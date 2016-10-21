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Халк: Где обитают чудовища Халк: Где обитают чудовища
Киноафиша Фильмы Халк: Где обитают чудовища
Hulk: Where Monsters Dwell

Халк: Где обитают чудовища, 2016

2016 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

В ночь на Хэллоуин по городу разгуливают не только ряженые монстры и злодеи, но и самые настоящие чудовища, представляющие реальную угрозу для людей. Могущественный Доктор Стрендж на пару с громилой Халком пытаются очистить улицы от буйных созданий. Но откуда же взялись все эти твари, и кто их контролирует? Чтобы это выяснить, Стренджу придётся отправится в самые глубины подсознания Халка и проникнуть в измерение снов, где безраздельно правит сверхъестественный демон и давний враг доктора - Кошмар.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 21 октября 2016
Премьера в мире 21 октября 2016
Возраст 0+
Режиссер
Эрик Радомски
В ролях
Фред Татаскьор
Фред Татаскьор
Лайам О’Брайэн
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Халк: Где обитают чудовища 2 постера
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Халк: Где обитают чудовища смотреть онлайн

Халк: Где обитают чудовища
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за 1 рубль
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