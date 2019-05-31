Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя пиратская свадьба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Девушка-невидимка Девушка-невидимка
Киноафиша Фильмы Девушка-невидимка
Above the Shadows

Девушка-невидимка, 2019

2019 / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Однажды молодая женщина по имени Холли начала исчезать из нашего мира и стала совсем невидимой. После более чем десятилетнего пребывания в тени Холли встречает единственного человека, который может ее увидеть, Шейна Блэквелла. Опальный боец ММА, Шейн стал персоной нон грата всего лишь из-за одной «бульварной» фотографии. Холли решает вернуть ему былую славу, чтобы восстановить свою точку опоры в мире вокруг нее. С Шейном внутри Холли пробуждается любовь, но ей придется осознать возможность того, что она может остаться невидимой до конца своей жизни...

  • Фильм снят по оригинальному сценарию, написанному режиссером Клаудией Майерс. 1 ноября 2017 года было объявлено о производстве фильма и том, что Оливия Тирлби, Алан Ритчсон, Джим Гаффиган и Меган Фокс исполнят в нем главные роли. 
  • Первым вариантом названия фильма было «Девушка-тень».
  • Девушка в полосатых легинсах в конце концов раскрывает свое имя – Эллисон. Точно так же зовут актрису, исполнившую ее роль: Эллисон Винн.
  • Это уже третий фильм, в котором Алан Ритчсон и Меган Фокс снялись вместе после их появления в фильме «Черепашки-ниндзя» и его продолжении «Черепашки-ниндзя – 2». 
  • Патрисия Пинто появилась в фильме в эпизодической роли танцовщицы в клубе.

В юности Холли обнаружила, что стала невидимой для окружающих. Поначалу она не понимала, почему её никто не замечает, полагая, что все вокруг просто притворяются, но в конце концов девушка смирилась с новой реальностью.

Несколько лет Холли подглядывала за чужими жизнями, зарабатывая на этом неплохие деньги. Ей открылись многие тайны, которые ранее тщательно скрывались. Но однажды Холли выпадает шанс вернуться в мир людей при помощи единственного мужчины, который может её видеть.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 19 июля 2019
Премьера в мире 31 мая 2019
Возраст 16+
Режиссер
Клаудия Майерс
В ролях
Оливия Тирлби
Оливия Тирлби
Алан Ричсон
Алан Ричсон
Джим Гэффиган
Джим Гэффиган
Меган Фокс
Меган Фокс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Форт Блисс
Форт Блисс (2014)
6.6
Шлюшка
Шлюшка (2008)
6
Никто не уходит
Никто не уходит (2012)
5.4
Снежные ангелы
Снежные ангелы (2006)
6.8333335
Фильм находится в подборках
Американские спортивные фильмы Американские спортивные фильмы
Фильмы про изгоев Фильмы про изгоев
Постер фильма Девушка-невидимка 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Девушка-невидимка смотреть онлайн

Девушка-невидимка

Похожие фильмы онлайн

Форт Блисс
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Заклятие Абизу
Заклятие Абизу
2022, США, ужасы
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши