, в которой сойдутся боги и чудовища. Ко всеобщему удивлению, не последняя роль в этом судьбоносном событии выпадает юной Рескве.

Экранизацию скандинавских мифов в жанре темного фэнтези поставил датский режиссер иранского происхождения Фенар Ахмад. Главные роли в картине исполнили Сесилия Лоффредо (Ресква), Саксо Мольтке-Лет (Тьяльфи), Роланд Мюллер (Тор), Дульфи Аль-Джабури (Локи) и другие.

Фильм поставлен по мотивам серии комиксов Питера Мэдсена и Хеннинга Куре “Вальгалла”, которые издавались в Дании с конца 1970-х годов. Сами же комиксы основаны на сборнике древнеисландских песен о богах и героях под названием “Старшая Эдда”. С 1979 по 2006 год были изданы 13 печатных выпусков, а с 2017 комикс выходит в онлайн-формате.

В 1986 году в Дании вышел анимационный фильм “Вальгалла”, созданный по комиксам Мэдсена и Куре. На родине мультфильм моментально стал культовым. Над его созданием работали более 100 художников, а в качестве сорежиссера выступил сам Мэдсен. “Вальгалла” стала самой дорогой лентой в истории датского кинематографа на момент релиза, установила новый рекорд по количеству проданных в Дании билетов, но в прокате так и не окупилась.

Сюжет, в котором ключевым героем, способным дать отпор божественным силам, становится простой смертный, абсолютно нетипичен для скандинавской мифологии.

Фильм “Вальгалла: Рагнарек” стал продуктом совместного производства четырех скандинавских стран – Дании, Исландии, Швеции и Норвегии. За дистрибуцию картины отвечала Nordisk Film, которая работает с 1906 года и является четвертой старейшей кинокомпанией в мире.

Создатели фильма ставили своей задачей минимизацию компьютерных эффектов на экране: по большей части, графика применялась только для создания волка Фенрира и радужного моста. Богов и чудовищ сыграли загримированные актеры.

Режиссер Фенар Ахмад также сам написал сценарий для картины.

Сыгравший Тора Роланд Мюллер получил свою первую роль, будучи заключенным тюрьмы Хоренс, где проходили съемки ленты “Заключенный R” (2009). За эту актерскую работу Мюллер был отмечен наградой Датской ассоциации кинокритиков.

На съемочной площадке того же “Заключенного R” работал и Дульфи Аль-Джабури, исполнивший в “Вальгалле: Рагнарек” роль Локи. Актер признавался, что изначально отклонил предложение сняться в “Заключенном R”, дабы не ассоциироваться с образами преступников и таксистов, как это часто случается с выходцами с Ближнего Востока.

В 2010 году режиссер Фенар Ахмад снял короткометражный фильм “Молот Тора”. А в 2017 году у Ахмада вышел криминальный триллер “Преисподняя”: лента участвовала в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля и попала в шорт-лист картин, отобранных для того, чтобы представить Данию на “Оскаре”.

Премьера фильма состоялась в Скандинавии в конце 2019 года. В России “Валгалла. Рагнарек” вышла 30 января 2020 года.

Близится Рагнарек, и великие боги Асгарда собирают последние силы перед битвой. Двое смертных из Мидгарда вместе с Локи и Тором пребывают в небесный чертог накануне сражения. Вот-вот пробудится чудовищный волк Фенрир и древние исполины из Йотенхейма осадят стены Вальгаллы. Мир обречен. Но можно ли изменить предначертанное?

5.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 30 января 2020
Премьера онлайн 9 апреля 2020
Премьера в мире 10 октября 2019
Возраст 12+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Фенар Ахмед
Фенар Ахмед
В ролях
Роланд Мюллер
Роланд Мюллер
Патриция Шуманн
Патриция Шуманн
Андреас Йессен
Андреас Йессен
Якоб Ульрик Ломанн
Якоб Ульрик Ломанн
Лара Йоханна Йонсдоттир
Лара Йоханна Йонсдоттир
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вальгалла: Рагнарёк 3 постера
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Вальгалла: Рагнарёк смотреть онлайн

Вальгалла: Рагнарёк
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Скандинавская мифология благодаря фильмам Марвел сейчас на слуху. Конечно, от аутентичных нордических богов в их голливудских инкарнациях мало что осталось, одни атрибуты, вроде молота Тора или повязки на глаз Одина. Это и вызывает гнев поклонников Старшей и Младшей Эдды. «Вальгалла: Рагнарёк» с виду является попыткой снять экранизацию скандинавской мифологии, более близкую к первоисточнику. Сделан фильм совместно несколькими скандинавскими компаниями. Казалось бы, кто может…
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Елизавета Козлова 26 января 2020, 13:14
Однозначно пойду на этот фильм.
Сергей Клеветов 1 февраля 2020, 03:15
Идти??????? Я Сходил с женой и другом!! ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД!!!
ТВ3 вот какое впечатление!!!
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18 голосов
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