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The Show
Шоу, 2020
2020 / Великобритания
6.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Жанр:
драма
фэнтези
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о выходе в прокат
6.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность
1 час 55 минут
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
18 октября 2021
Премьера в мире
12 октября 2020
В ролях
Том Бёрк
Элли Бамбер
Антония Кэмпбелл-Хьюджес
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Отзывы о фильме
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Крикса
12 ноября 2021, 14:42
Атмосферный фильм
Крикса
12 ноября 2021, 14:37
Сюжет классный
Отзывы
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11
голосов
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26 октября 2021 18:43
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