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The Show

Шоу, 2020

2020 / Великобритания
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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о выходе в прокат
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 18 октября 2021
Премьера в мире 12 октября 2020
В ролях
Том Бёрк
Том Бёрк
Элли Бамбер
Элли Бамбер
Антония Кэмпбелл-Хьюджес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шоу 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Крикса 12 ноября 2021, 14:42
Атмосферный фильм
Крикса 12 ноября 2021, 14:37
Сюжет классный
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11 голосов
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26 октября 2021 18:43
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