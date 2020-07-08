Таинственный сад, 2020

Десятилетняя Мэри, девочка из богатой семьи, жившей в Индии, внезапно становится сиротой. Ей приходится переехать в Великобританию и жить в таинственном доме своего родственника, дяди Арчибальда. В особняке строгие правила – нельзя без разрешения выходить из своей спальни, возбраняется гулять по коридорам. За порядком следит экономка – миссис Медлок. Но любопытная Мэри однажды находит ключ от секретной двери, за которой скрывается дивный мир. Дверь не открывали со времен смерти жены Арчибальда. Выясняется, что в таинственном саду могут исполниться любые мечты…