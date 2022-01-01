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Сериалы онлайн

От интерактивных эпизодов «Черного зеркала» и шокирующей сценарной жестокости «Игры престолов» до антологий «Американской истории ужасов» и мрачной реалистичности «Чернобыля» – всё чаще шоураннеры и сценаристы радуют зрителей проектами, которые невозможно забыть и никак нельзя пропустить. И не удивительно: ведь именно малый экран, в отличие от большого, дает куда больше свободы для самых нестандартных сценарных решений, позволяет экспериментировать с высоким рейтингом, показывая то, что никогда бы не отправилось в широкий прокат в кинотеатрах, удивлять, пугать, шокировать и восхищать зрителя, заставляя его испытывать грандиозный спектр эмоций.

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Предпоследняя инстанция
Предпоследняя инстанция
комедия, фэнтези 2022, Россия
0.0
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И снова, здравствуйте
И снова, здравствуйте
криминал, комедия 2022, Россия
0.0
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Пианистка
Пианистка
детектив, мелодрама 2022, Россия
0.0
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Орлинская. Тайна Венеры
Орлинская. Тайна Венеры
детектив 2022, Россия
0.0
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Пригласи в дом призрака
Пригласи в дом призрака
детектив, мелодрама 2022, Россия
0.0
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Орлинская. Стрелы Нептуна
Орлинская. Стрелы Нептуна
детектив 2022, Россия
0.0
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Ты ж Мать!
Ты ж Мать!
комедия 2022, Россия
0.0
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Танцы на углях
Танцы на углях
детектив 2022, Россия
0.0
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Человек из дома напротив
Человек из дома напротив
детектив 2022, Россия
0.0
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Номинация
Номинация
драма, мелодрама 2022, Россия
0.0
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Охота на крылатого льва
Охота на крылатого льва
детектив 2022, Россия
0.0
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Ночные вызовы
Ночные вызовы
драма, криминал 2022, Великобритания
0.0
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Оффлайн
Оффлайн
триллер, детектив, драма 2022, Россия
0.0
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Кабинет путешественника
Кабинет путешественника
мелодрама, детектив 2022, Россия
0.0
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Отель Портофино
Отель Портофино
драма 2022, Великобритания
0.0
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Тихие воды
Тихие воды
детектив 2022, Россия
0.0
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Агеев
Агеев
детектив, драма 2022, Россия
0.0
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Саюки: Перезарядка – Зероин
Саюки: Перезарядка – Зероин
аниме , приключения, комедия 2022, Япония
0.0
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Чикатило
Чикатило
драма, детектив 2021, Россия
8.0
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Большое небо
Большое небо
драма, мелодрама 2021, Россия
0.0
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Ох, уж эти детки!
Ох, уж эти детки!
комедия, детский 2021, США
0.0
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Ну, погоди! Каникулы
Ну, погоди! Каникулы
анимация, семейный, комедия 2021, Россия
0.0
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Засланец из космоса
Засланец из космоса
драма, комедия, фантастика 2021, США
0.0
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Вокруг света за 80 дней
Вокруг света за 80 дней
драма, комедия, приключения 2021, Франция/Германия/Италия
0.0
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Собор
Собор
драма, исторический 2021, Россия
0.0
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Молодой Скала
Молодой Скала
комедия 2021, США
0.0
Смотреть за 1 рубль
Кларисса
Кларисса
драма, криминал, триллер 2021, США
0.0
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Мосгаз. Дело № 8: Западня
Мосгаз. Дело № 8: Западня
детектив 2021, Россия
0.0
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8 способов любить
8 способов любить
драма, комедия, мелодрама 2021, Россия
0.0
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МОДОК
МОДОК
комедия, фантастика 2021, США
0.0
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Последний аксель
Последний аксель
драма, спорт 2021, Россия
0.0
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Саня, газуй!
Саня, газуй!
комедия 2021, Россия
0.0
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Крутиксы
Крутиксы
детский 2021, Россия
0.0
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Стриптизеры
Стриптизеры
комедия 2021, Россия
0.0
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День мертвецов
День мертвецов
ужасы 2021, Канада
0.0
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Плохой доктор
Плохой доктор
драма, триллер 2021, США
0.0
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