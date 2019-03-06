Капитан Марвел, 2019

Фильм «Капитан Марвел» стал важной ступенькой в цикле фильмов от студии Марвел. После эпичной «Мстители: Война бесконечности» и ряда легких комедийных супергеройских боевиков «Капитан Марвел», главную роль в котором сыграла Бри Ларсон («Комната»), впервые сконцентрируется на женщине, которую поклонники комиксов в кино ждалди уже давно. Режиссером картины выступили Анна Боден и Райан Флек, они же ответственны за сценарий.
Сюжет рассказывает о девушке по имени Кэрол Дэнверс, чье столкновение с инопланетной расой приводит к неожиданным последствиям. Пилот ВВС становится одной из самых сильных супергероинь в истории. В картине покажут путь становления Капитана Марвел, которая должна будет сыграть не последнюю роль в освобождении «Мстителей» от Таноса.
Верс — член элитного разведывательного отряда “Звездная сила”, представительница расы доблестных воинов крии. Империя крии ведет войну против скруллов, своих давних заклятых врагов, жестокой инопланетной расы, жаждущей уничтожения крии. Очередное сражение на планете Хала заканчивается для отряда Верс неудачно, а ей самой едва удается избежать гибели. Уходя от преследования, Верс оказывается на планете Земля, в Лос-Анджелесе. Следом за ней высаживается десант скруллов.
На Земле идет 1995 год. Появление на планете непрошеных гостей привлекает внимание организации Щ.И.Т., и конкретно молодого агента Ника Фьюри. Он пытается вступить с пришельцами в контакт и разобраться что к чему, но оказывается в эпицентре инопланетной разборки. Проблем добавляет и сверхспособность скруллов превращаться во что и в кого угодно — с такими врагами никогда не знаешь кто перед тобой: напарник или замаскировавшийся солдат противника.
Оказавшись на Земле, Верс начинает припоминать детали своего прошлого, забытые в результате взрыва, а постоянные ночные кошмары, мучившие ее по ночам, обретают новый смысл.
Один из создателей вселенной “Marvel” Стэн Ли умер во время производства этого фильма. В память о нем был сделан специальный логотип для заставки фильма.
Во время своего камео Стэн Ли читает сценарий фильма Кевина Смита “Тусовщики из супермаркета” и декламирует строчку: “Доверься мне, истинно верующий”.
И у “Marvel”, и у “DC” был супергерой по имени Капитан Марвел. Герой “DC” также известен под именем Шазам. После длительных судебных разбирательств “Marvel” удалось отстоять права на персонажа, но по новым условиям они обязаны были регулярно публиковать комиксы о Капитане Марвел. Поскольку персонаж не был популярным и способным приносить деньги, “Marvel” выполняла это требование чисто формально, в течение нескольких лет публикуя единичные комиксы.
У Бри Ларсон аллергия на кошек, поэтому все сцены с участием кошки Гуси были сняты при помощи различных визуальных эффектов. Роль Гуси в фильме исполняют четыре кота.
В комиксах кота капитана Марвела зовут Чуи, в честь Чубакки из “Звёздные войн”. В этом фильме он назван “Гусь” в честь Ника “Гуся” Брэдшоу из фильма “Лучший стрелок”.
В феврале 2019 года компания “Marvel” запустила официальный сайт фильма, который имитирует дизайн 1990-х годов, включая HTML-фреймы, смесь радужных шрифтов, пиксельные GIF-файлы, счетчик посещений, гостевую книгу и трейлер с низким разрешением, помещенный в окно, напоминающее устаревший медиаплеер “RealPlayer”.
Джуд Лоу, сыгравший в фильме роль Йон-Рогга, советовался по поводу съемок с Робертом Дауни-младшим, с которым они вместе играли в фильме “Шерлок Холмс”.
Были опасения, что Бри Ларсон слишком молода для роли опытного пилота. Сценарист Николь Перлман проконсультировалась с ВВС США, но ее успокоили, что человеку возраста Ларсон вполне по силам стать успешным пилотом.
Имя «Капитан Марвел» не произносится и не появляется в фильме вплоть до финальных титров.
Чтобы подготовиться к роли Капитана Марвела, Бри Ларсон тренировалась по четыре часа в день в течение девяти месяцев, изучая дзюдо, бокс и борьбу. Она также посетила военно-воздушную базу и консультировалась с действующими летчиками.
Сэмюэл Л. Джексон описал молодого Ника Фьюри как офисного работника с добрыми глазами, который еще не успел стал циничным бюрократом.
Это первый фильм из кинематографической вселенной “Марвел” в котором главная роль принадлежит женскому персонажу.
После столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.