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Постер фильма Ночной народ
6.7
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6.7

Ночной народ

, 1990
Nightbreed
США / фэнтези, ужасы, драма / 18+
Постер фильма Ночной народ
6.7

О фильме

Молодой человек по имени Бун считает себя виновным в серии зверских убийств. В этом его убедил психиатр Декер. Бун ищет спасения в легендарном Мидиане, подземном городе беглецов, где прощаются все грехи. Этот город — убежище «Ночного народа» древней расы чудовищных монстров — мутантов, живых мертвецов, меняющих свой облик и скрывающихся от дневного света и человеческих глаз. Тепло встреченный «Ночным народом» Бун отныне должен превыше всего ставить безопасность Мидиана. И навсегда забыть Лори, которая любит его и пытается разыскать. А по ее следам идут полиция и Декер, мечтающий уничтожить «Ночной народ»…

В ролях

Крэйг Шеффер
Крэйг Шеффер
Cabal
Энн Бобби
Lori Winston
Дэвид Кроненберг
Дэвид Кроненберг
Dr. Philip K. Decker
Чарльз Хейд
Captain Eigerman
Хью Куарши
Detective Joyce
Крэг Шеффер
Cabal
Крэг Шеффер
Cabal
Хью Росс
Narcisse
Даг Брэдли
Dirk Lylesberg
Кэтрин Шевалье
Rachel
Malcolm Smith
Ashberry
Bob Sessions
Pettine
Режиссер Клайв Баркер
Сценарист Клайв Баркер
Композитор Дэнни Элфман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в мире 16 февраля 1990
Дата выхода
16 февраля 1990 Россия 18+
28 сентября 1990 Великобритания
3 октября 1990 Германия
30 ноября 1990 Италия
16 февраля 1990 Казахстан
16 февраля 1990 США
16 февраля 1990 Украина
16 января 1991 Франция
MPAA R
Бюджет $11 000 000
Сборы в мире $9 469 695
Производство Morgan Creek Entertainment, Pinewood Studios, Seraphim Films
Другие названия
Nightbreed, Cabal, Clive Barker's Nightbreed, La raza infernal, Az éjszaka szülöttei, Cabal - Die Brut der Nacht, Clive Barkerin Yön kansa, Criaturas das Trevas, Engendro de la noche, I genia tis nyhtas, Kyrkogårdens hemlighet, Nattens yngel, Nightbreed - kyrkogårdens hemlighet, Nightbreed - yön kansa, Nightbreed: The Cabal Cut, Nightbreed: The Director's Cut, Nocna vrsta, Nocne plemię, Öötõug, Plod noci, Raça das Trevas, Raças da Noite, Razas de noche, Stowarzyszenie umarłych dusz, Yön kansa, Η γενιά της νύχτας, Нічний народ, Ночной народ, Нощна порода, ミディアン, 魔域總動令, Nightbreed: The Ultimate Cabal Cut, Raça da Noite, Cabal - Η εκτροφή της νύχτας, Cabal - aretus öö

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb

Цитаты

Boone Это правда.
Peloquin Всё правда. Бог — астронавт. Оз — это страна за радугой, а Мидиан — дом для монстров... И ты пришёл умереть.

Отзывы о фильме

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