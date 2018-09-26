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Чудесный призрак
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Чудесный призрак, 2018

2018 / Корея
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Получив компромат на местный ночной клуб, новичок-полицейский Тхэ-джин попадает в засаду. Бандиты перестарались и случайно вогнали парня в кому, а его душа отделилась от тела. Страж закона очень хочет завершить расследование и вернуться к своей подружке, но теперь он — всего лишь бесплотный блуждающий призрак. Судьба посылает бедолаге шанс в виде равнодушного к правосудию соседа, хозяина секции по дзюдо. Тот может видеть призрака, разговаривать с ним, но принципиально не желает вмешиваться в чужие дела, заботясь только о маленькой дочке. Теперь Тхэ-джин не отцепится от нового знакомого, пока тот не поможет ему завершить начатое.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 26 сентября 2018
Возраст 12+
В ролях
Ма Дон-сок
Ма Дон-сок
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чудесный призрак 2 постера
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