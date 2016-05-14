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Мифика: Стальная корона Мифика: Стальная корона
Киноафиша Фильмы Мифика: Стальная корона
Mythica: The Iron Crown

Мифика: Стальная корона, 2016

2016 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Марека – молодая, но очень одаренная волшебница. Когда-то она жила в рабстве и не ждала от жизни ничего хорошего. Но когда девушка обнаружила свои сверхъестественные способности некроманта, все кардинально изменились. Она начинает старательно работать над своими умениями и развивать мистический дар, что дает ей возможность жить свободно и обеспечивать себя. Но легче ее судьба не становится: с большой силой к Мареке приходит большая ответственность и огромный риск, связанный с потусторонними мирами…

  • Когда франшиза только начинала свое существование, средства на съемки фильмов создатели собирали на краудфандинговых проектах.
  • Сейчас в серии о волшебнице Марек насчитывается пять фильмов.
  • Все части франшизы «Мифика» созданы режиссером Джоном Ллойдом.
  • Адам Джонсон, исполнивший одну из ролей в фильме, известен по предыдущим съемкам в кинолентах «Закон и порядок: Лос-Анджелес» и «Университетский вампир».
  • Для актрисы Мелани Стоун, которая исполнила главную роль во всех пяти фильмах о Мареке, этот проект стал наиболее значимым в карьере.
  • Для Джона Ллойда это не первый фильм в жанре фантастики, до этого он занимался кинолентой «Эра драконов».

Главная героиня — молодая волшебница Марек. Когда-то она была несчастной рабыней, чья жизнь не сулила ничего хорошего и позитивного. Однако, все в судьбе героини коренным образом изменилось, когда обнаружились ее сверхъестественные способности некроманта. С этого момента начинается непростой путь постижения ею тайных навыков, сил и обрядов...

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 14 мая 2016
Премьера в мире 14 мая 2016
Возраст 16+
Режиссер
Джон Лойд
В ролях
Джейк Стормоен
Адам Джонсон
Мелани Стоун
Мелани Стоун
Никки Поснер
Кристофер Робин Миллер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мифика: Стальная корона 2 постера
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