Постер фильма Женщина
7.6 Рейтинг IMDb: 7.5
Женщина

Женщина

Stree 18+
О фильме

В течение четырех дней во время ежегодного праздника Пуджи по улицам бродит дух невесты. Он зовет молодых мужчин, и если те оборачиваются, то воспринимает это как их согласие быть с ней. 

Вики — талантливый портной, и он не верит в этот миф. В первый день Пуджи таинственная молодая девушка приближается к нему и проявляет романтический интерес, Вики влюбляется в нее. Парень рассказывает обо всем своим друзьям Яну и Битту. Последний анализирует ситуацию и понимает, что девушка Вики может духом невесты.

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 31 августа 2018
Дата выхода
31 августа 2018 Индия
Сборы в мире $22 075 730
Производство D2R Films, Maddock Films, Skywalk Films
Другие названия
Stree, Женщина, स्त्री, 佳節厄靈
Режиссер
Амар Каушик
В ролях
Шраддха Капур
Раджкумар Рао
Панкадж Трипати
Панкадж Трипати
Апаршакти Хурана
Все актеры и съемочная группа
7.6
7.5 IMDb
Смотреть в кино

