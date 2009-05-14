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TiMER

Таймер, 2009

2009 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Новые технологии всегда меняли жизнь человека, а с изобретением ТАйМЕРа они смогли изменить и его личную жизнь. Это высокотехнологичное устройство имплантируется в запястье и начинает отсчёт времени, когда время на нём закончится, раздастся сигнал — оглянитесь, ваш идеальный партнёр перед вами. Так говорилось в рекламе и неудивительно, что одинокая Уна Олири, которой в личной жизни всегда не везло, поспешила воспользоваться заманчивым предложением. Но и тут ей не везёт, имплантированный ТАйМЕР не работает, «пока не работает» — уверяют производители.

Вскоре Уна повстречает в супермаркете симпатичного продавца Майки и у них возникнут взаимные чувства. Она будет уверена в том, что встретила того единственного, которого ждала всю свою жизнь. Но на её запястье вдруг заработает ТАйМЕР, утверждающий, что только через четыре месяца к ней должна придти настоящая любовь.

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 4 ноября 2010
Премьера в мире 14 мая 2009
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Жаклин Шеффер
В ролях
Эмма Колфилд
Эмма Колфилд
Мишелль Борт
Джон Патрик Амедори
Джон Патрик Амедори
ДжоБет Уильямс
ДжоБет Уильямс
Марк Харелик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Таймер 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 22/12/2010 - 10:56:34):Зато таймер избавляет от мучительных переживаний: бросит или нет, вдруг встретит кого-то еще или… Читать дальше…
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
неплохой вариант, чтобы ответить на вопрос "люблю ли я", отвечать сначала на вопрос "будем ли мы вместе через год"...только,… Читать дальше…
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саундтрек фильма Таймер
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11 января 2018 10:23
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