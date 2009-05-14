Таймер, 2009

Новые технологии всегда меняли жизнь человека, а с изобретением ТАйМЕРа они смогли изменить и его личную жизнь. Это высокотехнологичное устройство имплантируется в запястье и начинает отсчёт времени, когда время на нём закончится, раздастся сигнал — оглянитесь, ваш идеальный партнёр перед вами. Так говорилось в рекламе и неудивительно, что одинокая Уна Олири, которой в личной жизни всегда не везло, поспешила воспользоваться заманчивым предложением. Но и тут ей не везёт, имплантированный ТАйМЕР не работает, «пока не работает» — уверяют производители.

Вскоре Уна повстречает в супермаркете симпатичного продавца Майки и у них возникнут взаимные чувства. Она будет уверена в том, что встретила того единственного, которого ждала всю свою жизнь. Но на её запястье вдруг заработает ТАйМЕР, утверждающий, что только через четыре месяца к ней должна придти настоящая любовь.