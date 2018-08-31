В течение четырех дней во время ежегодного праздника Пуджи по улицам бродит дух невесты. Он зовет молодых мужчин, и если те оборачиваются, то воспринимает это как их согласие быть с ней.



Вики — талантливый портной, и он не верит в этот миф. В первый день Пуджи таинственная молодая девушка приближается к нему и проявляет романтический интерес, Вики влюбляется в нее. Парень рассказывает обо всем своим друзьям Яну и Битту. Последний анализирует ситуацию и понимает, что девушка Вики может духом невесты.