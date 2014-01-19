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Life After Beth

Если твоя девушка - зомби, 2014

2014 / Великобритания
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хоррор-комедия о том, как любовь – в буквальном смысле – может потягаться со смертью. Не успевает Зак как положено оплакать свою погибшую девушку Бет, как та чудесным образом возвращается с того света в облике настоящего зомби, падкого на человечину. Пока его возлюбленная даже не подозревает, что умирала, и продолжает вести свою обычную жизнь, сам Зак пытается привыкнуть к новыми кулинарным пристрастиям Бет.

  • В начале картины есть сцена с документальным фильмом, голос рассказчика в котором принадлежит Нику Офферману. Офферман и исполнительница главной роли Обри Плаза вместе играли в сериале “Парки и зоны отдыха” (2009-2015).
  • Фотографию Бет, которую Зак держит в конце фильма, явно была сделана в ходе финальной сцены 6 эпизода 4 сезона сериала “Парки и зоны отдыха”.
  • Ближе к концу Бет разговаривает по телефону с кем-то по имени Энди. Это явная отсылка к мужу ее героини Эйприл из сериала “Парки и зоны отдыха”, которого сыграл Крис Пратт.
  • Второй совместный фильм для Обри Плазы и Анна Кендрик после “Скотта Пилигрима против всех” (2010).
  • Оригинальное название картины переводится как "Жизнь после Бет".
  • Почтальон, которого играет Джим О'Хейр, также появляется в сериале “Парки и зоны отдыха”.
  • Первый комедийный фильм в карьере Дэйна ДеХаана.

Когда у Зака умирает его девушка, он безутешен. Однако вскоре, неожиданно для всех, она чудесным образом возвращается, но в новом качестве - она теперь зомби!

Поскольку внешне девушка пока мало чем отличается от себя прежней, а Зак все еще любит ее, он с радостью принимает ее к себе в дом. Правда теперь ему придется смириться с некоторыми ее новыми привычками…

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 11 сентября 2014
Премьера онлайн 15 июля 2014
Премьера в мире 19 января 2014
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Джефф Бэйна
В ролях
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Дэйн ДеХаан
Дэйн ДеХаан
Алиа Шокат
Алиа Шокат
Обри Плаза
Обри Плаза
Мэттью Грей Гублер
Мэттью Грей Гублер
Все актеры и съемочная группа
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Если твоя девушка - зомби
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 9 февраля 2016, 02:07
скучное кино. Без ДеХаана совсем не смотрибельно было бы. Ему бы что покруче, уровней на 50...
С чего вдруг на город поперли зомбаки, так и не… Читать дальше…
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