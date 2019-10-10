Вальгалла: Рагнарёк, 2019

Фильм поставлен по мотивам серии комиксов Питера Мэдсена и Хеннинга Куре “Вальгалла”, которые издавались в Дании с конца 1970-х годов. Сами же комиксы основаны на сборнике древнеисландских песен о богах и героях под названием “Старшая Эдда”. С 1979 по 2006 год были изданы 13 печатных выпусков, а с 2017 комикс выходит в онлайн-формате.

В 1986 году в Дании вышел анимационный фильм “Вальгалла”, созданный по комиксам Мэдсена и Куре. На родине мультфильм моментально стал культовым. Над его созданием работали более 100 художников, а в качестве сорежиссера выступил сам Мэдсен. “Вальгалла” стала самой дорогой лентой в истории датского кинематографа на момент релиза, установила новый рекорд по количеству проданных в Дании билетов, но в прокате так и не окупилась.

Сюжет, в котором ключевым героем, способным дать отпор божественным силам, становится простой смертный, абсолютно нетипичен для скандинавской мифологии.

Фильм “Вальгалла: Рагнарек” стал продуктом совместного производства четырех скандинавских стран – Дании, Исландии, Швеции и Норвегии. За дистрибуцию картины отвечала Nordisk Film, которая работает с 1906 года и является четвертой старейшей кинокомпанией в мире.

Создатели фильма ставили своей задачей минимизацию компьютерных эффектов на экране: по большей части, графика применялась только для создания волка Фенрира и радужного моста. Богов и чудовищ сыграли загримированные актеры.

Режиссер Фенар Ахмад также сам написал сценарий для картины.

Сыгравший Тора Роланд Мюллер получил свою первую роль, будучи заключенным тюрьмы Хоренс, где проходили съемки ленты “Заключенный R” (2009). За эту актерскую работу Мюллер был отмечен наградой Датской ассоциации кинокритиков.

На съемочной площадке того же “Заключенного R” работал и Дульфи Аль-Джабури, исполнивший в “Вальгалле: Рагнарек” роль Локи. Актер признавался, что изначально отклонил предложение сняться в “Заключенном R”, дабы не ассоциироваться с образами преступников и таксистов, как это часто случается с выходцами с Ближнего Востока.

В 2010 году режиссер Фенар Ахмад снял короткометражный фильм “Молот Тора”. А в 2017 году у Ахмада вышел криминальный триллер “Преисподняя”: лента участвовала в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля и попала в шорт-лист картин, отобранных для того, чтобы представить Данию на “Оскаре”.

Премьера фильма состоялась в Скандинавии в конце 2019 года. В России “Валгалла. Рагнарек” вышла 30 января 2020 года.