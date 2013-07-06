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Философы: Урок выживания Философы: Урок выживания
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The Philosophers

Философы: Урок выживания, 2013

2013 / США
6.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Когда для группы студентов на уроке философии наступает последний день занятий, их преподаватель, мистер Зимит, предлагает им различные виды упражнений, которые происходят в постъядерном апокалиптическом мире. Находясь там, каждый из них выбирает профессию и должен решить, является ли он ценным для человечества или нет, потому что в бункере, в котором они будут находиться в течение года, кислорода хватит только для 10 человек. Мистер Зимит бросает им вызов в разных раундах, чтобы увидеть, как они могут выжить. Поначалу увлеченные игрой, студенты вскоре замечают, что из учитель слишком уж страстно относится к этому упражнению… 

  • Имена некоторых из главных героев никогда не упоминаются и не показываются в фильме, а раскрываются только в титрах актеров в заключительных заголовках. Это касается Джорджины, Йошико, Утами и Кави, хотя все они сыграли важные роли. 
  • Спектакль, который студенты исполняют в бункере во время третьего раунда, – это «Отелло» Уильяма Шекспира. В фильме показан отрывок из трех строк из Акта 5, Сцены 2, в которой Дездемона умирает от рук Отелло. 
  • Код выхода, который мистер Зимит набирает во второй итерации и который запоминает Бонни, читается как 7-3-8-7-2. Соответствующие буквы на клавиатуре телефона покажут, что там написано P-E-T-R-A, намекая на конец фильма.

В международной школе в Джакарте таинственный учитель философии в качестве выпускного экзамена предлагает 20 студентам провести эксперимент. Этот опыт будет самым экстремальным, с которым они когда-либо сталкивались. Используя силу логики, студенты должны выбрать, кто из них будет достоин получить место в подземном бункере - единственном месте, где можно спастись от приближающейся ядерной катастрофы. Проблема в том, что бункер рассчитан всего на 10 человек, а значит тех, кого не выбирают, ожидает жестокая смерть. Реальность классной комнаты эффектно перетекает в воображаемый, но в то же время пугающий мир надвигающегося апокалипсиса.

6.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 9 октября 2013
Премьера в мире 6 июля 2013
Возраст 12+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Джон Хаддлс
В ролях
Бонни Райт
Бонни Райт
Кэти Финдлей
Кэти Финдлей
Джеймс Д’Арси
Джеймс Д’Арси
Джордж Благден
Фредди Строма
Фредди Строма
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Философы: Урок выживания 5 постеров
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Философы: Урок выживания

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саундтрек фильма Философы: Урок выживания
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