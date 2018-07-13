Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Покемон 21: История про всех
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Покемон 21: История про всех

Покемон 21: История про всех

Gekijouban Poketto monsutâ: Minna no Monogatari 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Город Фуура ежегодно принимает у себя фестиваль ветров. На празднике Эш знакомится с пятью разными персонажами: тренером покемонов Лизой, покемоном-вруном Кагати, исследователем Торито, пожилой Хисуи, которая не любит покемонов, и загадочной девочкой Ларго.

Страна Япония
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 31 июля 2018
Премьера в мире 13 июля 2018
Дата выхода
25 ноября 2018 Австралия
13 декабря 2018 Гонконг
15 декабря 2018 Испания
18 февраля 2019 Нидерланды
7 декабря 2018 Тайвань
9 декабря 2018 Франция
19 декабря 2018 Южная Корея
13 июля 2018 Япония
Сборы в мире $23 740 788
Производство Oriental Light and Magic (OLM), Pikachu Project, TV Tokyo
Другие названия
Gekijouban Poketto monsutâ: Minna no Monogatari, Pokémon the Movie: The Power of Us, La película Pokémon: El poder de todos, 劇場版 精靈寶可夢 我們的故事, Film Pokémon: Siła jest w nas, Il film Pokémon In ognuno di noi, Pocket Monsters the Movie: Everyone's Story, Pokémon - Der Film: Die Macht in uns, Pokémon - Filmen: The Power of Us, Pokémon - Η ταινία: Η δύναμη της ομάδας, Pokémon O Filme: O Poder de Todos, Pokémon the Movie: Everyone's Story, Pokémon the Movie: Story of Everyone, Pokémon the Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta, Pokemon the Movie: The Power of Us, Pokémon-filmen: Sammen er vi stærke, Pokémon, le film : Le pouvoir est en nous, Pokémon, o Filme: O Poder de Todos, Pokemon: Birlikten Kuvvet Doğar, Pokémon: Le pouvoir est en nous, Pokémon: O Filme: O Poder da União, Pokémon: Onze Kracht, Покемон-фiльм: Сила Всерединi Нас, Покемон-фильм: Сила Внутри Нас, 劇場版ポケットモンスター　みんなの物語
Режиссер
Тэцуо Ядзима
В ролях
Эмили Бауэр
Сэм Блэк
Кэтрин Кэхилл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
