Хвджн и его семья — джинны, вынужденные жить незаметно в человеческом измерении. Их жизнь переворачивается с ног на голову, когда человек покупает их дом. Хвджн очарован и невольно влюбляется. Он узнает правду о своем наследии, когда совершает немыслимое и вступает в связь с человеком.