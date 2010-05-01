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Bungaku shôjo

Буквоежка, 2010

2010 / Япония
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Главный герой — Коноха Иноуэ — выглядит обычным старшеклассником. Его школьная жизнь могла бы показаться совершенно неинтересной, если бы не хранимый им секрет — он хотел стать писателем — автором женских романтических бестселлеров. Однако после одного неприятного эпизода, произошедшего два года назад, он поклялся себе никогда больше не писать. Все меняется, когда он переходит в новую школу. Президент литературного кружка Токо Амано буквально вынуждает его вступить в клуб. Токо питается книгами, поэтому теперь каждый день после занятий Коноха пишет для нее новую литературную пищу.

4.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 1 мая 2010
Возраст 18+
Прокатчик Reanimedia
Режиссер
Шунсуке Тада
В ролях
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Аки Тоёсаки
Асами Шимода
Дайсукэ Оно
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Буквоежка 2 постера
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