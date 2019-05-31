Девушка-невидимка, 2019

Однажды молодая женщина по имени Холли начала исчезать из нашего мира и стала совсем невидимой. После более чем десятилетнего пребывания в тени Холли встречает единственного человека, который может ее увидеть, Шейна Блэквелла. Опальный боец ММА, Шейн стал персоной нон грата всего лишь из-за одной «бульварной» фотографии. Холли решает вернуть ему былую славу, чтобы восстановить свою точку опоры в мире вокруг нее. С Шейном внутри Холли пробуждается любовь, но ей придется осознать возможность того, что она может остаться невидимой до конца своей жизни...