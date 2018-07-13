Отзывы о мультфильме
Город Фуура ежегодно принимает у себя фестиваль ветров. На празднике Эш знакомится с пятью разными персонажами: тренером покемонов Лизой, покемоном-вруном Кагати, исследователем Торито, пожилой Хисуи, которая не любит покемонов, и загадочной девочкой Ларго.
|25 ноября 2018
|Австралия
|13 декабря 2018
|Гонконг
|15 декабря 2018
|Испания
|18 февраля 2019
|Нидерланды
|7 декабря 2018
|Тайвань
|9 декабря 2018
|Франция
|19 декабря 2018
|Южная Корея
|13 июля 2018
|Япония