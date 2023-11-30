Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Принц Джиннов. Наследие двух миров
1 постер
Киноафиша Фильмы Принц Джиннов. Наследие двух миров

Принц Джиннов. Наследие двух миров

HWJN 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Хвджн и его семья — джинны, вынужденные жить незаметно в человеческом измерении. Их жизнь переворачивается с ног на голову, когда человек покупает их дом. Хвджн очарован и невольно влюбляется. Он узнает правду о своем наследии, когда совершает немыслимое и вступает в связь с человеком.

Страна Саудовская Аравия
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 января 2025
Премьера в мире 30 ноября 2023
Дата выхода
4 января 2024 Бахрейн
4 января 2024 Египет
4 января 2024 Иордания
4 января 2024 Катар
4 января 2024 Кувейт
4 января 2024 Ливан
15 февраля 2024 ОАЭ PG13
4 января 2024 Оман
4 января 2024 Саудовская Аравия
Бюджет 0 AED
Сборы в мире $41 040
Производство Imagenation Abu Dhabi FZ, MBC Studios, Vox Cinemas
Другие названия
HWJN, Принц Джиннов. Наследие двух миров
Режиссер
Ясир Альясири
В ролях
Baraa Alem
Nour Alkhadra
Alanoud Saud
Mohsen Bin Mansour
Наиф Алдуфайри
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Принц Джиннов. Наследие двух миров - смотреть в онлайн-кинотеатре

Принц Джиннов. Наследие двух миров

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше