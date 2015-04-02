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Постер фильма Академия пана Кляксы
Постер фильма Академия пана Кляксы
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Академия пана Кляксы

Академия пана Кляксы

Akademia pana Kleksa 18+
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О фильме

Юный герой фильма, Адам Нескладушка, всегда был объектом насмешек сверстников и упреков со стороны взрослых. За какое бы дело не взялся мальчик - все валилось у него из рук. Мало того, Адам день-деньской грезил о необыкновенных приключениях. Однажды жизнь героя изменилась самым чудесным образом - его пригласили учиться в Академии пана Кляксы, куда попадают только те дети, имена которых начинаются с буквы А. Разумеется, герой с радостью отправляется в волшебную школу, где знакомится с ее хозяином и узнает, как творить добро.

  • В основу фильма легла одноименная повесть польского писателя Яна Бжехвы. 
  • “Академия пана Кляксы” - совместное детище Ялтинского филиала Киностудии имени Горького, Всесоюзного объединения “Совинфильм” и польской киностудии “Зодиак”. 
  • Все роли в фильме исполнили польские актеры, однако некоторых из них в окончательном варианте монтажа дублировали советские артисты - Артем Карапетян, Мария Виноградова, Олег Мокшанцев. 
  • Съемки фильма проходили в Польше и в Ялте. Так, например, фасад замка принца Матеуша снимали в Алупке, в Воронцовском дворце, а тронный зал - в замке, расположенном в польском городе Голухове. 
  • Исполнитель роли Адама, Славек Вронка, больше не снимался в кино. Окончив школу, он поступил в Варшавский технологический университет и посвятил себя изучению физики.

Тихий, скромный мальчик Адам Нескладушка, больше всего на свете любивший читать, однажды попадает в волшебный мир — сказочную Академию пана Кляксы. С такими же любознательными ребятами, как и он, герой учится языку растений и животных, умению видеть интересные сны и делать добрые дела.

Страна СССР / Польша
Продолжительность 2 часа 46 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 30 января 1984
Дата выхода
30 января 1984 Польша
6 июня 1984 США
Производство Киностудия имени М. Горького, Sovinfilm, Zespol Filmowy "Zodiak"
Другие названия
Akademia pana Kleksa, Mister Blot's Academy, Academy of Mr. Kleks, Akademiya pana Klyaksy, Die Akademie des Herrn Klecks, Академия пана Кляксы
Режиссер
Кшиштоф Градовский
В ролях
Петр Фрончевский
Славек Вронка
Леон Немчик
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
casdaz 2 апреля 2015, 12:51
Смотрели этот фильм с удовольствием.





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