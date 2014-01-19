Если твоя девушка - зомби, 2014

Хоррор-комедия о том, как любовь – в буквальном смысле – может потягаться со смертью. Не успевает Зак как положено оплакать свою погибшую девушку Бет, как та чудесным образом возвращается с того света в облике настоящего зомби, падкого на человечину. Пока его возлюбленная даже не подозревает, что умирала, и продолжает вести свою обычную жизнь, сам Зак пытается привыкнуть к новыми кулинарным пристрастиям Бет.
Когда у Зака умирает его девушка, он безутешен. Однако вскоре, неожиданно для всех, она чудесным образом возвращается, но в новом качестве - она теперь зомби!
Поскольку внешне девушка пока мало чем отличается от себя прежней, а Зак все еще любит ее, он с радостью принимает ее к себе в дом. Правда теперь ему придется смириться с некоторыми ее новыми привычками…
С чего вдруг на город поперли зомбаки, так и не… Читать дальше…