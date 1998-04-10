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Город ангелов Город ангелов
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City Of Angels

Город ангелов, 1998

1998 / США / Германия
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сет – ангел-хранитель. Его работа – присматривать за смертными, оберегая их от бед и неудач. Еще одна важная задача Сета – провожать умерших в мир иной. Однажды, отправившись за очередной подопечной в больницу Лос-Анджелеса, он встречает Мэгги Райс – доктора, изо всех сил пытающуюся спасти жизнь юной пациентке. Там же Сет встречает и Натаниэля, который, будучи ангелом, влюбился в обычную женщину и предпочел остаться в мире людей. Ради Мэгги герой решает остаться на земле, прыгнув с крыши небоскреба. Но это не единственное испытание, которое ждет его впереди.

  • Картина является ремейком знаменитого “Неба над Берлином” Вима Вендерса.
  • Фильм посвящен памяти Дон Стил, одной из продюсеров “Города ангелов”, которая накануне премьеры картины скончалась от рака.
  • Сцена, в которой Сет и Натаниэль сидят на краю крыши небоскреба, непросто далась Николасу Кейджу и Деннису Францу: эпизод снимался на реальной крыше, а оба актера очень боялись высоты.
  • На главную мужскую роль рассматривалась кандидатура Джонни Деппа, однако после прочтения сценария актер отказался от участия в проекте.
  • В одной из сцен на крыше домов можно заметить цифры 444 – число ангела в нумерологии.

Ангелы живут не на небесах. Они невидимо присутствуют рядом с людьми, прислушиваясь к их мыслями направляя их поступки, подбадривая и утешая в минуты отчаяния. Но для них не существуетмира человеческих чувств: вкуса черного кофе, боли порезанного пальца или любви. Поэтому некоторых из них так тянет к людям, и порой ангел теряет свои крылья и превращается в простого смертного. Что и происходит с героем фильма, которого увлекла на Землю любовь к женщине.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в России 30 июля 1998
Премьера в мире 10 апреля 1998
Возраст 16+
Режиссер
Брэд Силберлинг
В ролях
Мег Райан
Мег Райан
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Найджел Гиббс
Ронда Дотсон
Сара Дэмпф
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Город ангелов
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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17 августа 2022 15:59
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