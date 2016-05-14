Мифика: Стальная корона, 2016

Марека – молодая, но очень одаренная волшебница. Когда-то она жила в рабстве и не ждала от жизни ничего хорошего. Но когда девушка обнаружила свои сверхъестественные способности некроманта, все кардинально изменились. Она начинает старательно работать над своими умениями и развивать мистический дар, что дает ей возможность жить свободно и обеспечивать себя. Но легче ее судьба не становится: с большой силой к Мареке приходит большая ответственность и огромный риск, связанный с потусторонними мирами…