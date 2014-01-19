Если твоя девушка - зомби, 2014

Когда у Зака умирает его девушка, он безутешен. Однако вскоре, неожиданно для всех, она чудесным образом возвращается, но в новом качестве - она теперь зомби!

Поскольку внешне девушка пока мало чем отличается от себя прежней, а Зак все еще любит ее, он с радостью принимает ее к себе в дом. Правда теперь ему придется смириться с некоторыми ее новыми привычками…