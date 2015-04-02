Юный герой фильма, Адам Нескладушка, всегда был объектом насмешек сверстников и упреков со стороны взрослых. За какое бы дело не взялся мальчик - все валилось у него из рук. Мало того, Адам день-деньской грезил о необыкновенных приключениях. Однажды жизнь героя изменилась самым чудесным образом - его пригласили учиться в Академии пана Кляксы, куда попадают только те дети, имена которых начинаются с буквы А. Разумеется, герой с радостью отправляется в волшебную школу, где знакомится с ее хозяином и узнает, как творить добро.