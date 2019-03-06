Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Капитан Марвел Капитан Марвел
Киноафиша Фильмы Капитан Марвел
Captain Marvel

Капитан Марвел, 2019

2019 / США
7.8 Оцените
248 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
Новый супергеройский блокбастер от Marvel
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Капитан Марвел» стал важной ступенькой в цикле фильмов от студии Марвел. После эпичной «Мстители: Война бесконечности»  и ряда легких комедийных супергеройских боевиков «Капитан Марвел», главную роль в котором сыграла Бри Ларсон («Комната»), впервые сконцентрируется на женщине, которую поклонники комиксов в кино ждалди уже давно. Режиссером картины выступили Анна Боден и Райан Флек, они же ответственны за сценарий.

Сюжет рассказывает о девушке по имени Кэрол Дэнверс, чье столкновение с инопланетной расой приводит к неожиданным последствиям. Пилот ВВС становится одной из самых сильных супергероинь в истории. В картине покажут путь становления Капитана Марвел, которая должна будет сыграть не последнюю роль в освобождении «Мстителей» от Таноса.

Верс — член элитного разведывательного отряда “Звездная сила”, представительница расы доблестных воинов крии. Империя крии ведет войну против скруллов, своих давних заклятых врагов, жестокой инопланетной расы, жаждущей уничтожения крии. Очередное сражение на планете Хала заканчивается для отряда Верс неудачно, а ей самой едва удается избежать гибели. Уходя от преследования, Верс оказывается на планете Земля, в Лос-Анджелесе. Следом за ней высаживается десант скруллов.

На Земле идет 1995 год. Появление на планете непрошеных гостей привлекает внимание организации Щ.И.Т., и конкретно молодого агента Ника Фьюри. Он пытается вступить с пришельцами в контакт и разобраться что к чему, но оказывается в эпицентре инопланетной разборки. Проблем добавляет и сверхспособность скруллов превращаться во что и в кого угодно — с такими врагами никогда не знаешь кто перед тобой: напарник или замаскировавшийся солдат противника.

Оказавшись на Земле, Верс начинает припоминать детали своего прошлого, забытые в результате взрыва, а постоянные ночные кошмары, мучившие ее по ночам, обретают новый смысл.

Один из создателей вселенной “Marvel” Стэн Ли умер во время производства этого фильма. В память о нем был сделан специальный логотип для заставки фильма.

Во время своего камео Стэн Ли читает сценарий фильма Кевина Смита “Тусовщики из супермаркета” и декламирует строчку: “Доверься мне, истинно верующий”.

И у “Marvel”, и у “DC” был супергерой по имени Капитан Марвел. Герой “DC” также известен под именем Шазам. После длительных судебных разбирательств “Marvel” удалось отстоять права на персонажа, но по новым условиям они обязаны были регулярно публиковать комиксы о Капитане Марвел. Поскольку персонаж не был популярным и способным приносить деньги, “Marvel” выполняла это требование чисто формально, в течение нескольких лет публикуя единичные комиксы.

У Бри Ларсон аллергия на кошек, поэтому все сцены с участием кошки Гуси были сняты при помощи различных визуальных эффектов. Роль Гуси в фильме исполняют четыре кота.

В комиксах кота капитана Марвела зовут Чуи, в честь Чубакки из “Звёздные войн”. В этом фильме он назван “Гусь” в честь Ника “Гуся” Брэдшоу из фильма “Лучший стрелок”.

В феврале 2019 года компания “Marvel” запустила официальный сайт фильма, который имитирует дизайн 1990-х годов, включая HTML-фреймы, смесь радужных шрифтов, пиксельные GIF-файлы, счетчик посещений, гостевую книгу и трейлер с низким разрешением, помещенный в окно, напоминающее устаревший медиаплеер “RealPlayer”.

Джуд Лоу, сыгравший в фильме роль Йон-Рогга, советовался по поводу съемок с Робертом Дауни-младшим, с которым они вместе играли в фильме “Шерлок Холмс”.

Были опасения, что Бри Ларсон слишком молода для роли опытного пилота. Сценарист Николь Перлман проконсультировалась с ВВС США, но ее успокоили, что человеку возраста Ларсон вполне по силам стать успешным пилотом.

Имя «Капитан Марвел» не произносится и не появляется в фильме вплоть до финальных титров.

Чтобы подготовиться к роли Капитана Марвела, Бри Ларсон тренировалась по четыре часа в день в течение девяти месяцев, изучая дзюдо, бокс и борьбу. Она также посетила военно-воздушную базу и консультировалась с действующими летчиками.

Сэмюэл Л. Джексон описал молодого Ника Фьюри как офисного работника с добрыми глазами, который еще не успел стал циничным бюрократом.

Это первый фильм из кинематографической вселенной “Марвел” в котором главная роль принадлежит женскому персонажу.

После столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.

7.8 Оцените
248 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 марта 2019
Премьера онлайн 28 мая 2019
Премьера в мире 6 марта 2019
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Анна Боден
Анна Боден
В ролях
Бри Ларсон
Бри Ларсон
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Джемма Чан
Джемма Чан
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про супергероев Фильмы про супергероев
Лучшие блокбастеры Лучшие блокбастеры
Фильмы про пришельцев Фильмы про пришельцев
Фильмы про женщин Фильмы про женщин
Фильмы с Джудом Лоу Фильмы с Джудом Лоу
Фантастика про инопланетян Фантастика про инопланетян
Фильмы по комиксам Marvel Фильмы по комиксам Marvel
Постер фильма Капитан Марвел 19 постеров
MTV Movie & TV Awards Лучшая драка
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Капитан Марвел смотреть онлайн

Капитан Марвел
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Женский взгляд: Ксения Реутова Кошка Гуся - спутница капитана Марвел в комиксе и фильме В финале «Войны бесконечности» одноглазый Ник Фьюри, рассыпаясь в прах, успевал передать сообщение анонимному адресату — последней надежде всех живых существ в борьбе с безумным титаном Таносом. «Капитан Марвел» раскрывает секрет полишинеля: сигнал о помощи предназначался новой героине киновселенной, и теперь нам предстоит узнать, кто она и откуда…
Читать
андрей 10 октября 2015, 16:23
супер
rafik.ivanov.85 8 марта 2019, 19:08
Худший из серии марвел 🤮
Отзывы Написать
248 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Капитан Марвел
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Оливия Колман договаривается о роли в сериале Marvel «Секретное вторжение» Также выяснилось, когда начнутся съемки.
Написать
20 апреля 2021 10:27
В «Капитане Марвел 2» главную злодейку сыграет Зави Эштон Премьера ожидается 11 ноября 2022 года.
Написать
15 февраля 2021 10:41
Лашана Линч годами пыталась получить роль в киновселенной Marvel Актриса проходила прослушивания к «Черной Пантере», «Веному» и «Мстителям».
Написать
1 декабря 2020 10:57
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
дублированный ролик с Супербоула
Дублированный ролик с Супербоула
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Приложение киноафиши