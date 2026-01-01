Молодой человек по имени Бун считает себя виновным в серии зверских убийств. В этом его убедил психиатр Декер. Бун ищет спасения в легендарном Мидиане, подземном городе беглецов, где прощаются все грехи. Этот город — убежище «Ночного народа» древней расы чудовищных монстров — мутантов, живых мертвецов, меняющих свой облик и скрывающихся от дневного света и человеческих глаз. Тепло встреченный «Ночным народом» Бун отныне должен превыше всего ставить безопасность Мидиана. И навсегда забыть Лори, которая любит его и пытается разыскать. А по ее следам идут полиция и Декер, мечтающий уничтожить «Ночной народ»…
|16 февраля 1990
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