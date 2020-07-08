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Таинственный сад Таинственный сад
Киноафиша Фильмы Таинственный сад
The Secret Garden

Таинственный сад, 2020

2020 / Великобритания / Франция
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Десятилетняя Мэри, девочка из богатой семьи, жившей в Индии, внезапно становится сиротой. Ей приходится переехать в Великобританию и жить в таинственном доме своего родственника, дяди Арчибальда. В особняке строгие правила – нельзя без разрешения выходить из своей спальни, возбраняется гулять по коридорам. За порядком следит экономка – миссис Медлок. Но любопытная Мэри однажды находит ключ от секретной двери, за которой скрывается дивный мир. Дверь не открывали со времен смерти жены Арчибальда. Выясняется, что в таинственном саду могут исполниться любые мечты…

  • «Таинственный сад» должен был выйти раньше, но из-за эпидемии коронавируса премьеру пришлось несколько раз откладывать. В итоге планы создателей поменялись, и фильм появился сразу на видео в конце сентября.
  • Между завершением съемок и выходом фантастической киноленты прошло два года.
  • Для Колина Ферта это не первая съемка в тандеме с Джули Уотерс. До этого они вместе играли в фильмах «Мэри Поппинс возвращается» и «Мамма миа!».
  • Колин Ферт появлялся в исходной версии «Таинственного сада», – фильма 1987 года – исполняя роль повзрослевшего Колина Крейвена.

Внезапно осиротевшая Мэри вынуждена переехать в окутанный тайнами особняк своего дяди в Англии. Правилами строго запрещено выходить из своей комнаты и бродить по коридорам огромного дома, но однажды Мэри обнаружит потайную дверь, ведущую в удивительный мир, где исполняются любые желания – таинственный сад…

5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 7 августа 2020
Премьера в мире 8 июля 2020
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Марк Манден
Марк Манден
В ролях
Колин Ферт
Колин Ферт
Дикси Эгерикс
Дикси Эгерикс
Мейв Дермоди
Мейв Дермоди
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Джемма Пауэлл
Джемма Пауэлл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Таинственный сад 8 постеров
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саундтрек фильма Таинственный сад
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