Философы: Урок выживания, 2013

Когда для группы студентов на уроке философии наступает последний день занятий, их преподаватель, мистер Зимит, предлагает им различные виды упражнений, которые происходят в постъядерном апокалиптическом мире. Находясь там, каждый из них выбирает профессию и должен решить, является ли он ценным для человечества или нет, потому что в бункере, в котором они будут находиться в течение года, кислорода хватит только для 10 человек. Мистер Зимит бросает им вызов в разных раундах, чтобы увидеть, как они могут выжить. Поначалу увлеченные игрой, студенты вскоре замечают, что из учитель слишком уж страстно относится к этому упражнению…