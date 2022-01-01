От интерактивных эпизодов «Черного зеркала» и шокирующей сценарной жестокости «Игры престолов» до антологий «Американской истории ужасов» и мрачной реалистичности «Чернобыля» – всё чаще шоураннеры и сценаристы радуют зрителей проектами, которые невозможно забыть и никак нельзя пропустить. И не удивительно: ведь именно малый экран, в отличие от большого, дает куда больше свободы для самых нестандартных сценарных решений, позволяет экспериментировать с высоким рейтингом, показывая то, что никогда бы не отправилось в широкий прокат в кинотеатрах, удивлять, пугать, шокировать и восхищать зрителя, заставляя его испытывать грандиозный спектр эмоций.

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