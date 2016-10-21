Халк: Где обитают чудовища, 2016

В ночь на Хэллоуин по городу разгуливают не только ряженые монстры и злодеи, но и самые настоящие чудовища, представляющие реальную угрозу для людей. Могущественный Доктор Стрендж на пару с громилой Халком пытаются очистить улицы от буйных созданий. Но откуда же взялись все эти твари, и кто их контролирует? Чтобы это выяснить, Стренджу придётся отправится в самые глубины подсознания Халка и проникнуть в измерение снов, где безраздельно правит сверхъестественный демон и давний враг доктора - Кошмар.