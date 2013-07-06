Философы: Урок выживания, 2013

Когда для группы студентов на уроке философии наступает последний день занятий, их преподаватель, мистер Зимит, предлагает им различные виды упражнений, которые происходят в постъядерном апокалиптическом мире. Находясь там, каждый из них выбирает профессию и должен решить, является ли он ценным для человечества или нет, потому что в бункере, в котором они будут находиться в течение года, кислорода хватит только для 10 человек. Мистер Зимит бросает им вызов в разных раундах, чтобы увидеть, как они могут выжить. Поначалу увлеченные игрой, студенты вскоре замечают, что из учитель слишком уж страстно относится к этому упражнению…
В международной школе в Джакарте таинственный учитель философии в качестве выпускного экзамена предлагает 20 студентам провести эксперимент. Этот опыт будет самым экстремальным, с которым они когда-либо сталкивались. Используя силу логики, студенты должны выбрать, кто из них будет достоин получить место в подземном бункере - единственном месте, где можно спастись от приближающейся ядерной катастрофы. Проблема в том, что бункер рассчитан всего на 10 человек, а значит тех, кого не выбирают, ожидает жестокая смерть. Реальность классной комнаты эффектно перетекает в воображаемый, но в то же время пугающий мир надвигающегося апокалипсиса.