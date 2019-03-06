Капитан Марвел, 2019

Фильм «Капитан Марвел» стал важной ступенькой в цикле фильмов от студии Марвел. После эпичной «Мстители: Война бесконечности» и ряда легких комедийных супергеройских боевиков «Капитан Марвел», главную роль в котором сыграла Бри Ларсон («Комната»), впервые сконцентрируется на женщине, которую поклонники комиксов в кино ждалди уже давно. Режиссером картины выступили Анна Боден и Райан Флек, они же ответственны за сценарий.

Сюжет рассказывает о девушке по имени Кэрол Дэнверс, чье столкновение с инопланетной расой приводит к неожиданным последствиям. Пилот ВВС становится одной из самых сильных супергероинь в истории. В картине покажут путь становления Капитана Марвел, которая должна будет сыграть не последнюю роль в освобождении «Мстителей» от Таноса.

Верс — член элитного разведывательного отряда “Звездная сила”, представительница расы доблестных воинов крии. Империя крии ведет войну против скруллов, своих давних заклятых врагов, жестокой инопланетной расы, жаждущей уничтожения крии. Очередное сражение на планете Хала заканчивается для отряда Верс неудачно, а ей самой едва удается избежать гибели. Уходя от преследования, Верс оказывается на планете Земля, в Лос-Анджелесе. Следом за ней высаживается десант скруллов.

На Земле идет 1995 год. Появление на планете непрошеных гостей привлекает внимание организации Щ.И.Т., и конкретно молодого агента Ника Фьюри. Он пытается вступить с пришельцами в контакт и разобраться что к чему, но оказывается в эпицентре инопланетной разборки. Проблем добавляет и сверхспособность скруллов превращаться во что и в кого угодно — с такими врагами никогда не знаешь кто перед тобой: напарник или замаскировавшийся солдат противника.

Оказавшись на Земле, Верс начинает припоминать детали своего прошлого, забытые в результате взрыва, а постоянные ночные кошмары, мучившие ее по ночам, обретают новый смысл.