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Русалка
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The Siren

Русалка, 2019

2019 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

В основе этого нетипичного хоррора экзотические для создателей, но привычные русскому зрителю мифы о русалках. По легенде русалками становятся преданные при жизни и отчаявшиеся утопленницы. Нина — одна из таких русалок, она обитает в тихом лесном озере и охотится на мужчин. Но что-то меняется в Нине, когда она встречает немого отшельника Тома, который оказался в этих краях в поисках уединения. Том тут же влюбляется в таинственную незнакомку, которая практически не выходит из воды. Но местный парень Ал, с которым Том успел познакомиться, предостерегает его, заподозрив в Нине злого духа, за которым Ал давно охотится. «Русалка» — изящный слоубернер, то есть неторопливый хоррор, который пугает больше своей атмосферой, чем нагромождением ужасов.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 20 мая 2019
Премьера в мире 2 марта 2019
Возраст 18+
Режиссер
Перри Блекшир
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Русалка 2 постера
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