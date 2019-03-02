Русалка, 2019

В основе этого нетипичного хоррора экзотические для создателей, но привычные русскому зрителю мифы о русалках. По легенде русалками становятся преданные при жизни и отчаявшиеся утопленницы. Нина — одна из таких русалок, она обитает в тихом лесном озере и охотится на мужчин. Но что-то меняется в Нине, когда она встречает немого отшельника Тома, который оказался в этих краях в поисках уединения. Том тут же влюбляется в таинственную незнакомку, которая практически не выходит из воды. Но местный парень Ал, с которым Том успел познакомиться, предостерегает его, заподозрив в Нине злого духа, за которым Ал давно охотится. «Русалка» — изящный слоубернер, то есть неторопливый хоррор, который пугает больше своей атмосферой, чем нагромождением ужасов.