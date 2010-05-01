Буквоежка, 2010

Главный герой — Коноха Иноуэ — выглядит обычным старшеклассником. Его школьная жизнь могла бы показаться совершенно неинтересной, если бы не хранимый им секрет — он хотел стать писателем — автором женских романтических бестселлеров. Однако после одного неприятного эпизода, произошедшего два года назад, он поклялся себе никогда больше не писать. Все меняется, когда он переходит в новую школу. Президент литературного кружка Токо Амано буквально вынуждает его вступить в клуб. Токо питается книгами, поэтому теперь каждый день после занятий Коноха пишет для нее новую литературную пищу.