Город ангелов, 1998

Сет – ангел-хранитель. Его работа – присматривать за смертными, оберегая их от бед и неудач. Еще одна важная задача Сета – провожать умерших в мир иной. Однажды, отправившись за очередной подопечной в больницу Лос-Анджелеса, он встречает Мэгги Райс – доктора, изо всех сил пытающуюся спасти жизнь юной пациентке. Там же Сет встречает и Натаниэля, который, будучи ангелом, влюбился в обычную женщину и предпочел остаться в мире людей. Ради Мэгги герой решает остаться на земле, прыгнув с крыши небоскреба. Но это не единственное испытание, которое ждет его впереди.
Ангелы живут не на небесах. Они невидимо присутствуют рядом с людьми, прислушиваясь к их мыслями направляя их поступки, подбадривая и утешая в минуты отчаяния. Но для них не существуетмира человеческих чувств: вкуса черного кофе, боли порезанного пальца или любви. Поэтому некоторых из них так тянет к людям, и порой ангел теряет свои крылья и превращается в простого смертного. Что и происходит с героем фильма, которого увлекла на Землю любовь к женщине.